Alquilar piso en Bilbao de manera fácil y rápida, con SwiftFlats Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 13:23 h (CET) Bilbao se ha vuelto toda una referencia de avance y progreso no solo del País Vasco, sino también de toda España, ya que actualmente es una ciudad que atrae a cada vez más personas para establecerse allí. Por ello, muchas personas buscan poder alquilar un piso en Bilbao, lo que a su vez se alza como una excelente oportunidad para propietarios que quieren poner su piso en alquiler.

Para ambos, una de las mejores opciones se encuentra en SwiftFlats, una compañía inmobiliaria con un equipo de profesionales expertos, quienes se encargarán de realizar toda la gestión necesaria para alquilar un piso de manera segura.

Expertos en alquileres en Bilbao Uno de los aspectos diferenciadores de la firma SwiftFlats es que a diferencia de las inmobiliarias tradicionales, esta se especializa exclusivamente en el alquiler de pisos. En otras palabras, no compran y no venden propiedades, solo alquilan. Esta exclusividad les ha permitido conocer muy bien el mercado y especializarse hasta tal punto que saben perfectamente cómo se debe gestionar el alquiler de un piso.

Actualmente, hay muchos propietarios en el País Vasco con intenciones de poner sus pisos en alquiler. Sin embargo, muchos de ellos no han podido hacerlo, principalmente debido a la falta de ayuda especializada que le ofrezca los servicios, las facilidades y las garantías necesarias para hacerlo.

Los servicios de SwiftFlats se enfocan precisamente en eso, en gestionar todo lo necesario para que un propietario pueda alquilar un piso en Bilbao en tiempo récord y de manera segura. Y es que mientras otras compañías inmobiliarias tardan en promedio 42 días para alquilar un piso, el promedio de esta firma es de tan solo 13 días para alquilar un piso completo.

Una metodología de trabajo diferente y efectiva Otro de los factores que distinguen a esta empresa de inmobiliarias tradicionales es indudablemente su metodología de trabajo. Parte de este modelo consiste en alquilar un piso por habitaciones, para que de esta manera el propietario pueda sacar la mayor rentabilidad de su propiedad completa. Los expertos de la compañía se encargarán de todo, desde la tramitación necesaria, de la gestión de cobros y pagos, el mantenimiento del inmueble para que siempre esté en buen estado, hasta del trato con los inquilinos, asegurándose de que todos puedan obtener un contrato de arrendamiento y tengan a su alcance un seguro de responsabilidad civil elaborado a medida. Así se asegura que el piso esté totalmente protegido ante cualquier circunstancia inesperada. A esto hay que agregar que el servicio de gestión integral que ofrece la inmobiliaria se paga solo, ya que el propietario podrá deducirlo en su próxima declaración de renta.

En definitiva, quienes busquen alquilar un piso en Bilbao de forma segura, pueden contar con el apoyo, la asesoría y el acompañamiento experto de los profesionales de SwiftFlats. Esta empresa les garantiza eficiencia, rapidez y seguridad en todo el proceso, para un alquiler efectivo y exitoso en el menor tiempo posible.

