Tonta tonta Dina Boluarte se caracteriza por sus constantes incoherencias Isaac Bigio

lunes, 20 de febrero de 2023, 08:40 h (CET) Quien conoce el idioma inglés sabe que en esta lengua la palabra "dum" significa "tonto" o "tonta". Quien conoce de armamento sabe que "dum-dum" es un tipo de munición discontinuado y vetado. De allí que cuando una persona se atreve a decir que las dum-dum son armas caseras es claro que está hablando grandes tonterías. Y el nivel de estas se duplican cuando se trata de la presidenta de un país hablando ante la prensa internacional.



Incoherencias

Dina Boluarte se caracteriza por sus constantes incoherencias que hacen que no se la tomen en serio y que han hecho de que se haya convertido en la primera persona en ocupar la jefatura del Estado peruano en contra con el rechazo explìcito de 3 de cada 4 encuestados. Cuando ella hablaba de tregua social a pocas cuadras la policía reprimía a marchas. Llama al diálogo pero acusa a quienes se le oponen de ser vándalos, extremistas o ligados al terrorismo. Dice que es de izquierda, pero su gabinete, sus asesores y sus políticas son muy de derecha.

Improvisada

Los que antes cuestionaban a Pedro Castillo por su incapacidad e improvisaciones, ahora apoyan a Boluarte, pese a que ella es aún menos preparada y consistente que su anterior cabeza de plancha. Ninguna persona que haya ocupado la primera vicepresidencia del Perú en este milenio ha llegado a dicho puesto con tan poca experiencia y popularidad.

Antes de llegar a ser electos como primeros vicepresidentes en 2000, 2001, 2006, 2011 y 2016, respectivamente, Francisco Tudela fue congresista constituyente, canciller y representante del Perú ante la ONU, Raúl Diez Canseco fue diputado y secretario general de AP, Luis Giampietri fue vicealmirante, diputado y concejal por Lima, Marisol Espinoza fue congresista y Martín Vizcarra presidió la región Moquegua.

En cambio, Dina Boluarte nunca tuvo un solo cargo electo, y tampoco llegó a ser ministra. En las municipales del 2018, ella postuló por PL para la alcaldía de Surquillo donde quedó en el sexto puesto (con el 3.28%, por debajo de los votos nulos). En el 2020 fue cuarta en la lista de PL que capitaneó el patriarca de los Humala, la misma que no logró un solo curul.

Castillo también llegó a la presidencia sin ninguna experiencia en gestión pública. Sin embargo, él había cosechado popularidad como dirigente de una huelga a nivel nacional (la de los maestros del 2017) y es una persona que mantiene cierto carisma y capacidad de convocatoria. Nada de eso tiene Boluarte, quien nunca encabezó un sindicato o un gran mítin popular.

En una reciente entrevista, Castillo ha declarado que él solo conoció a Boluarte cuando Vladímir Cerrón la impuso en su plancha presidencial y que ella no participó en la primera vuelta. Perú Libre jamás se imaginó que un grupo tan marginal, como eran, pudiese llegar al balotaje. Boluarte fue colocada en la primera vicepresidencia por tener un solo mérito (ser incondicional del Dr. Cerrón), pues su trayectoria electoral fue muy magra.

Cuando Boluarte fue a Bogotá a la juramentación de la plancha presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez el 7 de agosto 2021 en Bogotá, su figura quedó eclipsada por la de su homónima colombiana. Márquez había liderado una gran marcha, ganado premios internacionaley y obtenido cientos de miles de votos compitiendo en una interna contra Petro. Dina era una donha nadie. Su principal aparición en la segunda vuelta fue en el debate técnico cuando se enfrentó a Patricia Juárez. Allí aseveró que Fujimori fue a su departamento (Abancay) para enamorar a una de sus paisanas, pero nunca probó ello. Su pase por la vicepresidencia y el MINDIS no le generó mayor popularidad.

Saltimbanqui

El 7 de diciembre del 2021 ella declaró en Juliaca que ella se iba si sacaban a Castillo. Al siguiente 7 de diciembre, Boluarte hizo lo opuesto y poco después realizó en dicha ciudad la peor masacre urbana que haya tenido el Perú en décadas.

Cuando Dina juramentó a su puesto ella bien pudo haber hecho alguna clase de alianza junto con todas las fuerzas que iban desde la centroderecha a la izquierda, las mismas que 2 días antes fueron quienes decidieron archivar las denuncias que tenía en su contra en la subcomisión de acusaciones constitucionales. En cambio, ella decidió asociarse con las 4 bancadas que se negaron a eximirla (FP, RP, AvP y APP).

Un Gobierno con los "moderados" de la izquierda y derecha bien pudo haber intentado lograr la tregua que tanto pedía y congraciarse con los demás presidentes de la región. Muchos de ellos son parte del Grupo de Puebla, el cual inicialmente la vio con expectativas. Al recibir la bendición de Keiko Fujimori y hacer un gabinete a su gusto, ella enajenó a sus anteriores votantes y encendió la pradera. Luego ella misma ha chocado con los gobiernos de Bolivia (a los cuales antes alababa y ahora denuncia por una supuesta y falsa dotación de "armas dum-dum"), Colombia (a cuya posesión ella asistió a nombre del Perú), Honduras 9que tiene la única mujer electa con más del 50% de los votos en el hemisferio), etc.

Si los primeros muertos fueron en su departamento natal (Abancay), el último se ha dado en su provincia de Aymaraer. Los más furiosos contra ella son sus paisanos, la gente del sur quechua y aymara y los menos pudientes (toda su anterior base electoral).

Una vez que su Gobierno empezó a disparar a demostraciones, Boluarte ya no quiso hacer un alto. Quien había prometido que no iba a emplear balas contra las protestas es la que más ha empleado ellas en todo lo que va este milenio en el Perú. Hoy se ha convertido en la presidenta mujer que más asesinatos extrajudiciales ha hecho de manifestantes en la historia mundial.

Boluarte se convirtió en una tonta útil del fujimorismo. Mientras hoy toda la DBA le avala, apenas sientan que ella ya no les puede servirles, la van a desechar como trapo que se ha ensuciado de limpiar tanto desperdicio.

Keiko viene logrando hacer de ella lo que no pudo lograr con Vizcarra. Si bien al comienzo Vizcarro se alió al fujimorismo para tumbarse a PPK, él después rompió con los naranjas y embistió contra ellos. Boluarte, en cambio, se ha convertido en la mascota dina de los picapiedras de la ultraderecha. Le va a ser muy difìcil cambiar ese rol.

Mientras tanto, la hija del exdictador se siente favorecida. La justicia le deja viajar a hacer prsoletismo. Si bien dice que por ahora no piensa anunciar su candidatura presiencial, es obvio que se prepara para ello. Boluarte le ha favorecido al remover a Castillo, desacreditar a la izquierda y hacer el trabajo sucio contra las protestas.

La ambición desmesurada de Boluarte por el poder le ha llevado a traicionar a todos sus ideales y electores "progresistas" y a convertirse en la nueva versión del fujimorismo. Por haber querido encabezar brevemente el palacio de Pizarro, puede que acabe en el mismo penal donde hoy hay 2 expresidentes.

Quien ha querido gobernar este país, el cual se le ha levantado tanto, sin tener bancada, partido, programa o plan de Gobierno, podrá terminar aún más sola. La actual presidenta podrá culminar como presidiaria. Quien quiso pasar a la historia como la primera gobernante femenina del Perú va a ser recordada como la cabeza de una de las presidencias que más tonterías ha dicho y hecho. NORMAS DE USO

