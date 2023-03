La alimentación natural cada vez es más importante para las mascotas y los dueños Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 20:39 h (CET) Hoy en día, la importancia de la alimentación natural en las personas es bastante reconocida. Sin embargo, muy pocos conocen los beneficios que el pienso natural puede tener en las mascotas, ayudándolas no solo a crecer fuertes, sino también a prevenir diferentes enfermedades.

Aunque encontrar comida saludable para mascotas puede ser complicado para algunos, hay compañías especializadas en ofrecer alimentos naturales de gran calidad para las mascotas. Una de ellas es Alinatur, quien se dedica a la elaboración y distribución de piensos para la alimentación de las mascotas, hechos a partir de ingredientes de la mejor calidad y de origen 100 % natural.

Importancia de una alimentación natural para las mascotas Con el paso del tiempo, la alimentación natural se ha vuelto cada vez más importante para las mascotas, ayudando no solo a alargar su vida, sino también a que esta la vivan con calidad.

La alimentación de este tipo ofrece una gran variedad de beneficios para las mascotas, principalmente con respecto a la salud. Por ejemplo, el pienso natural de Alinatur está elaborado exclusivamente con ingredientes de origen natural, sin conservantes, colorantes o aditivos químicos. Además, es libre de gluten, lo cual evita el riesgo de padecer alergias.

Otra de sus características es que es un pienso monoproteico que mejora la digestión y reduce todavía más su alergenicidad.

La combinación de todas estas características hace que la alimentación de las mascotas sea mucho más segura, pero también más saludable, mejorando su calidad de vida y bienestar.

Pienso natural para cada fase vital Uno de los piensos naturales más destacados disponibles en Alinatur es el de la marca BRAVERY. Es un pienso 100 % natural que se enfoca en cada etapa vital del animal, ya sea cachorro, adulto o senior. En cuanto a su croqueta, no solo tiene un delicioso sabor para la mascota, sino que además también viene en diferentes tamaños según el tipo de perro, es decir, grande, mediano o pequeño. Asimismo, el pienso de BRAVERY reúne todas las características y beneficios que puede ofrecer un pienso natural, es capaz de mejorar y cuidar la salud del perro, así como alargar su vida. Asimismo, este pienso es el resultado de un arduo trabajo, con el fin no solo de satisfacer los paladares más exigentes, sino también de proporcionar la mayor cantidad de beneficios saludables a las mascotas.

Para saber más sobre piensos naturales, alimentación natural para mascotas o adquirir cualquiera de los productos de Alinatur, se puede visitar su página web donde es posible hacer todo esto y más. Allí, está disponible mucha más información, así como una sección para comprar en pocos clics cualquiera de sus piensos naturales.

