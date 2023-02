La importancia de realizar un análisis del agua Ayuda a controlar su calidad y a determinar si es segura para el consumo Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 23 de febrero de 2023, 09:03 h (CET)

Realizar un análisis del agua es una parte importante del proceso de tratamiento de control. Ayuda a controlar su calidad y a determinar si es seguro para el consumo.

El análisis de aguas se utiliza para detectar sustancias que no pueden ser seguras para el consumo humano o que pueden causar daños al medioambiente. Además, ciertas normativas legales exigen realizar controles rutinarios de control, sobre todo, en aguas de consumo.

El agua se analiza a través de diferentes métodos como, por ejemplo, pruebas químicas o biológicas para detectar las concentraciones de diversos parámetros presentes en el agua. Las pruebas químicas implican el uso de productos químicos para identificar qué tipo de contaminante podría estar presente en el agua, mientras que las pruebas biológicas consisten en determinar si hay presencia o no de agentes biológicos contaminantes, tales como la legionella.

¿Por qué es tan importante realizar un análisis de agua?

La importancia del análisis del agua radica en la capacidad de ayudar a los científicos a comprender la composición básica de los océanos y las aguas superficiales de la tierra, que son las mayores reservas de agua dulce renovable de nuestro planeta.

El análisis del agua es uno de los elementos más importantes para crear un entorno seguro y saludable para la familia. Pero no solo se hace un análisis para el uso doméstico, sino también es especialmente importante para las empresas que utilizan grandes cantidades de agua, como lavanderías, industrias o restaurantes.

Estas empresas tienen un mayor riesgo de contaminación porque utilizan mucha agua y sus equipos pueden esparcir contaminantes por las instalaciones. Por lo tanto, el análisis del agua es una parte importante del proceso de purificación del agua, ya que permite asegurarte de que el agua es segura para el consumo y el uso.

¿Cómo se realiza el análisis del agua?



Para realizar un análisis del agua, es necesario recoger muestras de distintas partes del sistema y enviarlas a un laboratorio para que las analicen. Los resultados de estas pruebas pueden ayudar a determinar si hay algún problema con tu sistema, cuáles son esos problemas y cómo pueden solucionarse.

El análisis del agua es una parte necesaria de cualquier proceso de tratamiento del agua. Si utilizas productos químicos para tratar el agua, el análisis del agua te ayudará a determinar qué productos químicos son necesarios y qué cantidad de cada producto debe añadirse.

El análisis del agua es, por lo tanto, una parte crucial del proceso para garantizar que el agua sea potable.

¿Con qué frecuencia se debe analizar el agua?

Es conveniente realizar un análisis del agua al menos una vez al año, independientemente de la fuente de agua. Otras normativas pueden requerir controles más frecuentes, como análisis de legionella mensual o instalaciones críticas, que pueden requerir análisis del agua diarios.

El agua del grifo se analiza para determinar los diferentes niveles de pH, bacterias y cloro. Aunque no se tenga ninguna sospecha de que el agua pueda estar contaminada, es importante analizar los suministros anualmente.

¿Qué contaminantes comunes podemos encontrar en el agua?

Detectar los contaminantes en el agua no siempre es un trabajo fácil, no obstante, las instalaciones públicas de tratamiento trabajan muy duro para garantizar que el agua de tu ciudad sea potable.

A continuación, aprovechamos para enumerarte los posibles contaminantes que pueden aparecer en tu agua:

Plomo.

Arsénico.

Agua dura (deja manchas en vasos y cubiertos e incrustaciones en electrodomésticos).

Agua turbia o turbidez.

Bacterias y virus.

Hierro.



Si te preocupa la seguridad de tu agua potable, considera la posibilidad de someterla a un análisis con regularidad. Esto puede ayudar a asegurarte de que los contaminantes del agua del grifo no suponen una amenaza para tu salud ni la de tu familia. NORMAS DE USO

