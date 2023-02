Nulos mecanismos de control para los fondos europeos

Cuentan las malas lenguas que el Gobierno fraudulento de Pedro Sánchez oculta dinero de los fondos europeos para comprar votos, algo que en la administración socialista andaluza ya se hacía, hasta el punto de haberse perdido más de tres mil millones de euros. Tuvo que ser la nueva Junta de Andalucía quien destapara los 3.000 millones de euros en subvenciones descontroladas por Susana Díaz.A ver por dónde sale el petulante falsificador de votos y traidor al socialismo español. Y es que de Antonio «El Moro» ya no se fían ni en su entorno: se coge antes a un socialista mentiroso que a un cojo adormilado.

Cualquier ciudadano puede perder el mechero, la mascarilla, la cartera o el móvil, pero la «sultana» Susana llegó a perder tres mil millones de euros. ¿Repito la cantidad? Dice un amigo mío, inspector de los tributos en proceso de jubilación, que esa cantidad puede perderla cualquiera en un simple descuido. ¿Quién no ha perdido alguna vez tres mil millones?, pues, claro, hombre, es algo habitual. El caso es que aquel dinero se encontraba en paradero desconocido. Alguien lo había cambiado de sitio; seguramente algún alto cargo del Gobierno socialista de Susana Díaz, o de los anteriores presidentes. Piensen que tal vez se le cayó en uno de los cinco prostíbulos andaluces donde el PSOE-A hacía sus trapicheros y montaba sus orgías de dinero, drogas y copas, pero siempre garantizando el acompañamiento y presencia de mujeres de moral distraída.



Eso sí, el dinero se había ocultado y robado a los parados andaluces. Claro, si los parados no lo necesitan, seguramente lo necesitan más los banqueros, altos cargos socialistas y grandes empresarios. Debe ser que, por eso mismo, el acoso a los ricos contagia a comunistas y socialistas del Gobierno, aunque Nadia Calviño, Isabel Rodríguez y «el perejil» Bolaños hayan marcado distancia frente a los bocazas de turno y ocasión: ahí pueden incluir a la «niña del exorcista», incluso a la ya desautorizada, Yolanda Díaz.

María Jesús Montero siempre ha tenido prisa por asaltar el mundo del dinero, como ya hizo en Andalucía, comunidad que se encontraron los chicos del PP en las últimas. La prueba es que por el paso del tiempo y errores de procedimiento ha habido que retrasar juicios y, en otros casos, suspenderlos «sine die». La ministra de Hacienda ya incurrió en errores mayúsculos en el famoso Impuesto de Solidaridad (debió llamarse de Insolidaridad).Recuerden aquello de los patrimoniosde más de 3,7 millones, si la memoria no me falla, se escaquearon de pagar el tributo y era un escaqueo legalLas prisas nunca fueron buenas consejeras.

Ya es un hecho que la Oficina Europea Antifraude anuncia que investiga «irregularidades» en España con los fondos europeos. ¿Y se entera ahora después de cientos de denuncias? Pedro Sánchez es el irresponsable del descontrol de los fondos europeos. Pedro Sánchez, el mentiroso y fraudulento presidente, y las «nenas mimadas» como Nadia Calviño y María Jesús Montero, están en el disparadero. Si bien se está en fase de investigación, el hecho se debe a que hay indicios racionales de corrupción, opacidad, descontrol y desaparición de dineros públicos.

A nadie se le ocurre investigar si no hay denuncias fundadas. En el caso del Gobierno socialcomunista de España, las dudas y el olor a putrefacción se extienden más y más a medida que pasan las semanas. Hace meses que numerosas empresas y políticos españoles han comunicado oficialmente que los fondos no llegaban y que no existían criterios claros para la adjudicación, además de la inexistenciade un órgano que llevara el control reglamentario, tal y como se hace en todos los países europeos.

El Tribunal de Cuentas Europeo sospecha de la aplicación y destino de algunos fondos otorgados a España y no le gustaría comprobar que «se quedaron en un cajón». Una dificultad añadida es que la UE encuentra problemas para el normal seguimiento de los planes y cuanto se refiere a su control. «Hemos visto que los mismos organismos que diseñan la implementación de los fondos son los mismos que financian». Juan Palomo, como siempre: yo me lo guiso y yo me lo como. «Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación», en palabras de la presidenta europea de Control Presupuestario.

Veremos cuando contrasten algunas dotaciones y comprueben que han ido a parar a los sindicatos para arreglar sedes (¿No habrán sembrado langostinos?) o cuando los fondos destinados al volcán de la Palma comprueben que nunca llegaron en la mayor parte, como denunció Coalición Canaria y su líder Ana Oramas. ¡Zorros y gallinas en calurosa amistad!

Solo falta que la Comisión Europea grite al Gobierno español: «¡A los ladrones, a los ladrones…!» Pues no lo descarten. Ahora sabemos que el mafioso Gobierno solo concedió a las empresas en torno al 17% de los 54.000 millones de fondos UE que se aprobaron. En dos años solo han resuelto 9.500 millones de ayudas a favor de empresas privadas. No sé si un Gobierno puede ser más sinvergüenza, pero más opaco, torticero y traicionero es difícil.

Llegó a decir el Gobierno español que la Comisión Europea estaba encantada con el uso que hace España de los fondos europeos, pero la auditora del Tribunal de Cuentas de la UE no ve clara la aplicación de los fondos en España. En los informes de auditoría, el Gobierno español no aclara, ni explica, ni especifica las “iniciativas culturales e innovadoras”, ni especifica el tipo de acciones.Mejor no hablar de las acciones de agenda urbana, cuya ejecución terminó en 2020.

Veremos cuando el Tribunal citado pregunte por los buques y lanchas costeros que el Gobierno quería comprar. ¿Los habrá comprado de verdad el Gobierno o también ha desaparecido el dinero de los fondos destinado a ello? Miedo me da que hayan mentido hasta en los contratos públicos como miente en el paro, el empleo juvenil, los fijos discontinuos, los ingresos desmesurados debido a la inflación y tantos otros temas. ¿Es que siempre va a estar presente la mentira en toda acción del desprestigiado Gobierno socialcomunista?

No hay duda de que la opacidad del Gobierno español es un hecho con los fondos europeos. Y lo es en cuanto a adjudicación, reparto, proyectos, ocultamiento de dinero para dedicarlo a sus fines electoralistas en mayo y un largo etcétera.

Al fraudulento Gobierno español le han cogido la matrícula.