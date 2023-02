​Política y calle: dos realidades contradictorias Muchos abrazos de todo tipo, mucho nombre, mucho apellido... Pero el hambre no tiene sinónimos, siempre ha sido hambre Ángel Alonso Pachón @AAP1942 martes, 28 de febrero de 2023, 10:49 h (CET) La historia siempre se presenta en diseño A3D, no necesitamos gafas especiales, la realidad es tan evidente que sólo las “memorias retorcidas” transforman la evidencia. Sí, es cierto que la vida es un constante flujo de ilusiones, promesas, cansancios, engaños, enfrentamientos, esperanza y, también, de la Reality “LEY DEL PÉNDULO.”

No podemos negar que nuestra España se ha forjado en un constante enfrentamiento entre el poder de la oligarquía económica, el poder de los púlpitos y confesonarios y el poder de los políticos gobernantes. En medio de todos ellos, la “calle”, el “pueblo llano”, el “trabajador”, el “parado” como herramientas a utilizar por los poderes fácticos de siempre: Iglesia, Políticos y Nobleza.

Hoy, siglo XXI, entre todos esos poderes han aparecido los Sindicatos, fusileros de los poderes fácticos, disfrazados de defensores heroicos de los más necesitados y de la justicia social (organizada por ellos mismos), siempre bien pertrechados con ayudas y subvenciones públicas, abanderados signos del “justito” interés que por el pueblo tienen los poderosos de siempre.

Atacar con firmeza ciertas actuaciones que distorsionan la imagen no es tarea fácil, porque ese “ataque” puede sublevar a los suyos (cierto funcionariado alimentado diariamente). Un ejemplo, el acoso escolar o bullying.

Cuando como consecuencia de dicho acoso aparece la desgracia: suicidio, inseguridad psíquica, desequilibrio, etc., los alumnosmanifiestan que SÍ existía dicho acoso o bullying; ¿Qué control se tenía en las aulas? ¿el profesorado, no veía nada?, y si lo denunciaba ¿cómo la actuación superior se parecía a la justicia: meses, años...?, perfecto, en todo caso mejorable en algunos aspectos..., y, mientras, los sufridores, enterrados o de psiquiatras.

La emigración trabajadora, el paro de los españoles a alza y las subvenciones regando incultura. Son realidades estabilizadas socialmente por la propaganda oficial en los medios de comunicación adheridos al poder, por la aparente mejora laboral mediante contrataciones fijas engañosas y por el silencio jerárquico en temas sociales, acompañados de plegarias generalistas que tocan los sentimientos pero no los compromisos.

La economía poderosa de los llamados y repetidos “poderes fácticos”...

Frente a la preocupación de “contar y no llegar a final de mes”, frente a la burocracia antisocial y frente al conjunto de ciertas asociaciones que no administrandebidamente los fondos que la calle necesita y que, sin saber cómo, van desapareciendo. ¿Alguien puede preguntarse porque la suma del esfuerzo monetario no cumple rigurosamente con la finalidad social del fondo?...

Incongruencias los “volcanes” protestan... los poderes “avalan”... la burocracia tiene su tiempo... los operarios se pierden... el pueblo, esperando, no entiende.

Todos contra todos, los malos contra los buenos, los buenos contra los malos, los colores se enfrentan entre sí, las siglas se conjuran... los poderes fácticos, temerosos, prometen el paraíso (ayudados por el clero)... el pueblo suaviza la protesta y, contemplando las iglesias, hoy cerradas, de nuevo confía... confía...

El “establishment” equilibra el temporal... procurando mantener y controlar el orden establecido. Así retrataron a mi España, a nuestra España... Todos a una, unos contra muchos, muchos contra muy pocos (estos últimos son siempre los mismos) . Muchos abrazos, de todo tipo... Mucho nombre... Mucho apellido... pero el hambre no tiene sinónimos... siempre ha sido hambre. NORMAS DE USO

