El nacimiento de la Fundación Cleardent, presidida por el Doctor Ismael Cerezo Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 19:22 h (CET) Liderado por el Doctor Ismael Cerezo, el grupo clínico odontológico Cleardent nació hace más de 18 años en Jaén y gracias al trabajo profesional de su equipo médico ha logrado expandirse mediante más de 40 clínicas ubicadas en distintas provincias de España. En este sentido, la firma no solo ofrece un servicio de odontología de excelencia, sino que se encuentra firmemente comprometida con la sociedad dentro de su núcleo de actuación. Tanto es así que ha creado la Fundación Cleardent, una organización sin ánimo de lucro dirigida por Dámaso Chicharro Ayala que busca ayudar a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Cleardent? Con sede en la ciudad de Jaén y presidida por el Doctor Ismael Cerezo, la Fundación Cleardent desarrolla sus actividades principalmente en todo el territorio español, sin dejar de lado distintas labores sociales de carácter internacional en países necesitados. De esta forma, esta organización tiene como objetivos promover la salud y el acceso a servicios de salud básicos a poblaciones en situaciones vulnerables, así como el fomento, desarrollo y seguimiento de iniciativas que busquen mejorar el nivel asistencial y sanitario en todos los sectores.

Al mismo tiempo, la fundación persigue como fin la promoción del nivel científico de los profesionales sanitarios a través de la organización de actividades formativas y el desarrollo de iniciativas que permitan controlar el nivel de calidad de los servicios sanitarios. Por otro lado, se busca promover los hábitos de nutrición saludables y se fomenta el deporte entre los niños y los jóvenes, entre muchos otros objetivos.

Saurus Kids, el primer proyecto de la fundación En colaboración con una de las compañías de tecnología dedicada a la salud y el bienestar más importantes de España, como Lucatia, y después de un arduo trabajo, la Fundación Cleardent ha creado Saurus Kids, un proyecto de humanización para los hospitales pediátricos españoles que busca reducir el nivel de ansiedad de los niños y sus familiares por medio del entretenimiento. En este marco, el primer establecimiento en el que se llevó a cabo esta experiencia es el Hospital Universitario de Jaén, con la proyección de ponerla en práctica en otros centros de salud como el Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona.

Para ello, la fundación cuenta con la inestimable labor de su director, el licenciado en Economía Dámaso Chicharro Ayala, quien después de varios años colaborando con ONG, asociaciones no lucrativas y fundaciones, comenzó a trabajar en Clínicas Cleardent, siendo fundamental en la expansión de la firma y en el nacimiento de la Fundación Cleardent.

Por lo tanto, este proyecto aúna dos grandes pasiones compartidas por el Doctor Ismael Cerezo y Dámaso Chicharro Ayala como la odontología y el ámbito no lucrativo para ayudar al prójimo y colaborar con la sociedad.

