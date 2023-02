​"El jugador más difícil de defender es Mirotic" Matt Costello, ala-pívot baskonista, analiza en una entrevista exclusiva con Piti Hurtado la actualidad de los vitorianos y repasa su trayectoria deportiva Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 24 de febrero de 2023, 12:04 h (CET)

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece desde hoy una entrevista exclusiva con Matt Costello, jugador del Cazoo Baskonia, que se enfrenta esta noche (20:30 horas, en exclusiva en DAZN) a la Virtus Segafredo Bologna en un partido correspondiente a la 25ª jornada de la Turkish Airlines EuroLeague.



A lo largo de su trayectoria deportiva, Costello se ha enfrentado a muchos jugadores, aunque destaca la dificultad de medirse a uno por encima de los demás: “Para mí, el más difícil de defender es Mirotic. Puedes planificar distintas formas de pararle, pero tira bien y juega bien al poste, así que intento ser más físico con él, ya que es delgado. Piensas que si le empujas, puedes ganarle, pero no, siempre encuentra la forma de sacar la falta”.

Para Joan Peñarroya, técnico baskonista, el norteamericano se ha convertido en uno de los grandes revulsivos saliendo desde el banquillo, un papel en el que el ala-pívot se siente cómodo: “Salgo a pista con el partido empezado la mayoría de las veces. Salgo en el minuto 7 u 8 de juego y ha sido diferente adaptarse a este nuevo rol con Joan, pero es lo que él ha decidido. Según ha avanzado la temporada, se me ha ido dando bien y lo estoy disfrutando”.

El jugador del equipo vitoriano también explica cómo es su estilo de juego: “Cuando estoy en pista, me gusta ser capaz de tener impacto en el juego más allá del ataque y evitar que otros equipos lleguen al aro tan fácilmente. No seré tan bueno como Edy Tavares poniendo tapones, pero intento hacerlo de la mejor manera posible”.

El sueño de la Final Four

Uno de los grandes objetivos de Cazoo Baskonia para esta temporada es clasificarse para los playoffs de la Turkish Airlines EuroLeague y disputar la Final Four, aunque Costello apuesta por ir paso a paso: “Estamos jugando bien como equipo y tenemos la oportunidad de conseguirlo. Creo que tenemos un banquillo lo suficientemente profundo para seguir adelante y luchar ante cualquier adversidad. Pero nunca sabes lo que puede ocurrir durante la temporada. Incluso llegando a los playoffs, tu destino depende mucho de a quién te enfrentas. Así que primero tenemos que alcanzar el objetivo de llegar a los playoffs y luego ya nos preocuparemos de la Final Four”. NORMAS DE USO

