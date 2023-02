Wu Tsang, 'De ballenas' La instalación de la artista estadounidense puede verse hasta el 11 de junio de 2023 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Redacción

martes, 21 de febrero de 2023, 12:57 h (CET)

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TBA21 presentan De ballenas, una instalación de la artista estadounidense Wu Tsang (1982) basada en la adaptación cinematográfica de la novela Moby-Dick, de Herman Melville. Presentada en la Bienal de Venecia 2022 como parte de la exposición de arte internacional The Milk of Dreams, está realizada en entornos oceánicos psicodélicos generados a partir de tecnologías de realidad extendida.

Vista de la instalación. Wu Tsang of Whales. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 2023. Fotografía: Roberto Ruiz



De ballenas reenfoca la profunda meditación sobre el conocimiento, el exotismo y el erotismo del texto original a través de una lente poscolonial. Imaginada desde la perspectiva de la ballena y la variopinta tripulación de marineros a bordo del barco ballenero Pequod, esta compleja obra sitúa el relato de Melville en el contexto de la historia marítima de mediados del siglo XIX, el nacimiento transatlántico del capitalismo moderno y los disturbios civiles masivos. La inmensidad del océano se convierte en símbolo de lo desconocido; las reflexiones de la artista apuntan a la presencia de perspectivas oblicuas y hacen más compleja la idea de que cualquier punto de vista sea singular o lineal. NORMAS DE USO

