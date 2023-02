Madera y alfombras geométricas: las tendencias de decoración para el salón Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 14:24 h (CET) Carpintería Maydeco se hace eco de la información de El Mueble sobre las nuevas tendencias de madera en la decoración de los salones en este nuevo año Carpintería Maydeco, una empresa de muebles a medida en Sevilla con pérgolas de madera en Sevilla, se hace eco de la información lanzada por el diario de decoración El Mueble sobre las tendencias de decoración con materiales de madera en los salones.

Existen muchas opciones para decorar las estancias de la casa, dependiendo de muchos factores como el estilo personal y las tendencias que se sigan en ese momento. Para aportar calidez, la mejor opción es conseguir un ambiente minimalista. Los tonos claros son los que se llevan la palma y los elementos naturales.

Además, los elementos decorativos, si se busca un ambiente con un atractivo visual, si tiene forma redondeada o curva es un acierto en este nuevo año. Al igual, que los muebles antiguos que darán un aspecto muy vintage al salón. Todos estos accesorios en colores tierra, aportan serenidad y transmiten mucha calma. Además, estos funcionan con cualquier estilo decorativo.

El magenta es el color Pantone 2023 y es la mejor opción para incorporarlo en la decoración del hogar, dando un punto de contraste a los tonos cálidos. Como material, la madera sigue siendo atemporal y una buena idea para incorporar en los muebles. Dan sensación de confort y calidez y se puede incorporar también no solo a través del mobiliario.

Otro material que combina muy bien con la madera y que no pasa de moda, es la piedra natural y las superficies sinterizadas o porcelánicas que imitan muy bien su aspecto.

Además, de los muebles y los colores, las cortinas y las alfombras siguen siendo tendencia, aunque también muy útiles para que el sol no se cuele por las ventanas. Las alfombras con motivos geométricos son ideales para sumar carácter y personalidad aunque tenga un diseño sobrio. Por su parte, las cortinas que más triunfan son las hechas con materiales naturales como el lino o el algodón, como se menciona anteriormente en tonos neutros. Aunque los estores de fibra vegetal y las venecianas de madera son dos opciones muy recomendables que pueden ser alternativa de las cortinas.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.