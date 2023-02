Al PSOE que lo vote Txapote

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suele llamar a las cosas por su nombre, aunque moleste a algunos que no saben entender la segunda intención o que decir lo del sanguinario «Txapote» es ponerle al PSOE delante del espejo y explicitar que, tal y como ha gobernado estos años, solo merece que lo vote lo peor de la sociedad y la concentración de porquería que se ha arremolinado entorno al partido del asesino de José Calvo Sotelo. ¡Ojo, quieren convencernos de que no es lo mismo el socialismo que el «Sanchismo»!

El PSOE ya expulsó a Pedro Sánchez de Ferraz porque lo pillaron, detrás de unos biombos, falsificando votos a su favor y llenando la urna con papeletas que llevaban su nombre. En cualquier partido serio lo hubieran echado a palos o llevado al Gólgota de la corrupción y la malversación. Es al partido de este personajillo al que seguramente votarán únicamente Txapote, los violadores, los agresores sexuales, los pederastas, los malversadores, los proetarras o Bilduetarras, los sediciosos, los agradecidos golpistas catalanes y posiblemente toda la porquería que allegó Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, además dela inmundicia que dejó esa formación mamerta tras la huida de la vicepresidencia del actual «fantasma» de la Complutense.

No me sorprende que gente seria, honrada y muy equilibrada, como Rubén Múgica, hijo del socialista tristemente asesinado por la banda asesina vasca, no difiera mucho del pensamiento de la ínclita Díaz Ayuso, algo que sí parece contrastar con la forma de verlo de Consuelo Ordóñez. Desde mi punto de vista, la presidenta de COVITE no ha entendido nada y su ataque frontal a Díaz Ayuso ha sido un innecesario exabrupto porque solo ha servido para la confrontación inservible. Jamás debería pensar esta muchacha que a su hermano lo hemos olvidado: sigue siendo un referente de valores, honradez, trabajo, diálogo…y muchos otros. ¡Nunca lo dude, Consuelo!

¿Por qué no ha entendido nada Consuelo Ordóñez de la expresión de Isabel Natividad? Pues sencillamente porque la presidenta de la Comunidad madrileña siempre ha demostrado un respeto y una elegancia de trato especial y digna de alabanza hacia las víctimas del terrorismo traidor y socialista. ETA y PSOE son socialistas, aunque los socialistas sin rabo ni tridente tengan sus ancestros en el nacionalsocialismo. Alguien dijo que no se puede ser socialista si antes no se ha sido fascista. No se pueden negar las raíces socialistas del fascismo. «El fascismo es una forma de socialismo. Como tal, no entra en una confrontación entre izquierda y derecha, sino entre diferentes ideologías de izquierda», en palabras de Emmanuel Rincón.

Ahí tienen el «Sanchismo» con sus ramalazos fascistas, su cobardía ante el comunismo y sus permanentes atentados a la convivencia, desprecio a las mujeres, admiración por los violadores, etc. ¿Alguien cree que la reforma que pretende el PSOE de la ley del «Solo sí es sí» es por convencimiento? ¿Alguien cree que importa a socialistas y comunistas la liberación de violadores, pederastasy agresores sexuales? No, mejor que no se equivoquen. El PSOE tan solo ve números que no le son favorables de cara a los comicios de mayo.

Muchas mujeres en el Consejo de ministros, pero han ido a nombrar a lo cortito de cada federación, no sea que al fraudulento presidente se le suban a la chepa, lo ridiculicen en Europa o lo lleven a Marruecos de las orejas. Por cierto, cuentan las malas lenguas que Mohamed VI no estaba en Gabón y sí en España cuando llamó a «Antonio» Sánchez. Su verdadero amor es Granada, aunque el CIS no se entere y el CNI no se quiera enterar. ¡Lo que se habrá reído el «fantasma» de la Complutense! Insisto en que lo que piensa Consuelo Ordóñez no es lo que piensan otras víctimas, en palabras de la presidenta madrileña. «Las víctimas merecemos ser tratadas con RESPETO –dice Consuelo Ordóñez-- banalizar con un hashtag al asesino de tantos inocentes, entre ellos de mi hermano Gregorio Ordóñez, demuestra su falta de principios y lo poco que le importamos». Díganme, ¿dónde ve Consuelo esa banalización de la que habla? ¿dónde aparece esa falta de principios a la que alude? ¿Quién ha dicho que a Ayuso y a los españoles de bien no nos importan las víctimas?

No es de recibo el tuit de Consuelo. Todas las víctimas, señora Ordóñez, siguen mereciéndonos todo el respeto del mundo. Quien no nos merece ningún respeto son los asesinos, los falsos justicieros, tampoco las familias de los verdugos que hoy se autoproclaman «gudaris» cuando son simples cobardes de tomo y lomo, así como asesinos con mayúsculas a quienes bendice Marlasca, el PSOE (primo carnal de ETA) y saca en procesión Unidas Podemos.

¿Saben ustedes que gracias a Grande Marlasca solo hay cinco asesinos de ETA fuera de las Vascongadas? El actual ministro de Interior ha atentado contra la política de dispersión que se aplicaba a los etarras. Para desarmar al terrorismo es fundamental esa política a la que recurrieron Mayor Oreja y el señor Corcuera. Nada que ver la dignidad y sabiduría de esos ínclitos ministros, con la traicionera indignidad de Marlasca. Miedo me da que Grande Marlasca se atrinchere en su despacho y acabe cantando contra «Dani Rabocop». A ver, que levanten la mano quienes se fíen del ministro Marlasca: lo ven, nadie.

Tengo la sensación de que Juan Lobato está encantado de que le voten el tal Txapote, agresores sexuales, violadores, malversadores y sediciosos, además de simpatizantes de golpistas perdonados e independentistas mantenidos como republicanos de lujo. No creo que voten muchos más. Serán, sin duda, muchos más los que ansíen botarlo, pero con «b». El tal Lobato debe de saber que mediocre e indigno no llevan acento, pero con el tiempo se suelen acentuar. Él, como portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, ha hecho mérito sobrados para eso. Pues, Lobato, Juan de nombre: «¡Que os vote Txapote!».

La presidenta, Díaz Ayuso, ha sabido estar a la altura y Consuelo Ordóñez no debe retorcer los pensamientos ni las palabras: «Creo que quienes están cometiendo verdaderos excesos contra la normalidad, la legalidad y la igualdad de los españoles son otros», ha concluido la presidenta, Díaz Ayuso.