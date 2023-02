España disputará el Mundial de fútbol para ciegos de Birmingham La renuncia de Australia otorga al combinado nacional una plaza gracias a su posición en el ranking respecto a otras selecciones Redacción

viernes, 17 de febrero de 2023, 11:27 h (CET)

La selección española de fútbol para ciegos disputará el Mundial de la disciplina que tendrá lugar en Birmingham, del 18 al 27 de agosto, tras obtener la plaza vacante dejada por Australia gracias a la mejor clasificación en el ranking mundial respecto a otras selecciones.

Una noticia muy positiva para el combinado nacional que refleja el trabajo y los resultados obtenidos a lo largo de su historia y, pese a no haber conseguido plaza para este torneo de forma directa a través del último Europeo disputado en junio de 2022, podrá enfrentarse a las mejores selecciones nacionales en la localidad inglesa.

Además la participación en el mundial de la ‘rojita paralímpica’ permitirá al equipo optar a una de las plazas que se otorgan para la disputa de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con el mundial en el horizonte más cercano la selección paralímpica podrá participar en diferentes torneos internacionales previos que servirán de preparación y experiencia a aquellos jugadores más jóvenes que recalaron en el equipo de la mano del actual técnico, Julián Martín, tras la sexta plaza de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Desde entonces, tanto el seleccionador como la propia Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), han trabajado de manera intensa en una reestructuración generacional que ha permitido dar la oportunidad de acceder al combinado nacional a nuevos rostros, algunos de ellos muy jóvenes, para ir construyendo el futuro del equipo nacional.

El presidente de la FEDC, Ángel Luis Gómez, reconoce que la confirmación de nuestra participación en el mundial “es un impulso a la labor que venimos realizando desde hace año y medio para rejuvenecer la plantilla que nos permitirá competir en los próximos años. Nuestra selección ha sido una de las grandes potencias de fútbol para ciegos en la historia y gracias a todas las personas que han pasado por ella hemos podido mantenernos en un puesto alto del ránking que ha permitido disponer de esta plaza”.

Por su parte, el seleccionador Julián Martín, señala que esta plaza para el mundial “nos va a permitir seguir trabajando con jugadores más jóvenes a nivel técnico, táctico y competitivo, y también con aquellos que más experiencia tienen. Llegaremos a Birmingham en las mejores condiciones posibles para enfrentarnos a cualquier selección y luchar por una buena clasificación”, indica.

El combinado nacional comenzará a preparar la cita mundialista este mismo fin de semana con una concentración programada en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, a la que asistirán ocho jugadores y cuatro porteros provenientes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León y Madrid.

Cabe recordar que la selección española de fútbol para ciegos tiene en su palmarés dos bronces paralímpicos conquistados en Atenas 2004 y Londres 2012; dos platas y dos bronces mundiales; así como ocho títulos europeos, dos platas y otros dos bronces continentales. En el último mundial disputado en Madrid (2018) finalizó en quinto lugar. NORMAS DE USO

