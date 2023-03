"El líder, de alguna manera, puede nacer, porque el temperamento puede predisponer a ejercer el liderazgo" Entrevista a Ignacio Campoy, CEO De la Firma Formación Universitaria y Experto en gestión empresarial y coaching Josu Gómez Barrutia miércoles, 1 de marzo de 2023, 12:22 h (CET)

Ignacio Campoy, CEO de la firma Formación Universitaria con más de 20 años de recorrido en la capacitación directiva, ejecutiva y de profesionales, nos acompaña hoy en esta entrevista. Empresario, ejecutivo, formador y escritor su trayectoria profesional lo sitúa como uno de los mayores referentes en el campo del coaching, el liderazgo organizacional y el sector educativo.

Diplomado en Marketing por la Universidad Politécnica de Madrid atesora diferentes títulos de postgrado tales como Máster en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística (Universidad Central de Cataluña), Máster en Neurocomunicación, Oratoria y Programación Neurolingüística (Universidad Central de Cataluña), Máster Internacional en Coaching & Business por la Universidad Politécnica de Cataluña, Master of Business Administration (MBA) por la Belltown University (USA), Máster en Gestión Comercial y Marketin por ESIC- Escuela Superior de Investigación Comercial siendo además Especialista Universitario en Consultoría de Empresa.

Como autor ha publicado diversas obras en el campo de la gestión empreasrial y el coaching entre ellos destacan obras como Metaliderazgo: La ruta del éxito o el Libro del Neuroemprendedor: De tu idea al éxito.

Premiado con numerosos galardones a su contribución al ámbito formativo, docente y empresarial entre otras ha recibido reconocimientos como el Premio CEO del año concedido por el periódico La Razón, el Premio Europeo de Liderazgo otorgado por la Asociación Europeo de Economía y Competitividad o la Medalla al Mérito al trabajo por la misma entidad en el año 2020. Columnista de opinión en diferentes medios destacan sus tribunas en El Economista, Tribuna Andalucía, Pymes Magazine o Extradigital entre otras.

Hoy vivimos un tiempo de grandes retos y transformaciones en el ámbito de las empresas y las pymes, el avance tecnológico, la nueva gestión de los recursos humanos o el escenario de comercio global son algunos ámbitos que se desarrollan de manera exponencial. En este sentido, ¿cuáles son a su juicio las claves para afrontar desde el ámbito empresarial con éxito este tiempo? El rol que juegan las empresas en la economía de una ciudad, región o país es vital. Por ello, como actores principales de dichas economías, nuestra responsabilidad social consiste en generar riqueza, ser sostenibles e impactar de forma positiva. Partiendo de mi experiencia las principales claves que tienen que abordar las empresas para afrontar estos tiempos VUCA y BANI son:

1- Acuerdos más humanos 2- Incremento del ecommerce 3- Necesidad de una identidad digital más sólida 4- Integrar el internet de las cosas y los sistemas inteligentes 5- Hiperespecializar el talento humano 6- Acelerar al máximo la transformación digital. 7- Potenciar las micro sinergias empresariales.

En resumen, las empresas vivimos en un mundo donde el cambio es cada vez más rápido, el futuro menos previsible y donde el modo de actuar debe ser diferente.

Venimos observando una transformación en el modelo de gestión laboral y profesional, el teletrabajo parece seguir creciendo frente a la presencialidad. En este sentido, ¿cree que lo digital ha venido para sustituir el anterior modelo? El covid propició un aumento espectacular del teletrabajo. A fecha de hoy es impensable que podamos volver a la situación anterior al covid con un predominio de casi el 100% en la modalidad de trabajo presencial. El incremento del teletrabajo será progresivo e imparable. No obstante, en la actualidad, sólo uno de cada cuatro trabajadores teletrabaja, de acuerdo con el informe “El teletrabajo en España” del Banco de España.

Gracias a la digitalización de las empresas el teletrabajo seguirá creciendo los próximos años, pese al pensamiento tradicional de que es necesaria la forma presencial. Para usted que es un experto en la gestión y formación de equipos y el impulso de los modelos de liderazgo con una amplia experiencia en todo el mundo. ¿Cómo se construye? ¿El líder nace o se hace? Si eres emprendedor, empresario, directivo, mando intermedio, profesional o te interesa de manera especial el liderazgo en alguna ocasión te habrás planteado la pregunta ¿el líder nace o se hace? Como suele ocurrir con muchas de las cuestiones del mundo empresarial, en este caso tampoco existe consenso. El líder, de alguna manera, puede nacer, porque el temperamento pueda predisponer a ejercer el liderazgo. Pero visto desde otro punto de vista, también se puede alcanzar a través del aprendizaje y la evolución de la personalidad. Temperamento, carácter y personalidad, tres conceptos que conviene que aclaremos. El temperamento es aquel que viene dado con el nacimiento. Tiene, por tanto, un componente biológico que juega un papel relevante, ya que la genética puede aportar una carga a favor de ser líderes naturales, siendo el responsable de que podamos afirmar que el líder de alguna manera, puede nacer.

El carácter se construye sobre esa materia prima que es el temperamento gracias a la interacción con el entorno, influyendo en su formación el tipo de personas que nos rodean, los círculos educativos y los hábitos relacionales. El carácter es por tanto adquirido, modificable, controlable y educable, especialmente durante los primeros años de la vida del individuo. Estamos hablando de la psicología evolutiva, que estudia los cambios en los seres humanos a lo largo de su vida, observando cómo se modifican los comportamientos de los individuos y de qué manera reaccionan y se adaptan a un medio ambiente también cambiante. De este modo podemos concluir que el carácter se va adquiriendo con el paso del tiempo.

La personalidad nace de la unión del temperamento y del carácter. La personalidad es determinante, es un modo de ser y de actuar y en cada individuo se desarrolla de una manera diferente. Cada persona tiene su propio estilo de comportamiento de personalidad y a través del mismo normalmente se lidera con unas fortalezas y debilidades. Si se aspira a ser un gran líder (un metalíder), es fundamental que conozcamos nuestro comportamiento de personalidad dominante y los otros comportamientos de personalidad a los que debemos acceder y dominar (teoría DISC).

El aspirante a metalíder debe ser consciente de que tiene que dominar los cuatro estilos o dominancias de comportamiento de personalidad necesarios para convertirse en un líder de alto desempeño. Todos los estilos de liderazgo desde la teoría DISC son, en consecuencia, vitales. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades vinculadas al líder y a las personas que lidera, así como al contexto y al entorno en el que se desarrolla el liderazgo. Cuando la empresa, el equipo o el proyecto requieran un tipo de liderazgo específico, bien podrá contratarse ese tipo de líder concreto o adaptarse el propio líder al cuadrante del liderazgo necesario.

En resumen, todo el mundo independientemente de su comportamiento de personalidad tiene capacidad para liderar. Cada estilo lleva vinculado un tipo le liderazgo con características propias y diferentes al resto, algo intrínseco a la personalidad dominante. Dependiendo de nuestro temperamento y carácter tendremos un estilo de liderazgo dominante u otro, y dependerá de nosotros como líderes lograr adaptarnos a cada circunstancia para dar lo mejor de nosotros mismos y conseguir que nuestro liderazgo sea un éxito. Con esfuerzo, perseverancia y los conocimientos adecuados todo es posible. Recuerda: el líder puede nacer. El metalíder se hace.

¿Por qué el mentoring o el coaching son disciplinas necesarias e importantes en la gestión empresarial o ejecutiva? En el mundo empresarial se habla mucho sobre el coaching y el mentoring. Son dos disciplinas diferentes y complementarias que no se deben confundir. No son lo mismo, ya que existen grandes diferencias entre ambas. El coaching es un proceso externo y el mentoring normalmente es un proceso interno. El coaching es aconsejable implementarlo cuando se persigue a mejorar el desempeño de un directivo o ejecutivo a través de un proceso liderado por un coach externo. El mentoring es aconsejable implementarlo cuando se persigue mejorar el desempeño de un directivo, ejecutivo, profesional de la empresa a través de un proceso liderado por un mentor interno que sirve de modelo a seguir, que enseña y comparte sus conocimientos y experiencias con el mentee (mentorizado o aprendiz)

Ciertamente, hemos vivido un tiempo de muchos "gurús" del cambio, de la transformación o de la innovación. ¿Ayuda o complica esa realidad a quienes como usted son un referente en este campo? Hay miles de profesionales que se presentan como "gurús". Gurú es una palabra que proviene del sánscrito, que significa "maestro". Detrás de cada verdadero maestro hay numerosas horas de práctica de la materia, de estudio, de consulta, de trabajo. Hay muchísimos profesionales muy cualificados y con muchísimo expertise a los que vale la pena seguir y de quienes se puede aprender. Hay otros en cambio que venden humo. Por lo tanto, hay que discernir entre los buenos y malos "gurús". A los malos "gurús" es mejor no acercarse.

¿Cómo ve el futuro Ignacio Campoy? ¿En qué sectores hoy están las oportunidades de crecimiento empresarial y emprendedor? Los cinco sectores más atractivos son: 1. El sector tecnológico 2. El sector educativo 3. El sector inmobiliario 4. El sector del turismo 5. El sector sanitario

¿Hacia dónde va la educación del siglo XXI? ¿Cómo se prepara uno para los cambios que hoy vivimos? La educación se está reinventando. La pandemia ha propiciado que el sector se digitalice a un ritmo de vértigo. En poco más de dos años, casi todo el sector de la formación se ha digitalizado. Hemos sido testigos de que la formación está ligada a la tecnología. El covid ha provocado una revolución en el sector de la formación, en los centros que operan en el mismo, en la transmisión de los conocimientos, en los métodos de enseñanzas, en los materiales y en las aplicaciones utilizadas, etc.

El sector camina hacia: 1- Una oferta formativa dirigida a satisfacer las necesidades del mercado laboral. 2- Unos planes de estudios adecuados a la demanda. 3- Asignaturas, módulos o materias con una parte práctica (formación experiencial). 4- Facilitar que el alumno aprenda en cualquier momento y desde cualquier lugar. 5- Un profesorado que mentorice, motive, asesore y acompañe al alumno (formador- coach). 6- Mayor oferta formativa brindada por los centros (nuevos portafolios). 7- Formación abierta de manera permanente (24/7). 8- Global. Captación de alumnos de cualquier parte del mundo. 9- Modelo mixto- aulas híbridas presencial más online, modelo at home. 10- Materiales interactivos y multimedia. 11- Formación más corta rápida y especializada. 12- Hacia la inserción laboral de los alumnos.

Los retos a los que se enfrentan las universidades, escuelas de negocios, centros de Formación Profesional y el resto de los centros u operadores del sector ante los cambios acaecidos no son nada fáciles de afrontar, y se están produciendo en un sector muy maduro y atomizado. A pesar de ello, el sector será capaz de reinventarse como se reinventó el pasado NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "El líder, de alguna manera, puede nacer, porque el temperamento puede predisponer a ejercer el liderazgo" Entrevista a Ignacio Campoy, CEO De la Firma Formación Universitaria y Experto en gestión empresarial y coaching ​Cinco aspectos clave de la nueva Ley de Informantes para las pymes Los expertos advierten sobre las sanciones que pueden aplicarse a las empresas que no cumplan con todos los requisitos de la nueva normativa Colaboración y sinergias en el evento 'Influencers' Sevilla Se celebró con gran éxito, el pasado 17 de febrero, en la discoteca KOKO de capital hispalense El vandalismo grafitero en los trenes de Renfe supone un coste de 69.000 € diarios Los usuarios sufren directamente las consecuencias de los trenes vandalizados con pintadas El 75% de los profesores señala que el alumnado está desinformado El 60% de los docentes de colegios en España cree que se ha avanzado poco o nada en alfabetización mediática en los últimos cinco años