Los pilotos de Fórmula 1 Valtteri Bottas y Zhou Guanyu prueban el Alfa Romeo Tonale Plug In Hybrid Q4 También admiran la silueta de su nuevo monoplaza. La prueba tuvo lugar en la fábrica de Sauber Motorsport en Hinwil (Suiza), cuartel general del equipo de F1 Redacción

jueves, 9 de febrero de 2023, 11:26 h (CET)

Los pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, del Alfa Romeo F1 Team, participaron en una inusual prueba a bordo del Tonale Plug-In Hybrid Q4, la versión más deportiva de la gama, con una potencia total de 280 CV y tracción total Q4 específica.

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, una velocidad máxima de 135 km/h en modo totalmente eléctrico, puede alcanzar los 206 km/h en modo híbrido. La sensación de potencia que se consigue durante la aceleración se ve amplificada por el sistema e-AWD: el par instantáneo del motor eléctrico hace que el eje trasero responda inmediatamente en cuanto se pisa el pedal del acelerador.

La prueba dinámica consistió en un test en el que los dos pilotos participaron en un eslalon marcado por una serie de «puertas» equipadas con sensores que, al paso del coche, se encendían progresivamente, definiendo así la ruta a seguir.

Para los dos conductores, el Tonale Plug-In Hybrid Q4 puso ampliamente de manifiesto la conducción típica de Alfa Romeo, caracterizada por su agilidad, ligereza y una excelente dinámica de conducción.

El Tonale Plug-In Hybrid Q4, que pronto estará disponible en todos los concesionarios Alfa Romeo, completa la oferta del Tonale, el primer modelo con el que la marca, identificada con la noble deportividad italiana desde 1910, entra en el mundo de la electrificación.

El Tonale Plug-In Hybrid Q4 mide 4,52 m de largo, y es el Alfa Romeo más eficiente de todos los tiempos, con emisiones de CO2 de hasta 26 g/km, que permiten acceder libremente al centro de las ciudades, con más de 80 km de autonomía en modo totalmente eléctrico, para la máxima movilidad cotidiana, y hasta 600 km de autonomía total, para los largos desplazamientos extraurbanos.





Sobre su nuevo F1 Valtteri Bottas, ha declarado: El C43 por fin está aquí, y estoy deseando llevarlo a la pista. Me gusta mucho nuestra nueva librea, creo que es impresionante, y una buena evolución de la del año pasado. Ha sido una primera temporada interesante con el equipo, hemos hecho algunos progresos bastante sólidos juntos, y ahora solo hay una dirección que seguir: arriba, más alto y mejor. Evidentemente, aún queda trabajo por hacer y cosas que mejorar, pero confío en que podamos aspirar a resultados aún mejores este año. Estoy impaciente por volver a las carreras, con las pilas cargadas y muchas ganas de que empiece la nueva temporada.

Zhou Guanyu dijo: Me alegra ver por fin el C43, desvelado después de todo el trabajo entre bastidores que se ha hecho en los últimos meses; creo que podemos presumir de un nuevo y bonito diseño para 2023, y estoy deseando conducir el coche en Barcelona en los próximos días, antes de empezar propiamente la temporada con los test de invierno en Baréin. El año pasado el equipo me hizo sentir como en casa desde el principio, acogiéndome y dándome tiempo para aprender y mejorar. Las expectativas para este año son definitivamente mayores, y llevaré toda la experiencia de mi temporada de debut a 2023. Estoy emocionado por lo que viene, y estoy totalmente preparado para atacar. NORMAS DE USO

