“Me dejo llevar por el momento, puedo pintar un cuadro al óleo, dibujar cómic o hacer algún personaje como actor”

Os presento a Jesús Padilla Guerrero, prestigioso artista plástico y caricaturista desde Valencia, España, artísticamente conocido como: Padiya.

1. Coméntanos querido Jesús:¿podrías hablarnos un poco de ti?

Soy Jesús Padilla Guerrero, nacido en 1959 en Zaragoza, España. Me he criado en Valencia y ya desde joven tuve una gran afición por el dibujo y la pintura. A los 20 años conseguí el título de artes aplicadas.

Luego estudié arte dramático, me marché a Madrid cuatro años a vivir y a trabajar para teatro, cine y televisión. Al volver a Valencia donde resido, he compaginado las artes plásticas y he realizado cómics biográficos e ilustraciones para cuentos infantiles.



2. ¿Cómo y cuándo iniciaste tu carrera pictórica? Me inicié a los seis años de edad de una manera independiente. Después de mis estudios de Bachillerato, estudié Artes Aplicadas.

3. ¿De los cuadros que expusiste tienes algún proyecto pendiente a realizar en un futuro? Sí, tengo un proyecto de un cómic, realizado en caricaturas sobre la historia de España que llamo (Sinfín Express) que comencé en el año1992, como proyecto del 500 Aniversario del descubrimiento de América.

4. ¿Te gustaría hablar de los proyectos más importantes que tienes actualmente? Tengo ya maquetado un libro, autobiográfico que se llama “Caricaturas de Oro”. De Jesús Padilla (Padiya), y que hago un repaso a todos los artistas que he ido conociendo a lo largo de mi vida artística y que ya no están presentes : Xavier Cugat, Sara Montiel, Lola Flores, Rocío Jurado, Rocío Durcal, Antonio Ferrandis…etcétera, hasta 65 personajes, donde cuento anécdotas, con fotos y las caricaturas, autografiadas. A parte del (Sinfín Express) que aún está por concluir.

5. ¿Con qué artista plástico te sientes más identificado a la hora de realizar tus obras? Bueno, a mí siempre me ha atraído mucho, Joaquín Sorolla pintor valenciano del S.XIX. Luego como dibujante: Uberzo (Astérix y Obélix) y luego desarrollé mi propio estilo que considero que como todo artista debe buscar.

6. ¿Cómo ves el mundo artístico en general? Hoy en día, se está potenciando mucho el arte en todas sus vertientes. Sobre las obras gráficas, en las que estoy interesado más, actualmente, existen una gran riqueza de valores y artistas destacados sobre todo en el mundo de la animación.

7. ¿En qué momento te sientes más inspirado? Realmente, me dejo llevar por el momento, puedo pintar un cuadro al óleo, dibujar cómic e incluso hacer algún personaje como actor.

8. ¿Cómo ves las galerías de arte en España, a la hora de exponer? Las galerías de arte son necesarias para que el público en general tenga un acceso a las nuevas tendencias vanguardistas, pero ya sean (ARCO), la más interesante en España y todas las demás.Hoy en día se ha hecho muy difícil acceder a ellas, si no es pagando. Así como las editoriales.

9. ¿Has expuesto tus obras de arte fuera de tu país?. Y si no es así: ¿te gustaría?. No, aún no. Y claro que me encantaría.

10. ¿Te gustaría que algún editor patrocinara algún proyecto tuyo? Si claro, efectivamente es un sueño que cuando lo predestinas toda tu vida artística, esperas que aparezca alguien que apueste por ti. Hasta la fecha lo he tenido que auto-editar casi siempre. Excepto en colaboraciones, en diarios, cuentos, ilustraciones concretas para clientes que me han contratado personalmente.

11. ¿Piensas que el talento tendría que estar mejor valorado en cultura en normas generales? Considero que la cultura tendría que tener cazatalentos y poder tener seguimientos en otros países. Si está bien encauzado, es una industria que tiene hoy en día muchas salidas millonarias.

12. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes? A los jóvenes, que tengan mucha constancia que sean activos y expongan mucho sus obras artísticas. Se consigue pero aún así existen siempre intereses creados y tu destino tienes que labrártelo tú mismo.

Sobre la entrevistadora: Ana María León Fernández mejor conocida artísticamente como: Ana León. Poeta, escritora y gestora cultural internacional. Nació en 1971 en Málaga, España. Participó con la lectura de sus poemas en Úbeda VI Encuentro internacional 2019. Festival Nacional de poesía 2019 en la ciudad de M´diq en Marruecos. He colaborado en múltiples antologías poéticas nacionales e internacionales con mis poemas como la “De Tetuán a Álora”. Post Vanguardia internacional, Poetas Ahora, Signature of Truth en India, y revistas como Piel de Argentina, Rebalaje, Revista poética Azahar, Revista Óvolo y Utopía de las artes.Encuentros virtuales internacionales poéticos y artísticos.