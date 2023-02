​Un Borbón en el after Froilán es incombustible. Sus tres escoltas por turno, que pagamos nosotros, están hartos de hacer de cuidadores de este individuo Rafa Esteve-Casanova

@rafaesteve

viernes, 10 de febrero de 2023, 10:13 h (CET) Aquel general bajito, regordete y de voz atiplada que salía, en exclusiva, en los sellos de correos y en las monedas, llamado Francisco Franco Bahamonde, el único de los dictadores europeos de los últimos cien años que ha muerto en la cama, dejó en herencia a los españoles un reino que durante cuarenta años no tuvo rey. Alfonso XIII, el último Borbón que había reinado en España, marchó a uña de caballo, un 14 de Abril del 1931 cuando los votos del pueblo español decidieron en las urnas que era necesario cambiar un régimen oligárquico y obsoleto, como la Monarquía, por un régimen democrático y de libertades como la República, que duró poco más de cinco años porque a los militares y las clases altas no les gustó el giro que tomaron las cosas, y con la ayuda de cuatro generales africanistas, del fascismo falangista y del gran capital sumieron en la tristeza, la pobreza y en un baño de sangre a España y sus naciones.



Pasaron largos y tristes años de dictadura militar franquista, las urnas estaban, como tantas otras cosas, prohibidas, como las libertades de manifestación y prensa. Y un buen día, tras larga agonía, el dictador murió dejando, según él mismo afirmó, “todo atado y bien atado”. En menos de dos años hubieron votaciones democráticas y poco después una Constitución ya que la anterior había sido abolida por los militares que se alzaron contra el poder legal de la República. Franco había dejado heredero, a titulo de rey a Juan Carlos de Borbón que durante años ha reinado en España, nadie se atrevió a preguntar al pueblo si, una vez fallecido el dictador, quería monarquía o república. Había miedo, mucho miedo, a que en una votación libre los españoles optaran por el régimen republicano, la manera de legalizar aquel “atado y bien atado” franquista fue hacer que el pueblo votara, de tapadillo, la opción monárquica al mismo tiempo que votaba la nueva Constitución.

Durante años Juan Carlos I fue el rey y Jefe del Estado de España, durante años nos vendieron que había salvado la democracia la noche de un 23 de Febrero ante unos espadones con tricornio que, al mando de uno de los mentores del rey, el general Armada, habían asaltado el Congreso de los Diputados, durante años nos hicieron tragar todos los cuentos que les pareció halagando el buen hacer de un rey que, parecía, no tener nada que ver con sus antepasados de saga borbónica que durante su mandato se habían dedicado más que a llevar el bien a sus súbditos a llevar el bien a sus bolsillos. Desde Zarzuela todo estaba controlado, en algunos círculos se conocía lo suelto de bragueta que era Juan Carlos, es el ADN Borbón, se sabía de sus viajes y trapicheos como “comisionista”, pero sobre todo esto reinaba una especial “ley del silencio”, la prensa estaba amordazada y silenciada. Hasta un día en que todo saltó por los aires, se hicieron públicos los nombres de las amantes del rey, se hizo público que, a algunas se les ha pagado cifras millonarias provenientes de los “fondos reservados” del Estado, a otras se les ha pagado con algún que otro programa televisivo y alguna otra le ha llevado ante los tribunales ingleses para ver si le es posible sacar mayor tajada, atentos que si Corinna consigue algún dinero seguramente también saldrá de nuestros impuestos.

Ahora hay un rey emérito y ex Jefe del Estado exiliado y residente en Abu Dhabi para eludir el pago de los impuestos que debería pagar a la Hacienda española. Anteriormente ya quedo claro que quien fue Jefe del Estado español delinquió evitando pagar impuestos, pero a pesar de que lo solucionó ingresando unos millones en la cuenta del erario público la mancha en su expediente queda indeleble, aunque su cara no enrojezca de vergüenza por tan mal ejemplo ante los que fueron sus súbditos. Ahora, en su nuevo domicilio fiscal, podrá aflorar los millones en que se calcula su fortuna, más de dos mil según algunos calculan, sin temor a que Hacienda le levante un acta y acabe con sus reales huesos en la cárcel. Un destino del que anteriormente, supuestamente, le salvaron su testaferro Prado y Colón de Carvajal e Iñaki Urdangarín, su yerno, y también esa inmunidad de la que gozaba cuando era Jefe de Estado, inmunidad que él y sus palafreneros confundieron siempre con impunidad.

Y la saga sigue, ahora el que dicen ser el nieto preferido del antiguo rey, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, honra al abuelo, es jaranero, ni estudia ni trabaja, tarambana y amigo de las malas compañías, de gente de “Got i ganivet” que decimos en catalán. Y todo sin saber quien paga todas las francachelas de este joven Borbón que ha salido a la rama más habitual en la familia. Su tatarabuelo, Alfonso XIII, aficionado a la pornografía hasta el punto de tener una buena colección de películas grabadas, según dicen, en el Palacio de Oriente, su bisabuelo, Juan de Borbón o Juan Sin Trono porqué nunca reinó, aficionado al Martini , a alguna que otra folclórica de su época y a que los cortesanos le pagaran sus juergas en Estoril, y qué decir de su abuelo, Juan Carlos, desde el primer momento engañó a su esposa Sofía, coleccionista de amantes y dinero.

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos no hace más que seguir las costumbres de sus ancestros, divertirse y no trabajar. En una discoteca de Marbella se ve mezclado en una ajuste de cuentas entre mafiosos que acaba en tiros, en Madrid, hace poco, en una pelea a la puerta de otro local de diversión es testigo de una pelea a navajazos de la que sale corriendo, y si miramos su currículum de juergas y saraos encontraremos muchos más incidentes en los que él, Pipe, como le llaman sus amigos “pasaba por allí”.

El pasado domingo la Policía Municipal de Madrid acudió a un after de la zona de Azca, antiguo club de alterne y ahora conocido por los aficionados al intercambio de parejas. En el local hay habitaciones con jacuzzi, a las que llaman zona VIP, cuyo precio oscila entre los 1.200 y los 1,500 euros, no sabemos lo que entra en este nada asequible precio. Y en una de ellas encontraron al sobrino del actual rey Felipe VI junto con uno de sus primos, la novia de éste y otra pareja. En el registro policial se encontró que había menores en el local y gente consumiendo estupefacientes, entre ellos cocaína rosa, una droga de laboratorio también llamada “tusi” y de alta peligrosidad por su composición química en la que entra el LSD y el MDMA.

Pero Froilán es incombustible y a pesar de estar de fiesta desde el viernes aquel domingo, después de ser desalojado del local por la policía municipal dirigió sus pasos a Vallecas donde sabía que le recibirían con los brazos abiertos en otro after para seguir la fiesta. Sus tres escoltas por turno, que pagamos nosotros, están hartos de hacer de cuidadores de este individuo, y, seguramente pronto lo enviaran a Abu Dhabi con el abuelo para que junto a él haga un “máster” en seguir con la buena vida sin pegar un palo al agua. También es posible que se haya reformado y convertido en un emprendedor y emprenda cualquier negocio en aquellas tierras, todo es posible. Yo, que soy incrédulo por naturaleza, me pregunto. como haría el maestro Josep Pla “escolte, tot això qui ho paga” (escuche, todo esto quién lo paga). NORMAS DE USO

