La Oficina Acelera pyme Bizkaia impulsará la transformación digital en pymes vizcaínas de localidades con menos de 20.000 habitantes Comunicae jueves, 23 de febrero de 2023, 17:08 h (CET) Hoy se ha inaugurado en Izarra Centre de Ermua (Bizkaia), la nueva oficina promovida por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La iniciativa está coordinada por el Clúster GAIA, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Ermua y la Fundación Izarra Impulsar la transformación digital de las pymes de los municipios vizcaínos de menos de 20.000 habitantes es el objetivo principal de la Oficina Acelera pyme Bizkaia. La nueva oficina, que ofrecerá sus servicios de manera gratuita, ha sido inaugurada esta mañana en Izarra Centre de Ermua con la asistencia del delegado de Gobierno en la Comunidad autónoma vasca, Denis Itxaso; el alcalde de la localidad vizcaína, Juan Carlos Abascal; José Ignacio Sánchez Valdenebro, director adjunto de Economía Digital en Red.es, y el Director General del Clúster GAIA, Tomás Iriondo.

El nuevo espacio pretende convertirse en un punto de encuentro desde el que ayudar a las pymes vizcaínas en su proceso de digitalización, aplicando una metodología práctica y experiencial.Para ello, se pondrán en marcha iniciativas y actuaciones de sensibilización y difusión, mediante la organización de jornadas y talleres; así como servicios de orientación y asesoramiento. Se trata de un servicio sin coste para pymes, empresas de nueva creación, autónomos o personas emprendedoras que pueden contactar con la oficinaa través de su página web https://oapbizkaia.gaia.eus/.

La Oficina Acelera Pyme Bizkaia está coordinada por el clúster GAIA, en colaboración con Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Ermua, Fundación Izarra, y promovida por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La red de Oficinas Acelera Pyme es una iniciativa de Red.es que, en el caso de Bizkaia, cuenta además con el apoyo de más de 9 Agentes del Territorio Histórico.

Durante la inauguración el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha subrayado que la apertura de esta nueva oficina en la localidad se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de impulso y apoyo a la digitalización del tejido económico local. Abascal ha explicado que estas subvenciones del Gobierno tienen como finalidad avanzar en la digitalización de áreas clave como presencia en internet, diseño de la web, venta electrónica, gestión de clientes y proveedores, oficina digital, redes sociales, gestión y automatización de procesos y ciberseguridad.

El alcalde ha destacado la importancia de estas acciones para que las empresas de Ermua y de Bizkaia puedan "competir en un mercado digital cada vez más implantado y que es complicado para las pequeñas empresas, por lo que es fundamental "fomentar este tipo de ayudas para mejorar la formación y el desarrollo del comercio local".

Por su parte, el director general de GAIA, Tomás Iriondo, ha recordado las ventajas competitivas que la digitalización ofrece a los productos, procesos y servicios de las organizaciones, sea cual sea su dimensión. "Resulta fundamental poner en marcha iniciativas como Acelera pyme, para asesorar y acompañar a las empresas de menor tamaño en su proceso de transformación digital. En este caso, acercando a la demanda, y sus necesidades de competitividad, la oferta de soluciones avanzadas que implementan gran parte de las organizaciones integradas en nuestro Clúster", ha dicho.

De hecho, ya se han mantenido reuniones con diferentes agencias y ayuntamientos de Bizkaia de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de recoger sus necesidades, e implementar las hojas de ruta personalizadas que den servicio a los colectivos y ámbitos priorizados por las pymes, para avanzar en su digitalización. Con la información recabada, se ha diseñado un ambicioso plan de acción.

El Delegado del Gobierno en la CAPV, Denis Itxaso, ha manifestado que "la digitalización es un sinónimo de éxito y su gran potencial permitirá a las pymes aumentar su productividad entre un 15% y un 25% en los próximos años" y que la digitalización, que todavía no es mayoritaria entre las pymes, "va a constituir una ventaja competitiva para aquellas que sí apuesten por hacerlo. Abrirán su escaparate a un público potencial que ni imaginaban. Crecerán más y mejor. Podrán analizar a su competencia para no quedarse atrás y abordarán acciones de marketing más sencillas y efectivas", ha dicho.

Tal y como se ha puesto de relieve durante su inauguración, los principales objetivos de la nueva oficina Acelera pyme GAIA Bizkaia son:

Orientar : Ofrecer una visión de las principales palancas y tecnologías sobre las que hay que trabajar en una pyme para iniciar un proceso de transformación digital.

: Ofrecer una visión de las principales palancas y tecnologías sobre las que hay que trabajar en una pyme para iniciar un proceso de transformación digital. Motivar : Entender cuáles son las principales tendencias en materia de digitalización en los ámbitos de las personas, procesos, producto / servicio, comercialización y marketing, relación con clientes y proveedores, logística y almacén, e infraestructuras y su seguridad.

: Entender cuáles son las principales tendencias en materia de digitalización en los ámbitos de las personas, procesos, producto / servicio, comercialización y marketing, relación con clientes y proveedores, logística y almacén, e infraestructuras y su seguridad. Experiencias de digitalización : Conocer de primera mano las experiencias de otras pymes en la adopción de soluciones tecnológicas en diferentes áreas, los beneficios y retornos obtenidos de su implantación y cómo han conseguido superar las barreras más comunes.

: Conocer de primera mano las experiencias de otras pymes en la adopción de soluciones tecnológicas en diferentes áreas, los beneficios y retornos obtenidos de su implantación y cómo han conseguido superar las barreras más comunes. Comprometer : Desplegar proyectos piloto de escala reducida en las pymes para verificar y validar que la solución tecnológica responde a su necesidad.

: Desplegar proyectos piloto de escala reducida en las pymes para verificar y validar que la solución tecnológica responde a su necesidad. Evaluar: Poner de manifiesto que se puede, y se debe medir, y cómo hacerlo. Previamente a la inauguración oficial de esta mañana, se ha celebrado una jornada en la que varias empresas industriales vascas han expuesto sus casos de éxito en el ámbito de la digitalización acompañadas de su socio tecnológico en cada caso. La jornada ha contado con la participación de las compañías: Kalman e Ibermática; Innometal y Siemsa; Cotransa y CreativiTIC INNOV; Jamai Technical Services, Ikor Sistemas Electrónicos e Igarle.

Sobre Red.es

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 23,8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará hasta el 80% del presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias el resto.

Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación "Digitalización básica para las Pymes", incluye la creación de una red de Oficinas Acelera pyme.

