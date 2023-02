Grupo MQ realiza instalaciones de autoconsumo para empresas Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 18:24 h (CET) La energía solar es una fuente de energía renovable y sostenible, ya que se obtiene a partir de la radiación electromagnética del sol. Entre sus tipos se encuentra la energía fotovoltaica, la energía solar térmica y la energía eólica solar. Algunas de las principales ventajas de su uso es que no contamina y reduce el gasto económico.

El grupo MQ es una empresa joven, pero de gran impacto gracias a su visión social y a la calidad de sus instalaciones. Asimismo, ha desarrollado placas solares de autoconsumo fotovoltaico para empresas.

Los beneficios de la energía solar para el sector empresarial La energía fotovoltaica consiste en la adquisición de la radiación solar a través de un proceso de transformación con los paneles fotovoltaicos. Aquellos dispositivos conductores son capaces de absorber partículas lumínicas y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Gracias a este mecanismo, la obtención de energía se ha vuelto más económica.

El grupo MQ ha incorporado sus proyectos de instalación de energía solar a los negocios. La decisión de pasarse de la energía convencional a la sostenible genera diferentes beneficios, como el ahorro en las facturas de este servicio público, la revaloración de la marca y el cuidado del medioambiente. Los equipos de esta empresa son fabricados con materiales de calidad en el diseño y montaje, por tanto, tienen un excelente rendimiento. Además, todos sus dispositivos poseen una garantía de hasta 25 años en la alimentación del panel junto al monitoreo de su funcionamiento.

Instalación y planes de garantía para las empresas El grupo MQ realiza proyectos dentro de un plazo máximo de 2 meses, a diferencia de los 4 a 6 meses de la competencia. Desde el inicio ejecutan un plan de trabajo que deja satisfechos a todos sus clientes. Su primer paso es el asesoramiento personalizado, donde los expertos analizarán cómo la empresa gestiona su propia energía evaluando diferentes escenarios de consumo. El asesor de la mano del cliente determinará cuáles son las metas de ahorro y guiará para que se tome una elección acertada con respecto al cambio a energía fotovoltaica.

Después, grupo MQ se encargará de la tramitación de procesos administrativos y legales para realizar la instalación de los paneles. Finalmente, esta empresa ofrece una aplicación para controlar y gestionar la energía. Además, brindan un servicio de asesoramiento según la duración de la instalación.

Este es un equipo profesional y certificado por la empresa instaladora autorizada por la Comunidad de Castilla-La Mancha. Han diseñado varios planes de garantía para las empresas como: el plan Estándar, incluido en el precio general; el plan Estándar Plus, con 6 meses gratuitos, dos visitas anuales, etc.; y el plan Vivir Tranquilo que se extiende a unos servicios más exclusivos para los clientes.

