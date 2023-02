¿Para qué sirven las prótesis sobre implantes?, con DrMouth Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 14:35 h (CET) Las prótesis sobre implantes son una solución para el problema de las piezas dentales que resulta una alternativa a las dentaduras postizas. Esto se debe a que tienen la capacidad de devolver tanto la estética como la funcionalidad a la boca sin producir irritaciones ni llagas en las encías.

En DrMouth es posible acceder a este tipo de tratamiento con total garantía. Además, el equipo de esta clínica dental ofrece un trato personalizado y está en constante formación para poder contar con las técnicas más avanzadas. Todas las prótesis sobre implantes se efectúan a medida de cada paciente. Este centro dental cuenta con un plan de ayudas para que la odontología sea más asequible.

Características de las prótesis sobre implantes Estas prótesis son fijas y no están soportadas por dientes naturales, sino por implantes que se colocan previamente. A su vez, estas piezas son de titanio y se insertan a modo de raíz en los huesos de la mandíbula. Con este método, es posible remplazar unos pocos dientes o una arcada completa.

El equipo de DrMouth señala que estas prótesis se integran perfectamente al organismo porque están fabricadas con materiales 100 % biocompatibles. Además, si el paciente cumple con las revisiones periódicas y mantiene una correcta higiene bucal, estas piezas pueden durar durante años, incluso durante toda la vida.

¿Qué tipo de prótesis sobre implantes conviene aplicar en cada caso? Actualmente, existen 2 tipos de prótesis sobre implantes. Las fijas, o implantosoportadas, van cementadas o atornilladas al implante dental que ha sido integrado quirúrgicamente al maxilar. Esta opción es la recomendada en pacientes con ausencia total de piezas dentales, en aquellos que han sufrido una enfermedad periodontal grave o en los que padecen discrepancia esquelética severa. A su vez, cada una de estas prótesis suele tener entre 4 y 6 piezas.

Otra opción es recurrir a las prótesis removibles, también llamadas sobredentadura. En este caso hay dos piezas. Una de ellas es una prótesis total o parcial que el paciente puede remover y colocar. A su vez, esta se dispone sobre un implante fijo integrado al hueso maxilar. Si bien no es la alternativa más utilizada, se emplea en pacientes que no disponen de suficiente cantidad o calidad de hueso. Ahora bien, si el paciente cumple con las características óseas necesarias, los especialistas suelen recomendar, en todos los casos, la instalación de prótesis fijas.

Para que cualquiera de estas dos opciones resulten durables, es fundamental la higiene tras las comidas y, al menos, 3 veces al día. La dentadura debe limpiarse por ambas caras, al igual que la estructura metálica fija. El objetivo es que no se acumulen residuos de comida en la zona en la que la prótesis se conecta con las encías.

En DrMouth es posible acceder a prótesis sobre implantes personalizadas. De esta manera, es posible recuperar por completo tanto la estética como la funcionalidad de la dentadura.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.