El visado inteligente en el 2023 Los países que deseen aumentar su afluencia turística deben considerar la posibilidad de invertir en una solución de visado electrónico mejorada Redacción

viernes, 17 de febrero de 2023, 09:33 h (CET)

En lo que llevamos de año queda patente la necesidad, cada vez más urgente, de un sistema inteligente y fiable para gestión de visados, de manera que podamos garantizar la seguridad de la información de los viajeros y, al mismo tiempo, agilizar los trámites administrativos y personales.

El 2022 terminaba con una la oleada mundial de viajes que superó las expectativas del sector. A pesar del aumento de los incidentes de COVID registrados en numerosos lugares del planeta, las embajadas seguían desbordadas por las solicitudes de visados de turistas, viajeros de negocios y estudiantes, entre otros. Aunque el aumento imprevisto de la demanda en algunos mercados se tradujo en un menor número de citas disponibles para la obtención de visados y en tiempos de espera más largos para su aprobación, las partes interesadas del sector han aprendido de la experiencia.

Los gobiernos están mejorando la planificación de la capacidad para la temporada alta que se avecina, teniendo en cuenta las optimistas expectativas para 2023. Al mismo tiempo, solicitantes de visados de todo el mundo han descubierto las ventajas de tratar la preparación de visados de forma similar a la planificación de vuelos y estancias en hoteles.

Los cambios en los patrones de demanda, como indican desde VFS Global, empresa líder en la gestión de visados, “podrían conducir a una mayor adopción de soluciones sin fisuras, como el eVisa y el eVisa on Arrival”. Según las estimaciones del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT (Organización Mundial del Comercio), el turismo internacional experimentará una fuerte recuperación en los cinco primeros meses de 2023. Regiones como Oriente Medio, Asia Pacífico y África, donde hay países que ofrecen soluciones de visado electrónico, son uno de los principales motores del crecimiento. Entre enero y noviembre de 2022, sólo VFS Global tramitó más de 200.000 solicitudes de eVOA/eVisa en todo el mundo.

En la actualidad, 44 países ofrecen visados electrónicos o algún tipo de solución de visado electrónico para los viajeros. A medida que la mejora de la tecnología sigue facilitando otras aplicaciones más novedosas en el sector de los viajes y el turismo, el potencial de beneficio para los viajeros es amplio, ya que encontrarán una serie de servicios personalizados adaptados a requisitos específicos, independientemente del país de origen o destino, todo ello disponible en una experiencia más fluida y agradable.

Los países que deseen aumentar su afluencia turística deben considerar la posibilidad de invertir en una solución de visado electrónico mejorada. Al ser un proceso de solicitud de visados más fácil y accesible, el sistema eVisa puede impulsar el turismo receptor. Esta solución permite al personal consular centrar su tiempo en la actividad principal de toma de decisiones y garantiza un coste cero para los gobiernos con la aplicación del modelo de pago por el usuario. Por ejemplo, Indonesia, que atrajo a más de 16 millones de viajeros extranjeros en 2019, puso en marcha recientemente el primer servicio de visado rápido a la llegada para 86 nacionalidades, con el fin de agilizar y simplificar los trámites de inmigración y la salida del aeropuerto a la llegada.



Cada vez más viajeros optan por servicios a domicilio como Visa at Your Doorstep (VAYD). Esto permite a los solicitantes reservar toda su solicitud de visado desde un lugar de su elección. Las solicitudes de VAYD en 2022 aumentaron más de 5 veces en comparación con 2020, y en 2021 los volúmenes aumentaron 3 veces. Así, es probable que esta tendencia siga acelerándose en el futuro.

Según el Informe de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo publicado en agosto de 2022, se espera que el PIB del sector de los viajes y el turismo crezca a una tasa media anual del 5,8% de 2022 a 2032, mejor que la tasa de crecimiento de la economía del 2,7% anual. El informe añade que el PIB de los viajes y el turismo podría volver a los niveles de 2019 a finales de 2023.

Una adopción más amplia de la gobernanza inteligente podría aliviar los problemas de visado, ya que los gobiernos buscan actores con experiencia especializada en el dominio y propuestas de valor únicas.

