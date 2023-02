DANAVOX lanza Boreal y completa la familia Alya Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 15:35 h (CET) La marca danesa lanza hoy su nueva gama, Boreal, con prestaciones mejoradas en cuanto a la inteligibilidad de las conversaciones en entornos ruidosos gracias a su nuevo chip, su mapeo del entorno 360º y su programa Front Focus. Además, también cierra el círculo de su gama Alya con los primeros audífonos intra, hechos a medida y recargables de la marca. Por último, pero no menos importante, para quienes prefieren la discreción, DANAVOX Alya también presenta este año sus CIC más pequeños Hoy, DANAVOX lanza sus novedades de producto. Así, DANAVOX presenta su siguiente familia auditiva: Boreal. Las primeras ayudas auditivas que van a llegar de esta nueva marca son un RIE recargable, pero también con pila 312, y un RIE pila 13. Boreal introduce como gran novedad con respecto a su hermano menor, Alya, un importantísimo incremento de la inteligibilidad de las conversaciones en ambientes ruidosos. Para ello, cuenta con un procesador nuevo, que aplica una reducción del ruido mayor en entornos con muchos decibelios, y prestaciones como el programa Front Focus o sistemas direccionales mejorados con un mapeo de la señal 360 grados.

"Con respecto a su hermano menor, Alya RIE, Boreal RIE cuenta con un sonido de mayor calidad y una mejor y más estable conectividad. Pero sobre todo, cuenta con una mejora sustancial en la inteligibilidad de las conversaciones en ambientes ruidosos, algo que supone un hito no solo en la marca, sino también en el sector audiológico", resume Manuel Yuste, director de producto y formación de DANAVOX.

Además, la gama de ayuda auditiva Alya va a estrenar sus nuevos modelos retroauriculares recargables, un nuevo CIC con prestaciones sobresalientes en cuanto a calidad de sonido e invisibilidad, pero que precisamente por eso prescinde de la conectividad en favor del tamaño, y sus nuevos modelos de intras recargables.

Los audífonos retroauriculares recargables de Alya son perfectos para aquellos pacientes que, por el motivo que sea, no toleran la introducción de auriculares en su oído. Además, son recargables, aportando con ello facilidad de uso, puesto que permiten al paciente olvidarse de las pilas.

Los nuevos CIC aportan, en este segmento, la opción definitiva para aquellos pacientes cuya pretensión es la mejor audición, sin que nadie note que usan ayuda auditiva, puesto que para ellos el uso de conectividad no es prioritario. Por ello, DANAVOX ha reducido su tamaño al mínimo, pero incluyendo un procesador de última generación que garantiza un sonido nítido y la naturalidad de la audición.

Los nuevos intras de Alya se sitúan en el lado opuesto. Son ideales para un público más joven, que no tiene ningún complejo en mostrarlos. Todo lo contrario. Quiere mostrarlos. Por eso, han sido concebidos como un gadget tecnológico visible, con batería recargable y capaz de interactuar de manera inalámbrica con cualquier móvil o accesorio de conectividad DANAVOX, pero además, corrigiendo la pérdida auditiva del usuario. Su condición de recargables les permite prestar servicio a sus usuarios sin necesidad de recarga durante una jornada completa, incluso con un uso masivo.

La flexibilidad de la marca y la adaptación a sus clientes y el producto de última generación -los lanzamientos de enero son un ejemplo perfecto- son dos de los grandes argumentos que están contribuyendo al desarrollo de la marca DANAVOX en toda la geografía nacional.

Otros atractivos que le ofrece la marca al audioprotesista son la exclusividad territorial, la política de precios DANAVOX, coherente además de disruptiva en su aplicación al usuario final, incluyendo supergarantías de hasta cinco años, o la formación para el audioprotesista en áreas clave: sobre el negocio, Audiología Clínica y sobre producto y software.

"Cómo organización tenemos la obligación de crear nuevas fórmulas para mejorar la calidad de vida de las personas. Con el lanzamiento de Boreal y la ampliación de gama de Alya, avanzamos rápidamente hacia ese objetivo. Dos importantes incorporaciones a la cartera de producto de Danavox, que marcan claramente la solidez y consistencia del proyecto en España", afirma José Luis Otero, director general de Grupo GN en España.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Site and Field explica las diferencias entre construcción industrializada, modular y prefabricada Chat GPT, Metaverso y el algoritmo, los nuevos canales para sorprender por San Valentín La Fundación Infantil Ronald McDonald inaugura una Sala Familiar en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para familias con niños hospitalizados Fondos Next Generation y el día de la mujer con el mobiliario urbano de FORJAS Cómo afecta la normativa de la Ley Antifraude a autónomos y empresas y cómo puede ayudar la tecnología