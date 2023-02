​Origen del Carnaval: ¿por qué se celebra esta popular fiesta?

¿Cuándo comenzó a celebrarse y cuál es el significado de la palabra carnaval? El carnaval comenzó mucho antes del surgimiento del cristianismo, ya que era una celebración que figuraba en muchos calendarios paganos. Así, mientras algunos historiadores afirman que el carnaval tuvo su origen en Egipto, hace aproximadamente unos 5.000 años, otros tantos aseguran que su nacimiento fue en Grecia, donde se veneraba a Dionisio.



Hay fuentes que aseguran que el origen del carnaval, tal y como lo conocemos ahora, se remonta a más de 2.000 años y algunos lo sitúan en el Imperio Romano, ya que está relacionado con las saturnales, unas festividades realizadas en honor al dios Saturno.



El origen de esta celebración parece encontrarse en las fiestas paganas, como las que se llevaban a cabo para honrar a Baco, el dios romano del vino. A comienzos de la Edad Media, en una época de gran expansión del cristianismo, la Iglesia Católica propone un término para el carnaval: carnem-levare (o abandonar la carne) y posteriormente surgiría 'carnevale', una palabra latina que significa 'adiós a la carne', en referencia a la despedida de comer carne y llevar una vida licenciosa durante los 40 días de la Cuaresma.

De hecho, el último día de carnaval se celebraba un banquete por todo lo alto justo antes de comenzar el tradicional ayuno de la Cuaresma que, para los cristianos, es un periodo de penitencia y purificación que comienza el Miércoles de Ceniza y termina con la Pascua.

Carnaval en Europa

Todas estas festividades tenían en común la época de su celebración: febrero, un tiempo de transición del invierno a la primavera y en la que tenían lugar ritos de purificación, coincidiendo con los últimos días del letargo invernal de la naturaleza ya que se creía que el dios Saturno vagaba por la tierra todo el invierno y que necesitaban los rituales y ofrendas para llevarlo, a los empujones al inframundo nuevamente para comenzar la primavera y el verano.

En Europa, los paganos creían que los espíritus malignos gobernaban el mundo durante el invierno y que tenían que expulsarlos para que regresara el verano. También hacían diversos rituales al final de las cosechas exitosas de cara al invierno y fueron una forma de agradecérselo a los espíritus. Por ello con banquetes, bailes y vestidos con ropas de colores vivos y máscaras que personificaban a este dios, se provoca a Saturno a volver a su lugar de origen y se celebraba la abundancia de los frutos que la tierra iba a dar, dejando a un lado las obligaciones y las jerarquías. Curiosamente en la mitología griega aparece la figura de Momo, un dios menor el cual propiciaba la burla y el sarcasmo.

En la Edad Media, el carnaval abanderaba así el paganismo, pues se celebraban bailes, comilonas y desfiles en los que los ciudadanos se ocultaban tras máscaras y disfraces a la vez que realizaban todo tipo de excesos. Casi todo estaba permitido, de ahí el empleo de máscaras para salvaguardar el anonimato.Con el paso del tiempo, esta fiesta pagana ha ido evolucionando y transformándose en la fiesta popular de carácter lúdico de hoy día.

Las máscaras representan los vicios y las virtudes de los hombres. La palabra disfraz procede de la voz freza= huella, pista y la partícula negativa dis = borrar, quitar, es decir: “Borrar las huellas”. Pero los disfraces saltaron del escenario a la vida del carnaval cuando éste volvió a ser autorizado. Y así, las clases sociales comenzaron a mezclarse para estas festividades. Ricos y pobres sin distinción.

Con el correr de los años el carnaval fue evolucionando hasta terminar convirtiéndose en una manifestación de la cultura popular europea. Algunas de las tradiciones de carnaval más conocidas, incluidos los desfiles de carnaval y los bailes de máscaras, tuvieron lugar por primera vez en la Italia medieval con el Carnaval de Venecia que, tras ser abolido en 1797 por Napoleón, en 1979 regresó para convertirse en uno de los más famosos y populares del mundo.

El carnaval en América

Si bien gracias a los conquistadores y colonos europeos esta fiesta llegó a América, fueron los africanos quienes más contribuyeron a muchas tradiciones modernas de carnaval ya que, originalmente, fueron llevados a las Américas, como hombres libres y, luego, como esclavos. Así, muchas tradiciones africanas se fueron fusionando con las celebraciones europeas, entre ellas el carnaval.

Fueron precisamente los africanos quienes aportaron los colores brillantes que se ven en muchos disfraces de carnaval, así como también los sonidos y la música que son características centrales del carnaval en el continente americano, especialmente en Brasil. Por su parte, tanto las plumas como el resto de los objetos naturales fueron utilizados para fabricar los disfraces y las máscaras debido a la creencia de que aportaban fuerza espiritual al portador.

El carnaval en España

El carnaval en España es conocido por sus trajes y máscaras vibrantes, y es un evento en el que todos pueden participar y divertirse, incluso aquellos que tienen pocos recursos. El evento permite a las personas disfrazarse, cambiar su identidad y sentirse más libres durante el resto del año. Los participantes se visten de acuerdo con sus posibilidades e imaginación y se vierten en las calles para celebrar tanto de día como de noche.



El origen del carnaval en España se fija en Cádiz, donde en el Siglo XV de la presencia de mercaderes y comerciantes provenientes precisamente de Venecia. Se hereda así la costumbre de celebrar el periodo de la Cuaresma con máscaras y disfraces, llevando a que la fiesta vaya evolucionando hasta convertirse en una de las más importantes en España, introduciendo además elementos autóctonos como los cánticos de las Chirigotas, agrupaciones de canto que celebran el Carnaval de Cádiz de un modo especial gracias a sus cánticos de broma y humor.

Por otro lado, el régimen de Franco prohíbe la celebración del carnaval entre 1937 y 1947, año en el que se produce una terrible explosión en Cádiz que hace que para levantar el ánimo de los gaditanos se aprueben de nuevo las celebraciones del Carnaval. En la actualidad es una de las festividades más destacadas en España. Sin embargo, no en todos los lugares del país se celebra de igual manera, algo que repercute directamente en la disparidad a la hora de marcar como fiesta estas fechas.

En este 2023, el carnaval comenzará a partir del 16 de febrero y finalizará el 21 (miércoles) del mismo mes, Miércoles de Ceniza, periodo previo al periodo de Cuaresma, anticipo de la Semana Santa que tendrá lugar entre el 2 y el 9 de abril de 2023.Solo una comunidad autónoma tiene días festivos en carnaval: Extremadura. Esta región cuenta con el 21 de febrero (martes) como festivo haciendo un apetecible puente de 4 días. En el resto de España solo hay ciudades sueltas que tengan fiesta.

Se trata de Cádiz, cuya fiesta arranca el 16 de febrero con el pregón, y finalizará el 26 de febrero de 2023, domingo de Piñata (festivo el Lunes de Carnaval, 20 de febrero). También en Santa Cruz de Tenerife el periodo de Carnaval comienza el 20 de enero con la inauguración, y finalizará el 26 de febrero, mientras que en Gran Canaria el Pregón tendrá lugar el 10 de febrero y terminará el 3 de marzo con la gala final de la Gala Drag Queen.



Junto con el de Santa Cruz de Tenerife, el Carnaval de Cádiz ha sido declarado Bien de Interés Turístico Internacional. La ciudad al completo se vuelca en la organización de una fiesta en la que las calles se llenan de visitantes y paisanos disfrazados y la guasa toma todos los escenarios de la mano de chirigotas interpretadas por los grupos que han participado en el concurso del Teatro Falla. El bombo, la caja y la guitarra son los instrumentos que ponen banda sonora a las letras más irónicas y sarcásticas, siempre críticas con la actualidad política y social.

La Comunidad de Madrid aprovechará también esas fechas para celebrar su semana blanca. Será del 16 al 28 de febrero, coincidiendo con parte del carnaval, y serán declarados como días no festivos los días 24 y 27 de febrero en la Comunidad. El resto de comunidades autónomas tienen también este periodo marcado, aunque muchas no han elegido aún que días serán elegidos como no lectivos.