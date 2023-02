Isabel Coixet recibirá el Premio Especial Brain Film Fest 2023 El documental Las paredes hablan, último trabajo de Carlos Saura, se podrá ver en el festival, además de varias películas premiadas en los Goya Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de febrero de 2023, 13:08 h (CET) El Premio Especial Brain Film Fest, que se otorga por segundo año consecutivo a figuras relevantes que a través de su obra contribuyan a la visibilización de temáticas relacionadas con el cerebro, recaerá este año en la cineasta Isabel Coixet. La directora catalana, con una trayectoria que comenzó a finales de los años 80 y continúa en plena forma, ha tratado de manera precisa, delicada y respetuosa el tema del trauma y el post-trauma en muchas de sus películas, entre ellas Cosas que nunca te dije (1996), pasando por Mi vida sin mí (2003), el documental Viaje al corazón de la tortura (2003) o La vida secreta de las palabras (2005), y más recientemente el documental El techo amarillo y la miniserie Cuidarnos entre nosotros nos hace humanos (2022).





Isabel Coixet se distingue no solo por su personal estilo a la hora de explicar historias, sino también por su compromiso y habilidad para sumergir al espectador en la empatía hacia sus personajes, acompañándolos en sus emociones, angustias y conflictos. Sus obras motivan el debate sobre quiénes somos, tanto de manera individual como colectiva, como se puede comprobar en su último trabajo, El techo amarillo -ganador de un Premi Gaudí y nominado a los Goya- que profundiza con elegancia y contundencia en la problemática de los abusos sexuales, el trauma y la desigualdad de género. El documental se proyectará en el festival.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

El Brain Film Fest, que está impulsado por la Fundación Pasqual Maragall y coorganizado con Minimal Films, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación, anuncia los nuevos títulos que formarán parte de su 6ª edición, que se celebrará del 15 al 19 de marzo en el CCCB y que se suman al último avance comunicado.

El festival proyectará el último trabajo de Carlos Saura, Las paredes hablan, una peculiar perspectiva acerca del origen del arte. Bajo su personal y singular prisma, y junto a su hermano, Pedro Saura, experto en arte paleolítico, y el artista Miquel Barceló, Saura retrata la evolución y relación del arte con la pared como lienzo en blanco sobre la cual crear. Viajando a través del tiempo, se exploran las primeras revoluciones gráficas en las cuevas prehistóricas hasta llegar a las expresiones más vanguardistas de arte urbano de la mano de artistas tan reputados como Musa 71 o Suso 33.

El pase de Las paredes hablan se completará con la mesa redonda Neuroarte: la creatividad desde la primera chispa neuronal, sobre lo que ocurre en el cerebro cuando se inicia un proceso creativo y cómo éste reacciona ante una obra de arte. Contará con Mara Dierssen, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y directora del laboratorio Neurobiología Celular y de Sistemas del Centro de Regulación Genómica, Carles Guerra, artista, profesor universitario, crítico de arte y curador, y estará moderada por la periodista Elisenda Roca.

Otros de los títulos que estarán presentes en esta edición son: Bigger than Trauma, de Vedrana Pribačić, la historia de tres mujeres que, más de 20 años después de la Guerra de los Balcanes, conviven todavía con el trauma y la humillación que les dejó ese conflicto. Lisa, la webserie, de Ingrid Santos y Raquel Barrera, sobre la relaciones, amistades, aciertos y errores en la vida universitaria de una chica dentro del espectro autista.

Una escuela en cerro hueso, de Betania Cappato, que explora cómo el entorno puede apoyar a personas dentro del espectro autista. Tras la proyección, tendrá lugar la mesa redonda “Autismo y el entorno”, con Carol Amat, directora técnica de la Federació Catalana d’Autisme, y la Dra. Laura Gisbert, coordinadora del programa de autismo del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitari Vall d’Hebron. Moderada por la periodista Rosa Badia.

La esencia de Ernesto, de Àlex Remadaker, un recorrido por la vida del famoso perfumista Ernesto Ventós.

Imad’s Childhood, de Zahavi Sanjavi, que explora las consecuencias del cautiverio en manos del estado islámico de un niño yazidí y su familia.

Bailar la locura, de Marta Espar y Maiol Virgili, documental que pretende representar la locura a través de la danza y las vivencias de tres mujeres diagnosticadas con un trastorno mental. El pase irá acompañado de la mesa redonda “Danza y cerebro”, con Susana Pérez, doctora en Psicología e investigadora de los beneficios de la danza en distintos colectivos, la bailarina y directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, y moderada por Teresa Pérez, psiquiatra de la Fundació Vidal Barraquer.

Loca por la vida, de Raphaël Balboni y Ann Sirot, una película llena de corazón y alegría que pone a prueba una pareja con una madre que sufre “demencia semántica”.

En la sesión ¡Sumérgete en la lengua de signos!, coordinada junto al Festival Inclús, se podrá ver una cuidada selección de cortometrajes realizados en lengua de signos y que pretenden rehuir las temáticas centradas en la discapacidad.

XIII PREMIO SOLÉ TURA

El Premio Solé Tura, que distingue cortometrajes relacionados con temáticas del cerebro y que celebra este año su 13ª edición, contará con una amplia selección de obras que se pueden consultar en la web del festival, así como los micro cortos que podrán votarse online.

MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS

La 6ª edición del Brain Film Fest ofrecerá un programa de mesas redondas, conferencias y talleres alrededor del leitmotiv de este año: arte, creatividad y cerebro.

En la conferencia Santiago Ramón y Cajal: el científico y el artista, el investigador científico del FECYT, Juan de Carlos, pondrá de manifiesto la fusión entre el yo científico y el yo artista de Santiago Ramón y Cajal.

Conferencia El arte de oler, a cargo de Laura López-Mascaraque, neurocientífica, investigadora Científica del CSIC en el Instituto Cajal y presidenta de la Red Olfativa Española.

Talleres ¿Qué te recuerda este olor? en el que se trabajará la memoria olfativa a través de diferentes esencias; Claves cerebrales de la creatividad, donde descubrir las claves neurológicas de los procesos creativos y cómo aplicarlas a la actividad diaria; Yoga y neuroplasticidad, en el que se descubrirá cómo las diferentes técnicas y herramientas del yoga pueden ayudarnos a dejar hábitos que provocan automatismo mental y adormecen el cerebro; y El gospel, un bálsamo para nuestras sinapsis con Sonia Moreno, directora de coros gospel como Gospel Sistémico de la Asociación Superar l'Ictus Barcelona.

ACTIVIDADES PARALELAS

Un año más, el Brain Film Fest contará con actividades paralelas que completan la programación, como el Programa Alzheimer del CCCB, una propuesta que acerca el cine y la cultura a las personas que viven con Alzheimer y que ha demostrado a lo largo de sus 10 años de recorrido el impacto positivo que tiene sobre el bienestar de los participantes, cuidadores y familiares. Esta edición se programará El libro de la selva (Wolfgang Reitherman, 1967).

En clave teatral, la compañía La Sinàptica representará a partir del 15 de marzo en el teatro El Maldà de Barcelona 3 desitjos, que retrata una joven pareja que ve alterada su cotidianidad cuando él es diagnosticado con una desconocida variedad genética y minoritaria de la enfermedad del Alzheimer. El Brain Film Fest también viajará a Madrid con una nueva colaboración entre el festival y el Espacio Fundación Telefónica. Será el 24 de marzo con una sesión de encuentro entre cine y ciencia con la programación de uno de los documentales más emocionantes de la edición, Theater of Thought del prolífico director Werner Herzog. Tras la proyección, se llevará a cabo un coloquio que contará con la ponencia online del neurobiólogo Rafael Yuste, partícipe del documental, y con la presencia del doctor en medicina y director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona Jordi Camí. El acto estará moderado por el director artístico del Brain Film Fest, Albert Solé.

ENTRADAS Y BFF EN FILMIN

Todas las actividades del Brain Film Fest requieren inscripción previa obligatoria en Eventbrite. Las sesiones de BFF son gratuitas a excepción de los talleres que tienen un precio de 8€.

Además de la celebración presencial, en FILMIN se podrá disfrutar de una selección de películas y cortometrajes del festival. Por el precio de 15€ se facilitará acceso a dichas películas del 15 hasta el 21 de marzo, además de dos meses de suscripción a la plataforma. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Isabel Coixet recibirá el Premio Especial Brain Film Fest 2023 El documental Las paredes hablan, último trabajo de Carlos Saura, se podrá ver en el festival, además de varias películas premiadas en los Goya El programa 'Rueda Academia de Cine' viaja a Puerto de la Cruz Los cineastas seleccionados se reunirán con profesionales canarios para continuar con el desarrollo de sus proyectos ​La Academia de Cine y el Festival de Málaga reconocen a Yuyi Beringola con el Premio Ricardo Franco La script, con una carrera de más de cien películas, ha trabajado con Almodóvar, Jaime Chávarri y Pilar Miró ​"Hilma": abstracta antes que Kandinsky Lasse Hallström ("Chocolat") dirige el primer biopic sobre la artista Hilma af Klint, que se estrenará en Filmin el próximo 24 de febrero “Séptimo día”, película de Carlos Saura, premiada en el Festival de Montreal al Mejor Director Reseña de cine y homenaje póstumo al cineasta español (Huesca 1932 – Madrid 2023)