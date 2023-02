Conociendo a... Carmen Martínez Alonso

Carmen es licenciada en Derecho, cuenta con un máster en Asesoría Laboral y es coach ejecutiva. Comenzó su trayectoria profesional ejerciendo como abogada para posteriormente decantarse por los Recursos Humanos, un área en la que tiene una dilatada experiencia y en la que ha desempeñado diferentes cargos. Desde 2012, es la directora de Personas y Organización de la Unidad de Negocio de Aguas de Mahou San Miguel, puesto que compagina con el de Lead de Felicidad desde abril de 2021.





¿Asociar felicidad con salud es uno de los principales motivos que llevaron a Mahou San Miguel a tomar cartas en el asunto de la felicidad en el ámbito laboral? En este sentido, ¿qué tipo de programas preventivos ponen a disposición de sus empleados? Cuidar de la salud y bienestar de nuestro equipo es una prioridad como parte de nuestro compromiso con las personas. Más allá del salario o los beneficios laborales con los que contamos en Mahou San Miguel, también cobran mucha importancia otros aspectos como la conciliación o el bienestar. En este sentido, recientemente, hemos puesto en marcha una nueva propuesta de valor para nuestros profesionales: un modelo global de bienestar que trabaja las dimensiones físicas, emocionales, profesionales, sociales y financieras para continuar promoviendo entornos laborales cada vez más saludables y felices. Además, este plan constituye uno de los ejes principales de actuación de “Vamos 2030”, nuestro plan estratégico de Sostenibilidad.

En esta línea de trabajo es donde se integra nuestra área de Felicidad, con el objetivo de convertirnos en un referente en este ámbito. Desde aquí, trabajamos la dimensión emocional a través de diferentes iniciativas como el “Club del Ikigai”, talleres prácticos guiados por un experto en desarrollo personal a nivel mundial en los que trabajamos nuestro propósito de vida, o “Hilos de Inspiración”, encuentros inspiracionales en los que participan figuras relevantes del mundo de la felicidad y que sirven de inspiración a nuestros profesionales para cultivar su felicidad. Asimismo, promovemos un programa de Atención Plena para ayudar a nuestro equipo en la gestión del estrés y las emociones para mejorar su productividad y su capacidad de atención.

En plena pandemia, fue nombrada Lead de Felicidad, ¿desde entonces han tenido que redoblar los esfuerzos para que sus profesionales recobren de nuevo la motivación e ilusión que les permitan enfrentarse a nuevos desafíos? La pandemia fue clave para demostrar que las personas están en el centro de todas nuestras decisiones. Por ello, durante todo este tiempo, nos hemos esforzado para garantizar el bienestar y la salud de todos nuestros profesionales.

Por eso, durante el confinamiento y el resto de la pandemia pusimos en marcha iniciativas adicionales que ayudasen a cada miembro de nuestro equipo a cuidar de su bienestar como, por ejemplo, un servicio interno de coaching para dar acompañamiento psicológico a las personas y ayudarles a afrontar la situación de una manera positiva, clases de mindfulness online o el impulso de una política de desconexión digital fuera del horario laboral, además de reforzar todas las acciones que ya veníamos haciendo de forma presencial.

Hemos tenido que realizar un esfuerzo adicional en esta materia para conseguir que todos los que formamos Mahou San Miguel mantuviésemos nuestro bienestar, a pesar de las circunstancias, pero ha merecido la pena. La valoración que hemos recibido de nuestro plan por parte de nuestra plantilla ha sido muy buena, por lo que hemos decidido reforzar nuestro posicionamiento en esta área.

Puesto que la felicidad no debe concebirse como un fin, sino más bien como un proceso, en Mahou San Miguel, ¿han marcado un camino o una estrategia a corto/medio plazo que les ayude a cumplir los objetivos planteados inicialmente con respecto a la felicidad en el entorno laboral? Sí, hemos puesto en marcha un plan holístico de Felicidad, “Cultivo Mi Felicidad”, que trabaja el autoconocimiento, la gestión de emociones, la definición de nuestro propósito vital en alineación con el de nuestra compañía y algunas recomendaciones prácticas.

Nuestro objetivo principal continúa siendo ayudar a los profesionales a alcanzar su felicidad plena tanto en su vida personal como profesional. La felicidad hay que cultivarla y trabajarla todos los días. Al final, cada uno de nosotros es el responsable último de conseguir este reto.

Ya que la felicidad no “viaja” sola, ¿cuáles diría que son sus compañeros de viaje ideales y por los que apuestan firmemente? Trabajamos cada día para que nuestros profesionales estén felices en su trabajo y, desde luego, los escuchamos activamente para entender sus necesidades. Tenemos clara la importancia de promover entornos de trabajo motivadores, flexibles, con visión de futuro, que fomenten el trabajo en equipo y la conexión con las personas. En definitiva, nuestra gran apuesta es generar un espacio de trabajo basado en el bienestar de las personas.

También nos acompaña en este viaje nuestro propósito: “crear momentos de unión y conexión para mejorar la vida de las personas y del planeta”. Sin duda, es el objetivo que vertebra todas nuestras acciones y debe estar alineado con el propósito vital de nuestros profesionales.

El buen ambiente laboral atrae a excelentes profesionales, retiene el talento interno y, evita la propagación de “La gran renuncia” como la causante de altos índices de rotación. ¿A la hora de incorporar a nuevos empleados tienen en cuenta de alguna manera el atributo del sentido del humor como valor añadido? La actitud positiva en el trabajo y en la vida siempre es un elemento a favor de cualquier candidato o candidata. El optimismo es muchas veces clave para afrontar retos en el terreno laboral y personal y claramente es una aptitud que suma.

De hecho, el sentido del humor es uno de los elementos clave que definen a nuestra compañía, por lo que contar con profesionales que demuestren su apertura y su buen humor es básico para alcanzar nuestros objetivos sociales y de negocio. No en vano nuestro propósito como compañía es “promover momentos de unión y de conexión desde lo que es importante para las personas y el planeta”. Sin sentido del humor, sin un planteamiento positivo de la vida y sin el disfrute de nuestra vida profesional sería imposible promover este objetivo.

Intentamos transmitir esta realidad a través de “Sed de Avanzar”, nuestra estrategia de gestión del talento y nuestra marca empleadora, desde la cual transmitimos nuestro compromiso con el empleo de calidad y mostramos la realidad de nuestro día a día, poniendo a los profesionales como ejemplo de un trabajo bien hecho. De hecho, “Sed de Avanzar” fue galardonada en los Talent Awards 2021 de LinkedIn como la “Mejor Marca Empleadora” y el monitor empresarial Merco Talento nos situó como una de las diez mejores compañías para trabajar de nuestro país.

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Desde que comenzaron a interesarse por la felicidad de los empleados, ¿qué parámetros o indicadores suelen medir? Y, ¿cuáles son las herramientas empleadas para tal fin? Igual que calculamos otros indicadores, el bienestar de nuestros profesionales también lo medimos. En nuestro caso, utilizamos la escucha activa como elemento clave para medir el grado de compromiso y satisfacción de los profesionales. De esta forma, podemos entender mejor las necesidades de cada persona y adaptar las iniciativas en base a lo que nos trasladan en cada momento.

Algunas empresas han creado estancias específicas adaptadas al juego a modo de estímulo creativo y reducción del estrés laboral, ¿son partidarios de este tipo de acciones o por el contrario los consideran meros elementos decorativos o de atrezo? Desde la proliferación de las Big Techs a principios del siglo XX nos hemos acostumbrado a ver oficinas en las que hay toboganes, consolas, billares… Son elementos muy vistosos que impulsan su capacidad de atracción de talento, pero creo que, en muchos casos, falta plantearse el para qué sirven y si tienen un impacto real en el día a día de los trabajadores.

En nuestro caso, hemos promulgado un cambio en los tipos de trabajo con los que contamos, de tal forma que permitan promover nuevas formas de trabajo más colaborativas, trasversales y flexibles y aumentar la creatividad y la productividad del equipo. De hecho, en nuestra sede, hemos propuesto un nuevo modelo mucho más horizontal, en el que desaparecen las jerarquías al eliminar los despachos y en el que la información puede fluir de forma mucho más abierta y transversal.

Además, nuestro compromiso con el bienestar se plasma también en otras instalaciones, como los espacios de salud que tenemos a disposición de todos los miembros de nuestro equipo en algunos de nuestros centros de trabajo. Se trata de auténticos gimnasios en los que los profesionales cuentan con el asesoramiento de profesionales deportivos para poder alcanzar sus metas de salud gracias al apoyo de la compañía. Además, en los centros en los que no disponemos de espacios de salud, tenemos acuerdos con diferentes centros deportivos para que nuestros profesionales puedan hacer ejercicio a un precio reducido.

Del estudio La felicidad de los españoles en el trabajo, realizado por Mahou San Miguel, se desprende que, entre las comunidades autónomas con mayor y menor porcentaje de empleados felices hay casi 18 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta estos datos y que en el territorio español cuentan con presencia en 11 comunidades autónomas, ¿tienen programas diferenciados y adecuados en función de las distintas comunidades, para tratar reducir estas diferencias? La escucha activa de los profesionales nos permite adecuar nuestros planes y propuestas en materia de felicidad a cada uno de nuestros centros e, incluso, realizar planes de trabajo en función no solo del centro de trabajo, sino incluso de un departamento o área.

Hay que tener en cuenta que nuestro estudio sobre felicidad en el trabajo medía de forma demoscópica al conjunto de la ciudadanía, por lo que intentábamos transmitir a toda la sociedad un planteamiento que a nosotros nos ha sido de gran ayuda para afrontar los retos que se nos platean en nuestro día a día.

Nuestro compromiso es cuidar del bienestar de todas las personas que formamos el proyecto Mahou San Miguel y proporcionarles las herramientas necesarias para que cada uno pueda ser el protagonista de su propia felicidad, independientemente de la ubicación geográfica en la que se encuentre.

¿Podemos hablar de que el bienestar en el ámbito laboral es un sucedáneo de la felicidad, o de alguna manera, es a través de éste como se manifiesta dicha felicidad? El bienestar es el camino a la felicidad. Para nosotros es muy importante dejar una huella positiva tanto en las personas como en la sociedad. Por eso, queremos poner en valor todo lo que realizamos para fomentar el bienestar de los profesionales como un elemento verdaderamente diferencial, muy alineado con nuestro posicionamiento y nuestros valores.

El próximo 20 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Felicidad, se cumplen cinco años de la puesta en marcha del área de felicidad en Mahou San Miguel, ¿van a celebrar de algún modo especial esta efeméride? En Mahou San Miguel, celebramos todos los años el Día Mundial de la Felicidad. Es una fecha muy especial, ya no solo porque coincide con la puesta en marcha del área, sino porque es también una excusa para desarrollar experiencias distintas que nos permitan trabajar sobre el conjunto de nuestro equipo.

De la acción que llevaremos a cabo este año, todavía no puedo desvelar nada, pero te adelanto que va a ser muy divertida y va a unir a todos nuestros profesionales. El trabajo en equipo, la diversidad o la creatividad son algunos de los valores en los que pondremos muy énfasis.

Carmen, ¿cuál es su particular “fórmula de la felicidad”? Estoy convencida de que no hay fórmula perfecta y si preguntásemos a varias personas cuál es la ideal para ellas, seguramente obtendríamos respuestas variopintas. Para mí, el mejor método es el autoconocimiento, el saber encontrar un equilibrio que nos aporte paz y calma a nuestro día a día. Eso es lo que me guía desde siempre ylo que intento transmitir a todas las personas que me rodean tanto en el ámbito laboral como personal.

El ruido actualmente forma parte de nuestra cotidianeidad y, encontrar silencio es misión casi imposible. ¿Necesita de los remansos de paz donde aislarse acústicamente hablando? Hay espacio para ambas cosas. Hay días que el ajetreo del centro de trabajo resulta motivador, excitante e inspirador y no importa el ruido que haya alrededor. Sin embargo, hay otros en los que necesito encontrar el silencio para poder estar conmigo misma y pensar.

En estas situaciones siempre le recomiendo a todo el mundo que encuentre espacios en los que pueda disfrutar y encontrarse con ellos mismos. Por ejemplo, en mi caso, disfruto mucho del impresionante entorno natural en el que se encuentra nuestro manantial de Solán de Cabras en el que es fácil conectar con la naturaleza y disfrutar del silencio.

A nivel personal, ¿qué le aporta trabajar para hacerles la vida laboral más agradable a los demás? Trabajar con personas me ayuda a aprender cada día de todas y cada una de ellas. Escucharlas y entender cuáles son sus necesidades para poder accionar iniciativas que les ayuden a trabajar su felicidad, es muy reconfortante y me enriquece enormemente como profesional, pero también como persona. Además, me encanta mi trabajo porque coincide con mi propósito vital.

Kama muta es una reacción emocional que suele llevarnos a que los ojos se humedezcan, o que la piel “se nos ponga de gallina”, ¿qué situaciones la llevan a conmoverse hasta ese punto? Los pequeños gestos. A veces no nos paramos a mirar lo importantes que son, pero algo tan sencillo como que tu compañero o compañera sepa que tienes un mal día e intente animarte con un gesto, una sonrisa o te envíe una canción que sabe que te pone de buen humor, sin duda, te ayuda a subir los niveles de energía.

Efecto Pasillo, el grupo musical canario, en su tema Cuando me siento bien, una de las estrofas dice así “Hoy tu lotería voy a ser yo”, ¿qué acciones incorpora en su día a día para que otras personas consideren que tenerla cerca es asimilable a ganar “el premio gordo” en la lotería? Confío en la filosofía de tratara las personas como te gustaría que te tratasen a ti y lo aplico en todos los ámbitos. Además, soy una convencida del agradecimiento y de su práctica diaria actuando como un impulsor de la felicidad. Parece algo simple, pero son estas pequeñas cosas las que valoro en las personas. Al fin y al cabo, a todos nos gusta que nos den los buenos días.

Carmen, en plena revolución digital, ¿se resiste a abandonar el uso del lápiz y el papel en determinadas circunstancias, o por el contrario ha renunciado por completo a la parte más analógica? Hago uso de ambas, dependiendo de la necesidad del momento. Cuando necesito crear, utilizo papel y lápiz, pero trabajo también con muchas herramientas digitales en mi día a día, lo que me permite estar siempre en contacto con todos los profesionales que están en otros centros de trabajo.