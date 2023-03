Check Point Software presenta sus resultados financieros del cuarto trimestre y anuales de 2022 Comunicae miércoles, 1 de marzo de 2023, 14:24 h (CET) Check Point Software ha obtenido unos sólidos resultados financieros en el cuarto trimestre y en todo el año 2022, a pesar del volátil entorno macroeconómico de final de año Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre, así como los resultados anuales a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto trimestre 2022:

Ingresos totales: 638 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual.

638 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 231 millones de dólares, un aumento del 13% con respecto al año anterior.

231 millones de dólares, un aumento del 13% con respecto al año anterior. Ingresos diferidos: 1.878 millones de dólares, por lo que registra una subida del 10% interanual.

1.878 millones de dólares, por lo que registra una subida del 10% interanual. Ingresos de explotación GAAP: 254 millones de dólares, que representan un 40% de los ingresos.

254 millones de dólares, que representan un 40% de los ingresos. Ingresos de explotación no GAAP: 289 millones de dólares, es decir, un 45% de los ingresos.

289 millones de dólares, es decir, un 45% de los ingresos. Beneficio por acción GAAP: 2,20 dólares, que refleja un incremento del 11% interanual.

2,20 dólares, que refleja un incremento del 11% interanual. Beneficio por acción no GAAP: 2,45dólares, que se traduce en un incremento del 9% interanual. "Check Point Software ha obtenido unos sólidos resultados financieros en el cuarto trimestre y en todo el año 2022, a pesar del volátil entorno macroeconómico de final de año. Los ingresos y las ganancias por acción no-GAAP se situaron en el extremo superior de las previsiones", explica Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies. "Seguimos construyendo el futuro de la ciberseguridad con la arquitectura Infinity, que da prioridad a la prevención, y para la que logramos un crecimiento de tres dígitos en sus ingresos. Basándonos en este éxito, se ha impulsado impulsando la innovación en seguridad con un enfoque en tres pilares: un conjunto integral de tecnologías que abordan los vectores de ataque clave y un conjunto consolidado de soluciones con un portal de gestión unificado, junto con tecnologías de seguridad colaborativas, para asegurar la prevención de los próximos ciberataques".

Principales resultados financieros del cuarto trimestre de 2022

Ingresos totales: 638 millones de dólares, frente a 599 millones en el mismo periodo de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 7%.

638 millones de dólares, frente a 599 millones en el mismo periodo de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 7%. Ingreso de explotación GAAP: 254 millones de dólares, comparado con 246 millones del cuarto trimestre de 2021.

254 millones de dólares, comparado con 246 millones del cuarto trimestre de 2021. Ingresos de explotación no-GAAP: 289 millones de dólares, que fueron 285 millones en el cuarto trimestre de 2021, que representan el 45% y el 47% de los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 y 2021, respectivamente.

289 millones de dólares, que fueron 285 millones en el cuarto trimestre de 2021, que representan el 45% y el 47% de los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 y 2021, respectivamente. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 1 millones de dólares frente a 4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021.

1 millones de dólares frente a 4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : ingresos GAAP netos de 270 millones de dólares en comparación con los 260 millones de dólares del cuarto trimestre de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 2,20 dólares frente a los 1,98 dólares del mismo periodo en 2021, un 11% de aumento interanual.

: ingresos GAAP netos de 270 millones de dólares en comparación con los 260 millones de dólares del cuarto trimestre de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 2,20 dólares frente a los 1,98 dólares del mismo periodo en 2021, un 11% de aumento interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : los ingresos netos no-GAAP fueron de 301 millones de dólares en este cuarto trimestre frente a los 294 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,45 dólares comparado con los 2,25 dólares en el cuarto trimestre de 2021, un 9% de incremento interanual.

: los ingresos netos no-GAAP fueron de 301 millones de dólares en este cuarto trimestre frente a los 294 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,45 dólares comparado con los 2,25 dólares en el cuarto trimestre de 2021, un 9% de incremento interanual. Ingresos diferidos: a 31 de diciembre de 2022, los ingresos diferidos fueron de 1.878 millones de dólares versus los 1.707 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 10%.

a 31 de diciembre de 2022, los ingresos diferidos fueron de 1.878 millones de dólares versus los 1.707 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 10%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 3.503 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022, en comparación con los 3.783 millones de dólares del 31 de diciembre de 2021.

3.503 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022, en comparación con los 3.783 millones de dólares del 31 de diciembre de 2021. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 230 millones de dólares, comparado con los 294 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El cuarto trimestre de 2022 incluye 3 millones de dólares de coste relacionados con las operaciones de cobertura de divisas, frente a los 4 millones de dólares de ingresos del cuarto trimestre de 2021.

el flujo de tesorería fue de 230 millones de dólares, comparado con los 294 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El cuarto trimestre de 2022 incluye 3 millones de dólares de coste relacionados con las operaciones de cobertura de divisas, frente a los 4 millones de dólares de ingresos del cuarto trimestre de 2021. Programa de recompra de acciones: durante el primer trimestre de 2022, la compañía recompró aproximadamente 2.6 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 325 millones de dólares. En un comunicado emitido hoy, el consejo de administración de la compañía ha autorizado una ampliación de 2.000 millones de dólares del programa de recompra de acciones en curso de la compañía. Bajo el programa de recompra de acciones ampliado, Check Point estará autorizada a seguir recomprando sus acciones hasta 325 millones de dólares cada trimestre. Principales resultados de 2022

Ingresos totales: 2.330 millones de dólares, frente a 2.167 millones de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 8%.

2.330 millones de dólares, frente a 2.167 millones de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 8%. Ingreso de explotación GAAP: 884 millones de dólares, comparado con 908 millones de 2021, representando un 38% y 42% de los ingresos de2022 y 2021, respectivamente.

884 millones de dólares, comparado con 908 millones de 2021, representando un 38% y 42% de los ingresos de2022 y 2021, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 1.039 millones de dólares, en comparativa con los 1.049 millones de 2021, que representan el 45% y el 48% de los ingresos de 2022 y 2021, respectivamente.

1.039 millones de dólares, en comparativa con los 1.049 millones de 2021, que representan el 45% y el 48% de los ingresos de 2022 y 2021, respectivamente. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 131 millones de dólares frente a 134 millones de dólares en 2021.

131 millones de dólares frente a 134 millones de dólares en 2021. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : ingresos GAAP netos de 797 millones de dólares en comparación con los 816 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 6,31 dólares frente a los 6,08 dólares en 2021, con un 4% de aumento interanual.

: ingresos GAAP netos de 797 millones de dólares en comparación con los 816 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 6,31 dólares frente a los 6,08 dólares en 2021, con un 4% de aumento interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : los ingresos netos no-GAAP fueron de 935 millones de dólares frente a los 942 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 7,40 dólares comparado con los 7,02 dólares de 2021, un 5% de incremento interanual.

: los ingresos netos no-GAAP fueron de 935 millones de dólares frente a los 942 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 7,40 dólares comparado con los 7,02 dólares de 2021, un 5% de incremento interanual. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 1.080 millones de dólares, comparado con los 1.183 millones de dólares del año anterior. En el 2022 se incluyeron 8 millones de dólares como costes de adquisiciones y 80 millones de dólares de las operaciones de cobertura de divisas, frente a los 14 millones de dólares y 1 millón de dólares de 2021. En el resto de los costes de adquisición se incluye en el flujo de tesorería procedente de actividades de inversión.

el flujo de tesorería fue de 1.080 millones de dólares, comparado con los 1.183 millones de dólares del año anterior. En el 2022 se incluyeron 8 millones de dólares como costes de adquisiciones y 80 millones de dólares de las operaciones de cobertura de divisas, frente a los 14 millones de dólares y 1 millón de dólares de 2021. En el resto de los costes de adquisición se incluye en el flujo de tesorería procedente de actividades de inversión. Programa de recompra de acciones: durante 2022, la compañía recompró aproximadamente 10,3 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 1.300 millones de dólares. NORMAS DE USO

