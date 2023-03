La modernización del sector forestal en los Montes Universales-Alto Tajo es posible y así lo demuestra GO PRORURAL Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 14:09 h (CET) GO PRORURAL es un proyecto que ha ratificado la calidad de la madera procedente de los Montes Universales y el Alto Tajo, en pro de modernizar su aprovechamiento y transformación forestal estudiando las aptitudes de la misma para el uso en construcción y fabricación de productos estructurales Es posible la modernización y transformación de la industria forestal de los Montes Universales-Alto Tajo. Tras la realización de un exhaustivo estudio de investigación, con pruebas en laboratorio y análisis de resultados, el Grupo Operativo responsable del proyecto GoProrural ha concluido que el pino silvestre de la zona de estudio tiene una calidad óptima para su aprovechamiento y transformación en productos de madera estructurales. Los resultados se han presentado el pasado viernes 24 de febrero en Orea ante los socios participantes y autoridades.

La iniciativa nació con el objetivo de estudiar la madera producida en las mencionadas zonas de Teruel y Guadalajara para generar productos de calidad, con mayor beneficio para el territorio reinventando el aprovechamiento forestal de la zona para mejorar cualitativamente los usos de la madera. Estas conclusiones determinan de forma fehaciente que la calidad de la madera es excepcionalmente buena, lo que permite generar un modelo de negocio que permita llevar a cabo los planes de ordenación de estos bosques aprobados por sendas comunidades autónomas, generando oportunidades en el territorio y dejando el mayor valor añadido en el lugar donde se genera el recurso.

Una iniciativa que, además de ser sostenible y caminar hacia un aprovechamiento forestal respetuoso con los bosques, también beneficia a la población local con la generación de empleo en una zona que está considerablemente afectada por el despoblamiento y la falta de retorno de talento formado, al mismo tiempo que se propicia una gestión sostenible de los bosques acreditada por el esquema de certificación FSC, revalorizando los usos de esta madera.

La zona objeto de estudio abarca los Montes Universales, situados entre la comarca aragonesa de Sierra de Albarracín (Teruel) y la zona sureste del Alto Tajo entre Guadalajara y Cuenca. Un área de más de 60.000 has en la que predomina el pino silvestre del que se extrae una madera valiosa y de calidad.

El proyecto, que arrancó en noviembre de 2020, ha tenido como objeto de estudio los diferentes aspectos que influyen en la viabilidad técnica, económica, ambiental y social de la creación de una industria en torno a la explotación forestal sostenible de la zona de los Montes Universales-Alto Tajo.

Principales conclusiones del proyecto GO PRORURAL

El potencial de la industria en función de la calidad de la madera: Esta zona es apta para la ubicación de una industria de fabricación de Madera Laminada Encolada (MLE) con capacidad para fabricar unos 5.400 metros cúbicos anuales solo con los montes propiedad de los 2 ayuntamientos participantes en este proyecto. Esta capacidad productiva sería mucho mayor si se tiene en cuenta todo el territorio de la zona (unos 70 km radio de acción, con más de 50 ayuntamientos). Así mismo los resultados demuestran el potencial de la zona para la ubicación de una industria de suelos y revestimientos de madera termotratada con capacidad productiva de unos 1.500 metros cúbicos anuales.

La caracterización mecánica: El uso de la técnica de la medición de la frecuencia de vibración presenta niveles de predicción que se confirman en laboratorio, donde se confirman unas propiedades muy buenas, con una resistencia muy por encima de la media de las coníferas presentes en España.

Las características físico-mecánicas de esta madera para su empleo en productos estructurales como vigas de madera, madera laminada encolada o tableros contralaminados, también han sido estudiadas, resultando del análisis que esta madera posee unas cualidades óptimas para la elaboración de cualquier producto destinado a estructuras.

La viabilidad económica del modelo de negocio ha sido avalada en el desarrollo de este proyecto. Se ha realizado un estudio que demuestra la viabilidad económica para la puesta en marcha de una planta de fabricación de madera laminada para obtener hasta 4.500 m3 /año de este producto. Con una inversión necesaria aproximada de 1,7 millones de euros más los costes fijos y variables por año, dado el precio de mercado de este tipo de productos, obteniendo rentabilidad en apenas 5 años.

El capital natural de los Montes Universales-Alto Tajo: El capital natural y la presencia del recurso de madera de alta calidad es enorme. En el momento del análisis se ponía de manifiesto la infravaloración y el escaso aprovechamiento de los recursos de la comarca a la hora de llevar a cabo una gestión más eficaz de los bosques. Sin embargo, el margen de mejora es muy amplio.

La medición de la Huella Ambiental: La huella de carbono del sistema productivo es favorable, cumpliendo la hipótesis planteada de que los productos de madera son sumideros de carbono y por tanto pueden contribuir de manera muy notable a reducir los impactos de la industria en el medio natural.

La minimización del impacto medioambiental: Se han realizado once propuestas que sirvan de modelo de actuación en determinados aspectos que pudieran llegar a afectar al entorno, para saber siempre como se ha de actuar y minimizar el impacto medioambiental.

La certificación de la gestión forestal FSC: La certificación de la gestión forestal que acredita, garantiza y reconoce públicamente que la actividad y gestión forestales se realizan de forma responsable, ha sido obtenida recientemente por los montes de Orea; y se dará comienzo a la certificación de Orihuela de Tremedal, con el objetivo de implantar y extender la certificación en Aragón.

Identificación de servicios del ecosistema o beneficios ambientales en las zonas del proyecto verificados por FSC: Se ha verificado mediante datos contrastables, el impacto positivo de la gestión forestal de Orea en la conservación de la diversidad de especies, en concreto la conservación de especies rapaces y flora amenazadas; y se ha verificado el mantenimiento y mejora de la capacidad de las cuencas hidrográficas de purificar y regular los flujos del agua.

Medición de la Huella Social y contribución a los ODS de la fabricación de productos de madera. La puesta en marcha de cadenas de valor productivas, inclusivas y sostenibles impulsará el desarrollo local, mejorando las condiciones de vida de la población. Este resultado se desprende del estudio de Huella Social relativo a la fabricación de productos de madera en el marco del proyecto. Muchas de las empresas actuales son pymes con una gobernanza poco desarrollada, pero que generan una huella positiva en su entorno derivada en gran parte del cumplimiento legislativo. Las certificaciones FSC, Madera Justa y Compromiso Huella Social y ODS facilitarán la mejora de la sostenibilidad de las empresas actuales y promoverán la creación de nuevas con el foco en la generación de una Huella positiva en el entorno.

La fabricación de modo sostenible de productos de origen forestal contribuirá al cumplimiento de los ODS, especialmente al logro del Objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), así como Objetivo 15 (Protección y conservación del medio terrestre). El desarrollo de este proyecto también incluye un sistema de trazabilidad basado en tecnología blockchain para que la persona consumidora conozca en todo momento los pasos que ha recorrido esta madera y que sirva de garantía de su gestión sostenible. La implantación de esta tecnología también sirve para conocer las certificaciones de la madera, como la de FSC®, Madera Justa y la medición de la Huella Social, desarrollada por COPADE.

El proyecto, que finaliza el próximo 15 de marzo, ha sido financiado al 80% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), gestionado por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Montante total de la ayuda: 562.281,83€. Éste ha sido llevado a cabo por el Grupo Operativo formado por FSC® España, Azentúa, Leroy Merlin España, Fundación Centro de Servicios y promoción forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), Ayuntamiento de Orea y Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal y coordinado por Fundación COPADE.

