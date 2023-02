​Una manera dulce y original de hacer poesía Reseña literaria en torno a la obra poética de Karina Mariela Guerra Jordán Omar Cruz

sábado, 11 de febrero de 2023, 12:10 h (CET)

Karina Mariela Guerra Jordán nació en Chiquimula, Guatemala, en noviembre del 1977. Académica y poeta. Libros: Extiendo mis alas. Su trabajo es apoyado por el Colectivo cultural Atrapados en Azul HN; antologada hispanoamericana en el libro “Letras sin Fronteras II” y “Letras sin Fronteras III”, San Salvador, El Salvador; por el Departamento de Apoyo a la Creación Artística, Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, en la revista “Poesía sin Fronteras”; en las obras “Poemas para Berta Cáceres”, antología poetas del mundo, y “Brasil, ni una más”, por la biblioteca de Las Grandes Naciones. La ha publicado también en la revista digital universitaria “Expresión Pedagógica”.

En la página digital Alma Mensajera desde la República de Argentina. Y en la revista física Zanates y Clarineros; así como en el periódico guatemalteco, de circulación nacional “La Hora”. A su obra Casa Montalvo – Núcleo de Ipiales y el Colectivo Cincel, le confieren la máxima presea Nubes Verdes de Montalvo en el III Encuentro Internacional Itinerante de Poetas de América, en 2017, donde representó con mucho orgullo a su país Guatemala.



En agosto de 2022 El Directorio de la Casa Patrimonial Edmundo Torrejón Jurado, en Tarija, Bolivia le otorga nombramiento como Cónsul Cultural en Guatemala. En diciembre de 2022 la Municipalidad y el pueblo de San Juan Ermita, Chiquimula, Guatemala le otorgan en el XVIII festival artístico cultural el reconocimiento “Raíces Sanjuaneras, orgullo nuestro”, por su gran proyección en el arte de las letras.

Como gestora cultural ha organizado en festivales importantes de poesía, como lo es “Con Tinta de Pueblo”, “Poesía sin fronteras” patrocinado por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, logrando reunir de forma presencial a poetas de Centro América. Organizó varias de las ediciones de los Juegos Florales del INSO, fue parte importante del directorio del periódico INSO EN LETRAS desde 2001 a 2018, periódico en el que en su paso como estudiante le eran publicados sus artículos de actualidad o bien poesía.Como académica posee una Maestría en Educación y Docencia Universitaria, una Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Exbecaria en la República de Corea del Sur en el año 2015 con el Programme Training Teacher (aprendiendo sobre tecnología), ha estudiado con la OIT/CINTERFOR, junto a profesionales de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras y El Salvador temáticas sobre evaluación del aprendizaje basado en competencias.Desde el mes de enero del presente año se encuentra en Israel, aprendiendo sobre “Juventud en riesgo: prevenir la deserción y lograr la reintegración escolar”.

Su trayectoria laboral, marca su vida los 18 años de labor docente en el INSO de Chiquimula.Desde 2011 a la fecha es profesora titular del Centro Universitario de Oriente CUNORI, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.Y desde 2018 a la fecha es la Jefatura del Departamento Técnico Pedagógico, del INTECAP, donde tiene la oportunidad a través de programas y proyectos hacer incidencia anualmente en un aproximado de 40,000 jóvenes de la región Oriente de Guatemala, en los departamentos de Jalapa, Chiquimula, Zacapa, El Progreso e Izabal.

Su faceta literaria la hace ser auténtica

La poesía de Karina Mariela Guerra, es un tierno conversatorio, con cada uno de sus lectores. En su obra; hay un canto hermoso, que llena las ausencias y envía una luz hermosa a quienes deciden apostar por sus versos, cargados de catarsis y de mañanas que han de resplandecer y que, en el pleno vuelo de su llegada nos han de abrazar. La poeta, sabe del incalculable valor que tiene la poesía, y de lo influyente que puede llegar a convertirse en el día a día. Ella ante todo esto, se asume, y desde la ternura de su obra nos dice:

Vives eterna Me aferro a la vida, A la energía que emerge del magma. Mi raíz ancestral serpentea entre la América indómita. Serpentea en mi geografía En todas las estaciones del año. Tengo entre mi mano una caricia. Soy día que se vive en libertad. Noche y lluvia de estrellas. Tengo en mi garganta el canto de pájaros. En mis pupilas vives eterno. Como tu verso en el libro Como mañanita de mayo.

El romanticismo en la literatura, ha sido cultivado desde los primeros tiempos de nuestra historia. Cada autor, encontró mecanismos para transmitir desde el amor y desde el dolor. Me parece que, la poeta que estamos leyendo, transmutó una manera dulce y original de hacer poesía. Sin olvidarse de las bellas imágenes y recuerdos que dejan marcados en nosotros, los lugares de donde venimos. La lectura continúa, y la autora, desde la intimidad de su obra, nos deja este hermoso poema:

Me aferro a vos amor mío. Regalo infinito Cuando el sol bajó a Xibalbá, Él puso luciérnagas en mis manos. Cerré mis ojos, las vi encenderse. Puso besos en mis labios Se replicaron, Una y mil veces.

La autora, nos lleva a navegar por diferentes lugares, y con nuestra mirada, nos permite ver hacia muchas ventanas e imaginar otros mundos desde su obra, decimos entonces que, es su poesía, la que nos junta y nos lleva a reencontrarnos; con cantos poéticos y estéticas literarias muy bien logradas. Para finalizar, la poeta, nos deja este maravilloso poema:

Ilusión En el límite de la vida y la muerte Ronda un aire de esperanza. Entre las ruinas de la gran ciudad, Esta presente tu canto, Tu llanto. De colores infinitos se pintó tu vuelo Soltando y volviendo Recorriendo mi falda, Mi vestido de primavera. Vi tu sombra merodear mi geografía, A ratos imperfecta. Miraste al alma, al interior, A ratos mis piernas desnudas.

Karina Mariela NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Poema 'Un barco', del poemario «La Bella Revolución» Poesía ​Una manera dulce y original de hacer poesía Reseña literaria en torno a la obra poética de Karina Mariela Guerra Jordán Cómo olvidar estos momentos idos Relato corto ​Buscan un hogar Los gatos, respeto merecen «La memoria de cada persona tiene un componente de ficción» Entrevista a la escritora Elvira Navarro, con motivo de su nueva novela ‘Las voces de Adriana’ (Random House)