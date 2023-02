Hack By Security recalca que la experiencia de un perito informático forense es clave para detectar amenazas y ataques Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) El avance de la digitalización en España ha tenido un lado negativo y es el incremento de los ataques y amenazas a los sistemas informáticos. Un estudio realizado por la firma Datos 101 estableció que en el 2021 se produjeron al menos unos 40.000 ataques cada día. La cifra representa un incremento del 125 % de los casos con respecto al 2020.

Problemas como la competencia desleal, fuga de información, robo de propiedad intelectual o daños a recursos de las empresas son bastante comunes. Según la firma especializada Hack By Security, esta realidad ha fortalecido la figura del perito informático forense.

La importancia que ha cobrado el perito informático forense La empresa Hack By Security explica que la función de la informática forense es la de recolectar elementos probatorios en caso de ocurrir un delito. Para lograrlo, el perito utiliza sus conocimientos y toda la tecnología disponible con el fin de averiguar cómo el ciberdelincuente pudo perpetrar el ataque.

El trabajo del perito informático forense se concentra en los dispositivos de almacenamiento electrónico como discos duros, discos flexibles, discos compactos, ordenadores portátiles y archivos. Este profesional también suele trabajar con cintas de respaldo, historiales de correos electrónicos y todo lo que pueda contener información de interés para la investigación.

El análisis pericial informático es una de las especialidades que tiene esta compañía, que cuenta con auditores capacitados para determinar el origen de un ataque. Explican que el personal realiza todo tipo de auditoría para las compañías, no solo desde el punto de vista forense, sino también preventivo. En esos casos analizan los sistemas informáticos para detectar fisuras, filtraciones o puntos débiles donde prevenir ataques.

Servicios más destacados para las empresas El equipo de expertos de Hack By Security asegura que la ciberseguridad es esencial para todo tipo de empresas. Los costes que generan los ataques ascendieron a un promedio de 105.655 euros en el año 2021. Esto representa casi el doble de lo que habían tenido que pagar el año anterior.

Por eso, entre los servicios más destacados que ellos ofrecen para las empresas, además de los análisis periciales informáticos, está la ingeniería social. Explican que independientemente de lo que invierta una compañía en equipos, lo más importante serán sus usuarios. Por ello es fundamental formarlos para que sepan detectar amenazas de forma temprana.

España encabeza la lista de ataques en Europa El problema de los ciberataques creció con la pandemia, cuando se generalizó el teletrabajo. Firmas de seguridad informática revelaron que este país fue el que más ataques registró a través de la función de escritorio remoto. Solo con este protocolo se evidenciaron más de 51.000.000.000 de ataques el año pasado. Esta cifra representa el doble de los denunciados en Italia, segunda nación en este ranking europeo.

