​El dilema

viernes, 17 de febrero de 2023, 08:51 h (CET) La reciente reunión de los ministros de Defensa de los países miembros de la OTAN no pudo llegar a un acuerdo para enviar ciertas armas pesadas a Ucrania por la negativa de Berlín a suministrar carros de combate "Leopard" de fabricación alemana.

Para algunos analistas el canciller Scholz está sumido en una duda razonable: la histórica posición del partido socialdemócrata en favor del desarme y la promoción de la paz. No es lo mismo entregar armas ligeras defensivas al ejército ucraniano, además de la ayuda humanitaria y material que ya presta al Gobierno de Kiev, que entregarle armas ofensivas que podrían cambiar el curso de la guerra y, acaso, favorecer unas negociaciones para acabarla. NORMAS DE USO

