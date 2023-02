En tan solo 3 años, el ridículamente llamado “ministerio de igualdad”, ha logrado desigualar sin límites. Sería muy profuso mencionar todos esos éxitos; así, pues, nos limitaremos a mencionar algunos al desgaire, como vayan saliendo, sin recurrir a hemerotecas, más bien lo que circula por el vulgo, lo más conocido y llamativo, porque lo destacado lo exhiben ellas a diario.

Montaje para promover la igualdad, utilizan el lenguaje para “formas múltiples e interrelacionadas de discriminación”. Anotamos: discriminar es una forma muy zafia de desigualar. Este ministerio promociona, por todos los medios, leyes incluidas, el que se desiguale cada vez a más bebés privándoles de la maravilla que es la vida con todo lo que conlleva …; es el máximo, el epítome, la infinita desigualdad.

Ministerio que establece la suprema dicotomía enfrentada en absoluta desigualdad: mujeres contra hombres; todo para ellas, nada para los. O sea, explícita discriminación; eso iguala: machismo práctico institucional.

Ministerio que introduce en su lenguaje distópico más metralla para desigualar hasta la gramática. Con ello nos pone a todos pendientes del caprichoso deseo de cada cual; habrá que discriminarle cuando a cada sujeto se le antoje fluir. Y, por ley, será duramente castigado quien no se atenga al caprichoso de cada momento. Llamo a esto peligro relacional que socialmente separa, distancia y hasta puede traicionar; son ligeros gajes de la igualdad desigual.

Ministerio que promociona con una “ley ilegal”, alterar, violentar a la naturaleza mediante drogas que distorsionan el organismo. Más, con amputaciones que deforman a la persona. Más, con castración para degenerar a sujetos engañados. Y cuidadito con que alguien se oponga o quiera defender a la víctima engañada, porque será reo de arruinadoras penas. Algunos sanitarios se desjuran y se apuntan a ser desigualadores; ¡money is money!

Todo esto solo puede ser producto de la maldad de quienes lo pergeñan y lo defienden, incluso lo imponen. Es indicio de sectarismo, soberbia, estupidez, egolatría, crapulosidad y suripantismo. Y, con todo eso es un ministerio multimillonario para igualar discriminando.

A los adeptos, favores; y castigos a los críticos. No, críticos no son, son incitadores al odio; o sea, sujetos desechables y punibles, no son igualables porque las sustanciosas subvenciones (con dinero de los desechables) van para los lobbies que igualan exaltando sus diferencias, que compran adeptos, engañan a niños y exigen privilegios (muy costosos, por cierto) para promocionarse más, para diferenciarse más. Todo ello por igualdad ministerial.

Cuotas establecidas: para sus mujeres (no las, sino sus), cuotas para los igualados LGTBIQP+, letras todas iguales como se puede ver. Nepotismo para próximos, amiguetes, voteros, chiringuitos, etc. Cuotas para desigualar por competencia, eficacia, mejoras y resultados. Todo a la baja, para igualar por abajo, o sea, para igualar la desigualdad de un gobierno tan igual a sí mismo.

Ministerio que no ha podido desigualar a quienes nos oponemos, pues constatamos que nosotros estamos fuera del progresismo ese. Nosotros no igualamos, nosotros defendemos a los hombres, protegemos a las mujeres contra aquella igualdad. Nos importa la dignidad, la vida, la familia, la libertad de tener riqueza diferencial, la complementariedad de los desiguales por eficacia, por la defensa y protección de los niños en toda su inocencia niñal.

Luchamos por mejorar todo, por superarnos sin ser subvencionados, por humanizar sin destrozar a los distópicos, por proteger y cultivar la identidad natural; ayudar al ser que está en riesgo, que no se encuentra, que vive angustiado y hacemos que no se destruya. Defendemos el matrimonio esencial, el auténtico, el humano de la humanidad. La familia no es de la manera que Podemos indica y manda que debe ser, es de la manera que es.

Libertad es nuestra consigna. Libertad para ser, para vivir, para defender, para educar, para ayudar, para humanizar. Jamás estaremos para hundir o comprar a personas, para chantajear a profesionales, para limitar a la sociedad; todo eso es progresismo de igualdad, generismo degradante, ideologismo ominoso, feminismo de pandereta (hay otro feminismo muy valioso), ignorancia monclovita, fanatismo gobernante.

Ardua labor la de un ministerio que funciona (disfunciona) acordando lo contrario, ratificando lo objetado, contrariando la conformidad, concertando lo paradójico, replicando lo confirmado, contradiciendo lo aseverado, testimoniando lo desmentido, discutiendo lo corroborado, ... No es un juego, es el gobierno estúpido que nos ha tocado.

Esa es la imagen que la posteridad expondrá al presidente obsesionado por su pase a la historia. Y su símbolo será un ministerio desigual. Espero que le sirva de gran consuelo para que ya no le quite el sueño.

Hablamos del máximo logro en 4 años desigualando, empobreciendo, engañando, despilfarrando, destruyendo España.

Pero está feliz y sigue comprando porque tiene la llave para otros 4 años más. Tiene la llave comprada con dinero de todos y el dinero que ha sisado a los pobres. La llave se llama INDRA, con ella ganará las elecciones sí o sí, puesto que Pedro Sánchez es igual a sí mismo ¿alguien lo duda?