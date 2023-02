El polémico Pablo Iglesias Resucita de nuevo a pecho descubierto Francisco Vélez Nieto

jueves, 9 de febrero de 2023, 12:11 h (CET) Si cae España digo, es un decir-...

Niños del mundo, si cae España -digo, es un decir- si cae del cielo abajo su antebrazo que asen, en cabestro, dos láminas terrestres; niños, ¡qué edad la de las sienes cóncavas! -César Vallejo-.

Anda revuelto el patio de la izquierda nacional pura y dura según criterios, con esto de estar empendolada el inicio de la andadura, caminante se hace camino al andar hacia las elecciones, que en mayo se abren con las municipales. Y he aquí como junto a la andanada de insultos y cantos de sirenas de la derecha conservadora y nostálgica.

El inefable Pablo Iglesias resucita de nuevo a pecho descubierto, no se sabe si para salvar a España del cáliz devoto de la nostalgia franquista o de que se cierne sobre polémica la democracia española o bien que el, líder izquierdista se siente acorralado. Puede que sea esto último, pues sus actitudes en los años transcurridos de vertiginosa carrera política ostensiblemente en la escaldada de valores económicos, hasta situarlo en un envidiable reconocimiento que ha sabido crearse con descaro y astucia.

Luego, no está mal recordar cómo fueron sus principios de aquel profesor modesto con discutidas relaciones y prestaciones allá por la América venezolana. La fabricación de un líder de izquierda inventado y estudiado finamente por medio de comunicación televisivos.

Discursos de la derecha, ventilador envenenado con poder para entontecer a la ciudadanía y lograr destruir al PSOE que se encontraba en una situación un tanto ambigua entre el quiero y no me dejan. Pasaron los años, los socialistas se recuperaron y la inestable derecha y sus poderosos medios de comunicación se quedaron con su compinche, había crecido lo suficiente para manejar un espacio de poder, necesario con el que gobernar en una coalición PSOE Unidas podemos.

De todas las maneras y sorpresas que se pueden tener, un álito de esperanzas y optimismo también sobrevuelan por nuestra geografía. Me refiero a Yolanda Diaz, vicepresidenta del gobierno, actual, de Pedro Sánchez, unidos, pueden superar en las futuras elecciones.

Más la comedia humana continua su andar de luto y dolor. Frente al luto y el padecimiento, tenemos el terrible terremoto de Turquía-Luto sangrente que cuando se investiga junto a la ternura del llanto, puede encontrarse un hilo del delito de la irresponsabilidad política en las ruinas ,se puede encontrar también en el planeamiento urbano, ese juego maldito en el mundo de las inmobiliarias, el soborno, la falta de pudor de las sociedades descompuestas, fruto de encanallamiento de muchos desvirtuados políticos, maestros en ejercer malversación.

Sin el temblor que provoca el lastimados gemido de una niña rescatada ,sacadas de los escombros, con su muñeca pegada a sus pechitos, el juguete roto de la infancia, la maternidad borrada a seres inocentes, un corte de manga para esos miles de voluntarios ayudando a salvar vidas, por parte de los poderes de La sociedad lucrativa, especialmente teniendo como víctima principales, a las clases más bajas, aquellas que medio viven de las migajas de los poderosos. NORMAS DE USO

