Locos por Viajar promueve profesionalizar el asesoramiento y el diseño de viajes a medida

martes, 21 de febrero de 2023, 13:16 h (CET) Son la primera asociación en poner en marcha esta iniciativa que busca poner en valor el trabajo de los profesionales de las agencias de viajes La asociación Locos por Viajar, que este año cumple tres años, se reunió el 17 de febrero en el hotel Parador de Málaga Golf, para dar a conocer la hoja de ruta que seguirá en 2023 en defensa de las agencias de viajes, analizar la trayectoria de la asociación y presentar a sus nuevos miembros.

Como ha comunicado el vicepresidente y portavoz de Locos por Viajar, Jordi García, la conclusión principal del encuentro ha sido la importancia de promover la profesionalización en el asesoramiento y diseño de los viajes a medida, otorgando un mayor valor al trabajo de las agencias de viaje.

Según García, "los profesionales del sector necesitan el apoyo de las instituciones para luchar contra un intrusismo que crece como la espuma en detrimento de los derechos de los viajeros".

El desconocimiento de la legislación que ampara al cliente al contratar los servicios a través de las agencias de viajes y no por otros medios. O la evaluación de su trabajo, en muchas ocasiones teniendo en cuenta únicamente el precio o los clics que cuesta hacer una reserva, sin dar relevancia a su talento y conocimiento, ha derivado en un desprestigio de su trabajo.

"El cobro por el asesoramiento y diseño de los viajes a medida es un primer filtro para dar valor al tiempo, responsabilidad, esfuerzo y conocimiento de los profesionales del sector", señala García. La asociación ha decidido fomentar este cobro entre todos sus socios, a los que se les asesorará y ayudará, en caso de ser necesario, para poder implementar el cambio.

Los casos de éxito de varios compañeros que han promovido esta medida con anterioridad, han sido clave para tomar esta decisión. Gracias a su experiencia, han podido comprobar que, contrariamente a lo que se piensa, no se pierden clientes. De lo contrario, se evita trabajo en vano, se fideliza y supone un alivio en la carga de trabajo del equipo, mejorando la productividad y la rentabilidad.

Locos por Viajar es la primera asociación en promover esta iniciativa, y como destaca García, "continuará luchando por la mejora del sector, como ya demostró con la firma unánime de un convenio para promover los viajes sostenibles y responsables el pasado abril".

Este gran acuerdo nació desde su sensibilidad y firme convencimiento de que su terreno de juego dejará de ser atractivo si no se toma una acción inmediata. Sus miembros marcaron una serie de objetivos a corto y medio plazo, elaborando un Manual de Buenas Costumbres y Conductas Viajeras. De la misma manera, se comprometieron a utilizar energías renovables en sus lugares de trabajo y entregar sus documentos en formato digital.

Locos por Viajar es una asociación pionera puesta en marcha en 2020 por una veintena de agencias de viaje emisoras, todas ellas líderes en producto de media y larga distancia del estado español, unidas para dar voz a la problemática derivada de la pandemia de la Covid-19, cuando se restringieron los viajes y quisieron reivindicar "las ganas de viajar a destinos lejanos". En estos momentos, ya son 42 agencias asociadas.

A su vez, esta iniciativa solidaria, busca crear comunidad entre todas aquellas personas que aman los viajes. A diferencia de otras asociaciones, sus miembros son agencias emisoras de producto propio en su totalidad. Esto les permite poder centrar el foco, entender, analizar y actuar ante cualquier eventualidad, análisis o estrategia de futuro, adelantándose a las necesidades de los viajeros.

La participación de la asamblea de este año en Málaga ha sido del 78%, lo que ha supuesto poner de acuerdo a 33 agencias que han votado favorablemente a todas las medidas e ideas planteadas a lo largo de la jornada. Según García, esto supone todo un éxito para el futuro de la asociación, puesto que significa que todas ellas "siguen la misma dirección, incluso en los puntos más conflictivos".

