Una abogada y periodista de larga trayectoria lleva el timón de Visión Legal 360° en Torrevieja

lunes, 20 de febrero de 2023, 12:33 h (CET) Visión Legal 360º es un despacho de abogados fundado por Violeta González Horganero, una abogada y periodista que cuenta con una larga trayectoria profesional, tanto en escenarios nacionales como internacionales.

En Visión Legal 360º se abordan los servicios y el acompañamiento jurídico bajo una nueva perspectiva, mucho más cercana, humana y personalizada

Esta firma legal es un hito en el ejercicio dinámico y flexible de la actividad legal, con una visión de acompañamiento integral.

La especialista acota que, a día de hoy, los clientes en los despachos legales solicitan claridad y comprensión de su situación para ir de la mano de su abogado en el diseño de una mejor estrategia.

Violeta González Horganero tiene experiencia judicial y como consultora legal de empresas, siendo autora de 7 publicaciones sobre diversas temáticas jurídicas, habiendo sido profesora universitaria durante dos décadas.

Esa trayectoria la impulsó a abrir en España una firma como Visión Legal 360º. El enfoque de este despacho supone un cambio de paradigma en cuanto a la relación del profesional con sus clientes. Esa nueva forma de relacionarse con las personas envuelve todos los servicios ofrecidos por los abogados de Visión Legal 360º, construyendo estrategias ganadoras sin dejar nada al azar.

La experta acota que se centran en los detalles, la escucha activa, propuestas reales de solución, poder de negociación y una comunicación persuasiva que, en el caso de la creadora de la firma, tiene efecto exponencial al ser abogada y periodista. Ese plus de servicio se logra a través de argumentos convincentes relacionados con los hechos para favorecer la justicia y llevar la baza del derecho con éxito.

El norte de esta empresa es ofrecer "soluciones a los problemas legales del día a día" de particulares y pymes, para ello cuenta con sinergias de colaboración en Madrid, Alicante y otros puntos de España, con reciente apertura en Torrevieja, donde acaba de desembarcar Visión Legal 360º bajo el timón de la experta jurista.

Todo su equipo comparte una misma forma de trabajo y de entender la profesión con compromiso social y humano.

Este principio lo aplican en cada una de las áreas del derecho en las que trabajan, destacando su servicio de legal inmobiliario 360º, donde su fundadora refiere que Visión Legal 360º pone la "lupa" antes que el cliente estampe su firma. Son representantes fiscales de extranjeros en España, redactan todo tipo de contratos y marcan pauta con sus servicios de legal seguros 360º, mediante el cual protegen y defienden los derechos de personas y empresas con una atención precisa para cada situación y tipo de póliza; con casos de éxito donde han obtenido indemnizaciones justas cuando las aseguradoras, mediante subterfugios legales, pretendían evadir la cobertura contratada. Ofrecen pólizas de empresas multinacionales con respaldo legal.

Visión Legal 360º con servicios de extranjería plus para migrantes Extranjería es una columna vertebral de Visión Legal 360º, al contar la abogada con experiencia en el ejercicio de la profesión en juzgados y despachos legales de Iberoamérica y con andadura profesional en España, circunstancia que le permite ofrecer un plus a sus clientes migrantes, por tener conocimientos tanto de la legislación nacional como de la internacional, y la operatividad en ambos continentes, no solo con respecto a la obtención de autorización de residencia en España, sino con un enfoque integral del proceso migratorio a nivel social, laboral, fiscal y de seguridad social. Estos dos últimos servicios están muy demandados en este despacho, por requerir del conocimiento de convenios bilaterales en diferentes países en los cuales estuvo en el "ruedo legal" su fundadora.

Haber vivido la experiencia, tener conocimiento como protagonista y no como testigo de referencia, tiene un valor incalculable para las familias que les requieren los servicios de extranjería, fiscal y cobro de pensiones. Este equipo legal traza la ruta jurídica más sencilla y eficaz para evitar a sus clientes tropiezos legales en el territorio español.

En Visión Legal 360º encauzan la vida del emigrante en España, estando su principal radio de acción en el levante español, pero la asesoría es 360º desde el país de origen.

Todos estos servicios los brindan sin descuidar las necesidades legales de los particulares y empresas locales, donde ofrecen asesoría laboral, en materia de seguridad social, reclamaciones de incapacidad al INSS y ante empresas aseguradoras, divorcio ante notario, redacción y contestación de burofax, asesoramiento legal anual para empresas y autónomos, con un servicio de derecho preventivo de calidad con excelentes resultados, evitando juicios futuros.

Visión Legal 360º destaca por lograr que sus clientes firmen acuerdos extrajudiciales mediante mediación de sus abogados.

Al derecho preventivo, los expertos de Visión Legal 360º lo llaman "escudo protector". Consiste en tomar las previsiones legales necesarias para resguardarse de problemas futuros.

Violeta González Horganero considera que la prevención en derecho debería formar parte de la cultura general de los ciudadanos, y así los juzgados no estarían atiborrados de causas por resolver, que pueden ser solventadas con buen criterio ciudadano, bajo las pautas de sus abogados.

La recomendación jurídica de Visión Legal 360º es contar con el asesoramiento y acompañamiento permanente de abogados ante cualquier acción que se piense llevar a cabo, por simple que pueda parecer. Tener presente que cualquier palabra técnica puede variar el contexto legal.

Para contratar los servicios de esta firma, basta con contactar a través de las distintas vías disponibles en su página web.

