El gran carnaval de la vida

¿La ley eterna en otra se permuta, o es que ahora dicta el celestial Consejo que los pecios vengan a mi gruta?, Dante.

Hola Buenos días calentador, ahí fuera, ya sabes, hace un frío que pela. He puesto la radio, pero la he quitado porque estoy hasta el gorro de estadísticas, somos una sociedad apresada por las estadísticas que el poder de las mil formas y trucos, nos da la tabarra todas las mañanas y parte del mediodía y cierra con buenas noches.

Tras la tabarra que nos ofrecen a diario esos dichosos tertulianos, algunos se salvan, que saben de todo hasta el extremo de ser capaces de dormir a las cabras. Y entonces, me he ido a la puerta de la casa donde vivo acuesta con mi soledad y con tu soledad me quedo. Y he puesto el oído en la puerta a ver si alguien de los que pasan por la calle se acercan y llaman a ella, pero pasan los minutos y no siento ningún golpe y no sé qué hacer tan sólo esta mañana de mis leyendas y augurios.

Muchacha bonita bien sabes hoy, el calor que tiene el suicidio, hoy la nada al final de lo concreto, los olvidados de la historia, los ríos en la mar no se ahogan. MI refugio eres tú y la lectura. Muchacha bonita los adioses no se marchan, se suman a nuestra estancia, el ser y no ser de nuestra larga jornada, la memoria es el refugio insobornable del tiempo transcurrido. Somos exiliados en nuestra propia tierra, extranjeros en ella, bajo el olmo seco del poema, de ¡Antonio Machado, bajo la triste frase de Max Aub.

“El amor es darse sin darse, sino pura entrega hará contonear, continuar siendo. Juego, en el mejor sentido de la palabra. Encontrarse en otro ser, enlazarse, acabar siendo un nudo hecho de dos guitas distintas. Un no saber por dónde salir". Frase de "Campo de sangre”.

Soportamos la mentira tapándonos los oídos para no escuchar la monserga de cada día, las chapuzas de los conservadores nostálgicos que hoy por su criterio sobre la ley del a orto, pero que al grito enfurecido del sector más conservador de su partido y la protesta soterrada de la Iglesia con estigmas del pasado los asusa a que proteste la voz de su ama. Cunde la mentira santificada por los medios de opinión que están en sus manos.

La ley del aborto. La hoja de Eva, se la llevó el viento.

“Un albañil, se cae del andamio y ya no almuerza”

Los dioses y las vírgenes meriendan con los banqueros y ríen a carcajadas. Los medios de comunicación anuncian a bombo y platillos; que el carnaval saldrá a las calles de España. Y yo creyendo que la sociedad era ya un puro y grotesco carnaval.

Me prometo volver a la lectura de la obra de mi devoto autor Joseph Roth. Él siempre llamará a mi puerta con sus más de veinte títulos en su fuga sin fin de toda una fecunda obra literaria. La inmensa y conmovedora nostalgia del Imperio austrohúngaro. Historia de un tiempo vivido y soñado. Majestuoso caudal literario de un gran perdedor y a la vez gloria literaria.

He abierto la puerta de mi casa y no pasa nadie, por la calle, oscurece, pronto llegará la noche, la cama y soñar con las margaritas.