Masum Karimi y su visión sostenible de la moda del futuro para mujeres Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 14:11 h (CET) Madrid en los últimos años se ha confeccionado como una de las capitales de la moda. Es una ciudad que combina a la perfección la moda y la cultura; conocida por sus desfiles de moda, su estilo urbano y sus tiendas de moda de autor. Los diseñadores emergentes han ido ganando terreno en el mundo de la moda en la ciudad, ofreciendo alternativas frescas, creativas y sostenibles a la moda convencional. En particular, Masum Karimi ha sido una de las firmas que ha sobresalido gracias a sus creativas colecciones inspiradas en oriente medio para vestir a mujeres que buscan una moda más sostenible.

Una marca de ropa diferente Masum Karimi, inspirada por su pasión por la Moda de alta costura, abrió su showroom y atelier en 1999 tras su llegada a Madrid. Desde 2019 y siguiendo los pasos de su madre, Gelareh H.Karimi, diseñadora de moda egresada de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, lidera la marca como su directora creativa. Ambas originarias de Irán, inspiran sus colecciones en el romanticismo oriental a través de tejidos, cortes y diseños geométricos. Su producción es artesanal y personalizable para ofrecer exclusividad en el diseño y calidad en los materiales. Desde sus inicios, su objetivo es vestir a las mujeres que lideran su rol en la sociedad, dan valor al desarrollo local y se preocupan por el impacto de sus decisiones para vestir una moda más sostenible.

Filosofía de Masum Karimi La marca Masum Karimi apoya la moda artesanal, por lo que su equipo está formado por artesanos locales. Como marca ponen el taller en el epicentro de su proceso creativo. El proceso creativo está apoyado por un taller versátil donde, además de realizar la fabricación de los diseños propios en prêt-á-porter y alta costura, realiza vestuario de cine y teatro, complementos utilizando el método upcyling y modernización de prendas. En busca de una moda más sostenible, el taller artesanal permite la personalización de las prendas diseñadas y expuestas en cada colección, donde el cliente podrá escoger la tela y el color a su gusto. La producción es a demanda (Made to measure) por lo que no hay límites de tallas. La marca, lanza dos colecciones al año para evitar la creación de stock y utiliza materiales de calidad y estampados originales acompañados de un estilo elegante y atemporal.

Más allá de ser una marca que ofrece una moda más consciente dirigida a mujeres reales, Masum Karimi es una apuesta sostenible y personalizada que se une para crear contextos menos contaminantes en un sector como el de la moda en la capital española

