Thunder Hunter, de un comienzo pandémico a la consolidación en el mercado nacional Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 17:36 h (CET) Una joven empresa sevillana, nacida en plena pandemia, ha conseguido colocarse como el compañero de viaje en el ahorro de pequeñas y medianas empresas. Con algo más de dos años de vida y un 2022 de éxitos, logra colocarse entre las mejores consultoras energéticas gracias a sus éxitos en captación de clientes y volumen de negocio generado Thunder Hunter vio la luz en agosto de 2020 con un firme propósito: reducir el coste operativo de pequeñas y medianas empresas. La estrategia era clara: comenzar reduciendo el suministro eléctrico en tiempos de incertidumbre geopolítica y ampliar la propuesta de valor en forma de servicios de manera constante. El plan de ruta marcado por dos emprendedores sevillanos con experiencia superior a los dieciocho años en el sector aeronáutico y doce años en energías renovables estaba en marcha. Los resultados cosechados en el último ejercicio hacen presagiar un futuro interesante: cero deuda, cero financiación, cero inversores externos, incremento del equipo y un x2 en facturación. Todos sus éxitos han sido cosechados gracias al acercamiento personalizado a sus clientes.

Comienzan 2023 con el cosquilleo del crecimiento: nuevas incorporaciones para centrarse en el servicio y seguimiento al cliente. Aunque su sede está en Sevilla, alojados en Espacio RES (foco del emprendimiento de la ciudad), la tecnología les permite llegar a toda la geografía española, islas incluidas. Han superado la bonita cifra de 450 PYMES a las que prestan servicio; tienen motivos para celebrar.

La primera piedra de toque es la optimización del coste de los suministros de una empresa reduciendo el precio y el consumo, acordando las mejores tarifas de luz y gas según el gasto de la empresa mediante un proceso muy masticado: toma de datos, análisis de consumo y necesidades, desarrollo del balance energético, establecimiento de indicadores, definición de las medidas de ahorro y desarrollo del plan de acción en función del periodo de retorno simple. Por medio de acuerdos de colaboración y de partnerships, tienen acceso a toda la red de empresas comercialización energética, las cuales cumplen unos estándares de calidad y servicio exigidos y comprobados por el departamento de operaciones.

Asimismo, han conseguido diferenciarse en instalaciones de autoconsumo mediante la financiación por medio de fondos de inversión que cubren la inversión y el coste operativo de las placas fotovoltaicas mediante firmas de contratos PPA (acuerdo de venta privada de energía).

No obstante, su obsesión pasa por la fidelización de su cliente mediante la información constante y transparencia del estado de operaciones: monitorización y seguimiento, análisis y propuestas.

En palabras de su CEO, "hay infinidad de tareas asumidas por las empresas que no les aportan valor ninguno en su operativa y negocio; nuestra función es la de descargarles de trabajo y coste. Decidimos comenzar por la reducción de costes energéticos, el precio de la luz ha acribillado a muchas pymes de España. Si bien, queremos ir más allá: facilitación de acceso a subvenciones europeas, nacionales y regionales; reducción de pago de impuestos indebidos o gestiones de personal. Hay muchas ramas en las que podemos ayudar a nuestros clientes. El objetivo no es otro que el de facilitarles la vida, siempre pensando en el largo plazo".

El aire que respira Thunder Hunter es fresco por los cuatro costados gracias a una filosofía clara a veces muy olvidada: cuidemos al cliente, preguntémosle qué necesita y hagamos todo lo posible por conseguirlo. La buena comunión del equipo ha sido un ingrediente clave en su día a día.

Tras el éxito alcanzado en cifras de volumen de negocio, están ampliando el equipo de ventas y operaciones e invirtiendo en la digitalización de procesos. "Creemos que estos dos aspectos son clave para lograr una mayor expansión y poder mejorar el servicio a nuestros clientes. Estamos muy emocionados por lo que el futuro nos depara y estamos seguros de que estos cambios nos permitirán seguir creciendo y ofreciendo soluciones innovadoras a las empresas".

Se puede saber más de esta empresa en su web www.thenergia.com y poder contactarlos en cualquier momento.

