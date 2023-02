Vogel’s se consolida en el sector de las soluciones audiovisuales y supera expectativas en ISE 2023

La compañía ha estado presente en la feria internacional del sector audiovisual que se ha celebrado por segundo año consecutivo en Barcelona congregando a cerca de 60.000 asistentes. Las gamas de soportes para suelo y pared RISE, SIGNATURE, MOMO de sobremesa y las soluciones para videowall fueron las propuestas fuertes con las que Vogel’s se presentó en el salón profesional La multinacional neerlandesa líder en soluciones audiovisuales ha vuelto a ISE, la feria internacional del sector que por segundo año consecutivo se ha celebrado en Barcelona con récord de asistencia (58.107 profesionales). Vogel’s se ha mostrado de nuevo a la vanguardia como el proveedor de soluciones audiovisuales que invierte más en investigación y desarrollo en cuanto a soportes de cualquier solución para audio y video.

Desde Vogel’s se muestran muy satisfechos con el paso por esta feria y concretamente este año se valora con mucha alegría puesto que todo apunta a que se vuelve poco a poco a la normalidad tras la pandemia. "ISE es un enclave para presentar avances tecnológicos, intercambiar ideas, crear o mantener relaciones comerciales y aumentar la visibilidad de la marca, pero, además, este año, nos ha servido para volver al positivismo", declara David Peñalver, Sales & Marketing Manager de Vogel’s Ibérica.

Las gamas más versátiles

La gran novedad de Vogel’s en esta edición ISE 2023 fue la serie de soportes para monitor de sobremesa MOMO, sistema flexible y modular para montar monitores a la altura deseada ofreciendo al usuario gran confort ergonómico. Dispone de dos modelos, el Motion y Motion Plus este último con un sistema de muelles que permite colocar el monitor en cualquier posición y altura con solo un dedo (One Finger Movement). La serie MOMO todavía no está a la venta, pero se prevé su llegada para dentro de pocos meses.

El soporte de pared eléctrico TVM 7675 PRO de la gama SIGNATURE, joya de la corona de Vogel’s, se presentó en sociedad por primera vez desde su lanzamiento el pasado mes de octubre. Se trata de una solución eléctrica equipada con última tecnología y que dispone de hasta 7 posiciones programables y se pueden manipular vía control de voz, mando a distancia o app desde móvil o Tablet.

La serie RISE, modalidad de soportes eléctricos que permiten ajustar de forma segura la altura de la pantalla interactiva hasta de 86’ con solo pulsar un botón, volvió a ISE tras ya estar presente en la pasada edición. Consta de 3 modelos: solución suelo-pared, soporte para montar cerca de la pared y anclado al suelo, la versión trolley (base con ruedas) y el modelo soporte de pie que permite disponer de pantalla en un lugar fijo allí donde el montaje en pared no sea una opción posible.

Por último, Vogel’s también apostó una vez más por soluciones para videowall de pequeño y gran formato cada vez más demandados en mercados como el hospitality, educación o corporate. L-shape de videowall con pantallas Led Serie L-Line 7000 de Philips o Serie Videowall curvo con Barco TruePix son algunas de las opciones que se mostraron para cubrir las necesidades de los profesionales del sector audiovisual.

La feria ISE (Integrated System Europe) es el congreso audiovisual más grande del mundo. En esta edición de 2023 ha reunido 1.000 expositores y ha recibido a 58.107 profesionales del sector provenientes de 155 países, otorgando a la feria un éxito sin precedentes. Desde el año 2021, ISE se celebra en Barcelona, después de que los organizadores decidieron cambiar de sede tras 16 años celebrándose en Ámsterdam.

Vogel’s a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria en el mercado invierte en soluciones de gamas media-alta cumpliendo todos sus productos todos los estándares de calidad y ofreciendo un servicio pre y post venta de plena confianza.

Acerca de Vogel’s

Vogel's es un fabricante internacional de soluciones de montaje para TV, videowall, equipos móviles y otros equipos audiovisuales. La empresa familiar está presente tanto en el mercado de consumo como en el empresarial. Durante 50 años, Vogel's se ha guiado por su misión de crear la experiencia perfecta para el usuario. Vogel's es conocida por las innovaciones de sus productos, su diseño orientado al futuro, su facilidad de instalación y uso, su atención a la seguridad, el uso de materiales de alta calidad y un servicio y asistencia completos. La preocupación por el medioambiente es fundamental en todas las operaciones de Vogel's.