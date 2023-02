«Quiero escribir sobre el milagro de estar vivo»

Sonia Cruz (Gran Canaria, 1991) comenzó muy pequeña a despuntar en esto de la escritura, ganando incluso un concurso de guiones en su tierra. Asegura que su intención es escribir sobre la magia que hay en la cotidianidad, las cosas bonitas de la vida, y además les pone incluso banda sonora. Sin duda, Candela, esta historia de una gata poco común, que se convertirá en una trilogía, promete hacernos pasar muchos buenos momentos.



Sonia, he leído la biografía oficial de tu vida, y me he quedado bastante sorprendida. Con quince años ganaste el Concurso de Guiones de Arona, y ¡filmaron tu cortometraje Igualmente hermanas! ¿Llegó en ese momento la escritura a tu vida? No exactamente. Con anterioridad ya había escrito poemas y relatos, pero ese guion fue el primer proyecto que me ocupó más de diez páginas, todo un logro para mí en aquel entonces. Mi tutor de 4º de la ESO, Ramón, me animó a participar en el concurso junto a otros compañeros, y ese ambiente académico y motivador propició que disfrutase mucho el proceso. El premio del concurso era participar en la propia producción de mi cortometraje, así que estuve varios meses acompañada por un equipo audiovisual, grabando en el mismo instituto. Formé parte de todo el proceso: casting, dirección, montaje… Disfruté tanto la experiencia que decidí estudiar Comunicación Audiovisual. Se podría decir que aquel guion supuso un antes y un después en mi vida.

Te especializaste en Guion Cinematográfico y también estudiaste Piano durante siete años en Viena, en donde trabajaste a su vez como profesora de música y de español. ¿Dirías que la música y la literatura tienen algo en común? Para mí, la literatura y la música siempre han ido de la mano. Compaginé mi etapa escolar con la escuela de música, y la universidad con el conservatorio, así que no concibo un aspecto sin el otro. Bajo mi punto de vista, la música es el lenguaje que une a todas las culturas y la defino como el idioma de la humanidad, puesto que te puedes entender con ella en cualquier rincón del mundo. Además, en el conservatorio pude estudiarla en su profundidad, donde aprendí que tenía, por ejemplo, su propia gramática y recursos retóricos. Por eso considero que tiene mucho que ver con la literatura.

Ahora, además, eres escritora. ¿Qué tipo de escritora quieres ser, Sonia? ¿Qué podemos esperar de tus libros? Quiero escribir sobre lo bonito que hay en lo cotidiano, sobre los problemas que enfrentamos todos nosotros día a día, sobre el milagro de estar vivo. Además, me gusta combinar esta faceta realista con un toque de magia, puesto que me encanta imaginar lo inverosímil.

Tengo curiosidad por ver cómo y qué escribiré dentro de unos años. Tengo claro que pienso dedicar tiempo y esfuerzo a aprender nuevos recursos literarios, ampliar mi vocabulario, leer y, sobre todo, escribir.

Me gusta mucho tu estilo, que estoy descubriendo en la trilogía Candela, una saga de libros de fantasía y misterio, sobre todo, porque tienes detalles muy elegantes, como el de Elisabeth Sefcik-Arnreiter, profesora y poeta, fallecida en el año 2020 y antigua vecina tuya en Viena. ¿Nos hablas de esto? Elisabeth fue una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Es el único personaje real que aparece en la trilogía, ofreciendo no solo su nombre, sino también gran parte de su personalidad y detalles biográficos. Era una mujer muy risueña, amante de la vida y las historias. Cuando le enseñé el libro, se le iluminaron los ojos.

Como dato, en el capítulo 4 de Candela, llamado «La reina sabia», se introduce a Elisabeth de una manera, digamos, poco convencional. Lo cierto es que la conocí en las mismas circunstancias, poniendo mi experiencia en la piel de la gata Candela.

Por favor, para seguir con el hilo de estos maravillosos detalles, cuéntame algunas curiosidades más que haya en tu trilogía. La trilogía está plagada de ellas, pero yo diría que las más notorias son:

El tiempo atmosférico del primer libro, enmarcado en Viena en los años 2017-2018, coincide con el tiempo real. Es decir, que cuando se habla de sol, lluvia, nieve o niebla, pasó de verdad.

Todos los nombres y apellidos de los personajes (tanto principales como secundarios) representan algo para mí, como familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Las tres portadas están diseñadas por mi hermano Oriol Cruz, @ocruzart, y son metafóricas, es decir, no se corresponden con el argumento de los libros. En vez de esto, están formadas por elementos de la trama, como una bañera o una manta. Leyendo los libros, uno descubre por qué las portadas tienen ese diseño.

Dada tu relación con la música, ¿tienen banda sonora tus libros? Tanto si la tienen como si no, ¿qué canciones relacionarías con ellos? Sí, a lo largo de la trilogía aparecen algunas canciones o poemas a los que yo misma he dado melodía, como La nana de Candela. Las suelo interpretar con mi ukelele durante las presentaciones o firmas. Además, asocio la canción Team, de la artista Lorde, a los acontecimientos del primer libro.

¿Es necesario leer la trilogía en orden o son libros autoconclusivos? La primera parte, Candela, es totalmente autoconclusiva y se podría leer de manera individual. Candela negra y Candela blanca ofrecen una secuela, lo que sucede quince años después, donde surge un nuevo misterio y se resuelven algunas preguntas del pasado. Estos dos libros hay que leerlos en su orden.

¿Y qué me puedes contar de tu último libro publicado, Ser Inteligente? Es mi proyecto más personal y estoy muy contenta con él. Son cincuenta relatos que giran en torno al concepto de inteligencia y están todos ilustrados por mi hermano, Oriol Cruz. Es un estupendo ilustrador.

Aunque es mi último libro publicado, en él se pueden leer muchos relatos que escribí antes de empezar con la trilogía de Candela, cuando tenía veintidós años.

Hasta ahora te has autopublicado, ¿verdad? ¿Te gustaría, sin embargo, encontrar editorial? ¿Has pensado en cuál podría ser la ideal para tus libros? Sí, por ahora solo tengo experiencia con la autopublicación, a la que acudí para adquirir experiencia en el campo literario. Sin embargo, para mis nuevos proyectos o reediciones de la trilogía de Candela, sí que me interesaría probar suerte con la edición tradicional; lo consideraría un avance en mi trayectoria como escritora. Creo que mis obras podrían encajar en editoriales especializadas en fantasía o realismo mágico, como Ediciones Freya, Nocturna, Minotauro o Hela Ediciones.

Actualmente resides en Tenerife, pero ¿te podemos encontrar también por ferias o presentaciones en la península? Por supuesto, estoy comprometida con todo el territorio español y soy una viajera asidua. También estuve viviendo tres años en Madrid y eso hace que me sienta muy unida a la ciudad, pues mantengo bonitas experiencias y buenas amistades. En cuanto a la literatura, empecé a ir a ferias literarias en la península el año pasado y estoy muy contenta con todas las experiencias que he sumado.