Nuevos BMW de altas prestaciones: X5 M Competition y X6 M Competition BMW amplía la gama de colores en la carrocería del BMW XM Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 27 de febrero de 2023, 08:59 h (CET)

BMW M GmbH se ha propuesto perfeccionar el perfil de sus automóviles de altas prestaciones, en los segmentos de los SAV y SAC de lujo, con amplias modificaciones en términos de prestaciones, presencia y digitalización. Los nuevos BMW X5 M Competition y BMW X6 M Competition cuentan con un nuevo motor V8, con tecnología de 48V, y una potencia máxima de 460 kW/625 CV.

Las mejoras en el sistema de propulsión y la electrificación, dan como resultado una entrega de potencia aún más sensible. Los nuevos detalles de diseño acentúan el aura dinámica y extravagante de ambos modelos. La tecnología digital no sólo optimiza el control y el funcionamiento, sino que también ofrece avances en el campo de la conducción automatizada, y los sistemas de aparcamiento.

La tecnología de propulsión de última generación, montada en estosl nuevos BMW Competition, marca el debut de la tecnología de 48V en los modelos de altas prestaciones de la marca. Un motor eléctrico integrado en la compacta carcasa de la caja de cambios M Steptronic de ocho velocidades, proporciona hasta 9 kW/12 CV de potencia motriz adicional y 200 Nm de par, al tiempo que funciona como generador de arranque montado en el cigüeñal. La energía necesaria para ello la suministra una batería de 48 V alojada en el compartimento del motor y se carga mediante una recuperación adaptativa de alta eficiencia, en las frenadas y en los adelantamientos.

La tecnología de 48 V se combina con un nuevo motor M TwinPower Turbo V8. Además de su colector de escape de bancada cruzada, la unidad de 4,4 litros cuenta ahora también con un accionamiento reforzado del cigüeñal, un turbocompresor perfeccionado, un nuevo conducto de admisión de aire, un sistema de suministro de aceite, y un proceso de separación de aceite optimizados. Ofrece un par máximo de 750 Nm entre 1.800 y 5.800 rpm, y genera una potencia máxima de 460 kW/625 CV a 6.000 rpm.

La respuesta más contundente, y el carácter de altas revoluciones del motor V8, junto con el impulso proporcionado por el motor eléctrico, elevan las prestaciones por las que son conocidos los automóviles M. Aceleran de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, cuentan con el sistema de escape M Sport de serie, las mariposas están controladas eléctricamente, y los nuevos catalizadores contribuyen a mejorar las emisiones del motor de gasolina.



Por otro lado, BMW amplía la gama de colores de carrocería del BMW XM. Un tratamiento especialmente preciso de las superficies, y un cuidadoso acabado, garantizan que se caractericen por una impresionante profundidad de color y un brillo máximo.

Poco convencional: su poderosa presencia y un lenguaje de diseño único hacen del BMW XM (Ciclo WLTP: consumo de combustible combinado: 1,6 - 1,5 l/100 km; consumo eléctrico combinado: 30,1 - 28,9 kWh/100 km; emisiones de CO2 combinadas: 36 - 33 g/km) un automóvil especial en las carreteras.

El XM es el primer automóvil electrificado de altas prestaciones de BMW M GmbH, y destaca, tanto por su aspecto extrovertido, como por su innovadora propulsión M HYBRID de 480 kW/653 CV. Las opciones adicionales para expresar este carácter inconfundible del BMW XM, se abren con la pintura especial de BMW Individual, que podrá encargarse a partir de abril de 2023.

En la planta estadounidense del Grupo BMW en Spartanburg (Carolina de Sur), la flexibilidad en el proceso de pintura se incrementa ahora aún más. Esto significa que los acabados de pintura especial de BMW Individual también estarán disponibles para el modelo híbrido enchufable en el futuro. Los nuevos colores de carrocería, que incluyen las variantes BMW Individual Urban Green, BMW Individual Petrol Mica metalizado, BMW Individual Anglesey Green metalizado y BMW Individual Sepia metalizado, realzan el extravagante carisma del BMW XM con un toque único.

Las pinturas especiales BMW Individual, subrayan el lenguaje de diseño del exterior del BMW XM, caracterizadas por superficies generosas, líneas dinámicas y bordes afilados. Todos los acabados de pintura especial de BMW Individual se aplican en un proceso de fabricación independiente, con una mayor proporción de trabajo manual.

