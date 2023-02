«'Latidos' es un paseo por las emociones que todos hemos sentido alguna vez»

La sensibilidad se transmite a través de los poemas, pero esa sensibilidad llega del alma de alguien que respira experiencia y sentimientos que la vida ha puesto en su camino, o luchado para obtenerlos y estar donde está, hablo de la poetisa Teresa Mascarenhas, alguien capaz de expresar con sus poemas la paz y el amor a la naturaleza y a este planeta.



¿Cómo te adentraste en el mundo de la poesía? Tenía trece años cuando perdí a mi padre, y todo mi universo se quebró. Mi familia estaba bastante preocupada porque apenas hablaba. No sentía interés por nada, mi actitud había cambiado enormemente. Alguien me comentó ¿por qué no escribes y tratas de expresar todo lo que llevas dentro?. Y así hice. Me adentré en la poesía poco a poco hasta que hoy, te puedo asegurar que es uno de los pilares más importantes de mi vida. Puedo decir con toda certeza que la poesía me ha ayudado mucho, no solo a la hora de expresar mis sentimientos, ella siempre ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Y no hay día que no aprenda algo más de ella.

Has estudiado Educación infantil, alguno de tus poemas tienen esa especial sensibilidad gracias, en parte a ese amor a los niños, de todos los poemas, ¿Cuál va dedicado a ellos? Te contaré algo muy especial y muy importante que me sucedió, tengo un canal de Youtube donde poco a poco voy subiendo videos ya sean de poemas que recito o videos de música, ya que mi marido, John Adam Mascarenhas es músico y compositor y yo escribo las letras de mucho de los temas que componemos juntos, y en el transcurso del año pasado, recibí un correo de una persona interesada en la música de uno de mis poemas, quería la música para poder recitar en la escuela un poema que escribí dedicado al Maltrato Infantil titulado “Almas rotas” . Que un poema de tal trascendencia fuese a ser recitado en una escuela y que su mensaje pudiese llegar a mucho más personas, sencillamente fue un gran honor y un orgullo que no podré olvidar jamás.

En tu vida cotidiana, ¿Cómo es Teresa? Soy bastante optimista, intento siempre ver lo mejor de cada cosa. Caminando siempre con un sueño de la mano, no importa el tiempo que pase, cuando siento que algo merece la pena lucho por ello hasta el final. Nunca desisto a una ilusión. Algo testaruda, si. Pero ante todo una persona sencilla, sincera, aprendiendo todo lo que puede mientras camina, un ser humano que se equivoca mucho, tropieza cien veces y vuelve a levantarse. Al fin y al cabo, al final del camino todos esos errores o equivocaciones son las mismas experiencias que nos nutren, nos enseñan y nos hacen crecer como personas.

¿Qué opinas de las nuevas tecnologías para difundir la cultura? ¿Piensas que el libro físico es mejor o peor que el digital? Tenemos mucha suerte de vivir en estos tiempos donde la tecnología nos abre tantas puertas y tantas oportunidades y al mismo tiempo nos hace estar conectados los unos con los otros de una forma que hace años hubiese sido totalmente impensable. Cómo decía Octavio Paz en uno de sus versos; “Y de repente la calle da a otro mundo “, pues lo mismo ocurre aquí. Hoy en día es asombroso todo lo que podemos realizar a través de ellas haciendo siempre un uso adecuado, por supuesto.

A mí personalmente siempre me ha gustado ir a una librería y comprarme un libro, hojear sus páginas, y perderme entre ellas. Su olor. Su tacto. Para mí tener un libro en las manos es un tesoro incalculable. Quizás porque nací rodeada de ellos y en una época en la que no existía el libro digital, seguramente para los jóvenes de hoy en día será todo lo contrario. Aunque opino que los libros digitales no sustituirán del todo al papel.

Todo siempre tiene sus pros y sus contras, sin embargo; hay que considerar que los libros digitales tienen muchas ventajas, la más importante es sin duda alguna, que no requiere la caída de ningún árbol. No ocupa espacio, y todos tus libros van contigo en todo momento.

¿Cuál es tu escritor preferido? ¿Qué género literario prefieres leer? Siempre me ha gustado mucho leer a Pablo Coelho, sus libros son muy reflexivos, los libros de Stephen King son fascinantes. En realidad me apasiona la novela negra, todos aquellos libros de reflexión y motivación, y sobre todo libros de arqueología e historia. Sin olvidar la poesía por supuesto, Antonio Machado, Storni, Julio Cortázar, Hugo Mujica, Alejandra Pizarnik, Rafael Cadenas etc…

¿Recuerdas con cariño a alguien que en su momento fomentara tus sueños como poetisa? Recuerdo a mi hermano Cristóbal, siempre leía los poemas que escribía y me los comentaba, pasábamos horas charlando. Él me animaba y motivaba mucho a seguir escribiendo. Me hubiese gustado mucho compartir con él, ese gran y emotivo momento cuando hice realidad este sueño de publicar mi primer poemario.

Si tuvieras que escribir una frase para que quedase inmortalizada para siempre ¿Qué dirías al mundo? ¿Qué consejo les darías? Hagamos un mundo mejor, vivamos en paz y en armonía, no solo con nosotros mismos sino con los demás y con esta inigualable naturaleza que nos rodea y que no llegamos a cuidar y respetar como verdaderamente se merece. Nuestro entorno, es nuestro hogar.

Seamos conscientes de la desigualdad que hay tan enorme entre las personas, que todo ser humano necesita de un trabajo, un techo, comida y ser feliz. Todos somos iguales no importa nuestra procedencia o color de piel. Seamos generosos y honestos. El ejemplo comienza con uno mismo. Debemos aprovechar más el tiempo, lo que realmente importa es el presente, este presente que la mayoría de las veces dejamos escapar sumergidos en el inmenso estrés que la vida de hoy nos provoca en muchas ocasiones, en un pasado que no está o en un futuro que no ha llegado.

Y eso sí, tener un objetivo claro, una ilusión, un sueño que se mantenga siempre fuerte y constante, que nos motive a seguir luchando por todo aquello que deseamos con fuerza. Que por muy difícil o complicadas que veamos las cosas hay que seguir adelante y no rendirse jamás. Cualquier amanecer está lleno de vida, cualquier cosa que inicies hoy es un paso hacia delante.



Háblanos de tu poemario Latidos. Latidos, son unos poemas muy sencillos, muchos de ellos reflexivos, es un paseo por las emociones que todos hemos sentido alguna vez, los recuerdos, las nostalgias, el amor. Es una catarsis del alma, un canto a la vida. Nos abre el camino a mirar en el interior de cada uno, a valorar el paso del tiempo, a luchar por los sueños. Y siempre en contacto con esta naturaleza tan viva, tan maravillosa que nos rodea y que llevamos dentro. Cada poema es un latido que espero que llegue directo al corazón del lector y le transmita todo lo mejor de él. Al fin y al cabo de eso se trata, los poemas que escribimos llegan a cada lector de una manera diferente, a los cuales cada uno le da su propia interpretación, que es lo que resulta sumamente interesante y enriquecedor; y si uno de esos poemas ha llegado a manifestar una emoción o sentimiento, o ha servido de ayuda a la persona que lo lee, me podré sentir satisfecha con su publicación.

¿Tienes algún proyecto futuro del que puedas hablarnos? Ahora acabo de comenzar a escribir mi nuevo poemario que espero que se publique para finales del año que viene y bueno seguir trabajando y colaborando junto a John, en las composiciones musicales, donde se incluyen algunos trabajos como los que estamos trabajando con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Algeciras y algunos otros .Y al mismo tiempo comentarte que mi marido y yo comenzamos a trabajar algunas composiciones musicales junto a la poeta, escritora y artista costarricense Ligia Calderón Valerín, una de ellas ya salió a la luz las pasadas navidades “ Los sueños no mueren” que esperamos tenga muchos éxitos y sea aceptada por los amantes de este género musical. Ligia es una mujer fascinante, con mucha fuerza y pasión en sus letras. Letras que motivan muchísimo y es un gran placer y un orgullo para nosotros trabajar a su lado.

Perteneces a un grupo musical que interpreta música celta, ¿Qué te inspira ese tipo de música? ¿Tiene alguna relación el colgante que llevas puesto? Sí, Mo Anam Cara es el nombre del grupo que John y yo formamos para poder presentar nuestras composiciones originales celtas, y es el nombre que utilizo como seudónimo en muchos de mis poemas ya que muchos de ellos llevan la música que mi marido compone. Hoy en día también realizamos composiciones inspiradas en otros géneros musicales, ya que a veces surge trabajar en diferentes composiciones musicales que no tienen que ver con la música celta, aunque sea ella la que despierta toda nuestra atención e interés.

La música celta es realmente inspiradora, estimulante, motivadora. Me hace vibrar, tan solo el sonido de la gaita escocesa y su fuerza me transporta totalmente a otro mundo. Dependiendo de donde proceda ya sea gallega, asturiana, irlandesa, galesa, escocesa etc, cada una de ellas tiene sus propias características y sus instrumentos varían de una a otra. Y esa gran variedad de instrumentos, su sonoridad, sus ritmos; todos ellos me provocan un carrusel de grandes emociones que causan un gran impacto en mí llegando a estremecerme.

Si pudieras viajar en el tiempo a que época te trasladarías sabiendo que no podrías regresar? ¿Te llevarías a alguien contigo? Una pregunta muy interesante y a la vez complicada para mí, dado que siendo viajar una de mis grandes pasiones tener en esta ocasión la oportunidad de viajar en el tiempo, estaría de una época a otra sin descanso alguno. No obstante si he de elegir me iría al Antiguo Egipto, allí descubriría por fín los grandes misterios y enigmas que cubren esta tierra la cual me tiene fascinada desde siempre, y sin duda alguna me llevaría a mi marido para poder compartir con él nuevas aventuras.

¿Qué influencia ha tenido la música celta en tu trabajo literario? Realmente la música celta ha influido en muchos de mis poemas relacionados con la naturaleza que buscan a través de su contacto esa sanación del cuerpo y la mente en cuánto a las emociones y sentimientos se refiere .La música celta es muy espiritual, y como ya comenté anteriormente inspiradora y llena de mucha energía, me hace bailar por dentro y por fuera.

Y ahí va mi pregunta estrella: si pudieras volver a tus comienzos, ¿Qué consejo te darías a ti misma? No quieras correr, ve despacio. Todo llega. Concéntrate en lo que realmente deseas y ve a por ello. No te distraigas. El tiempo es muy valioso, haz lo que realmente te haga feliz y disfruta todo aquello que hagas con gran pasión.

¿Cambiarías algo de tu vida? Ahora no, siento que estoy en el mejor momento de ella. Estoy muy agradecida de cómo todo está llegando a mi vida, tanto a nivel personal como laboral. Me siento muy entregada a las composiciones musicales que realizo junto a mi marido y a la poesía. El año 2022 no solo fue un año muy importante para mi por la publicación de mi libro sino también porque me dio la oportunidad de conocer personas extraordinarias que han aportado muchísimo a mi vida y con las cuales me siento eternamente agradecida y mantengo muy buenas relaciones, se puede decir que he alcanzado un equilibrio maravilloso que no cambiaría por nada.

¿Qué significa para ti ser columnista de distintos periódicos de América Latina y España? Es un gran honor para mí. Las palabras se quedan pequeñas al expresar mi emoción. Admiro y apoyo intensamente el trabajo que la prensa hace día a día, su gran esfuerzo, continuidad y gran aporte a la sociedad; son tremendos, de incalculable valor. Su labor a la hora de informar al mundo de lo que acontece en él, es digno de mención y elogio.

Poder tener la oportunidad de difundir el arte y la cultura en estos prestigiosos periódicos y revistas es un orgullo muy grande para mi, aparte es un trabajo que te acerca a las personas, te conecta con el mundo, oye sus latidos y escribes. ¡Qué puede haber más maravilloso!

Y por último, sé que has sido uno de los pilares importantes de la antología CANTO PLANETARIO, que saldrá publicada dentro de poco, ¿Qué ha significado para ti participar en esta antología como poeta y traductora? Háblanos un poco acerca de ese proyecto tan hermoso. A principios de julio del año pasado, cuando Carlos Javier Jarquín, compilador de esta magnífica antología contactó conmigo vía Linkedin y me habló de su gran proyecto, desde el mismo inicio me sentí muy interesada en todos los sentidos. Poder participar en una antología de estas características, donde personas tan importantes y célebres, de diferentes países del mundo compartían al mundo sus obras, todas reunidas al son de un Canto Planetario en la lucha y defensa del medio ambiente, donde las voces de tantos artistas, escritores y poetas se reunían en un solo libro por defender los derechos, el respeto y los cuidados que tanto necesita nuestro hogar, porque se trata de eso de nuestro hogar, me pareció grandioso, sumamente extraordinario. La emoción fue muy fuerte y caló profundo en mi corazón.

La fuerte e intensa participación de tantos idiomas y lenguas es magistral, algo que considero inexistente hasta ahora en la historia de la literatura. La manifestación tan viva de un mundo sensibilizado por esta causa tan nuestra, tan de todos,que día a día ha demostrado que se pueden trabajar, colaborar y ayudarse mutuamente a pesar del idioma, a pesar de las distancias, es sumamente extraordinario.

Para mí ha sido un honor y un orgullo formar parte de esta compilación y me siento muy agradecida hacia Carlos Javier, por su invitación, por su confianza, por su gran apoyo siempre. Por otro lado, el haber tenido la responsabilidad y el privilegio de traducir tantos textos del inglés al español o viceversa, ha sido una experiencia enriquecedora imposible de olvidar y que siempre recordaré con mucho cariño.

Admiro profundamente el trabajo realizado por parte de Carlos Javier de llevar a cabo una obra con tanto peso, tanto por su significado y finalidad,como por su valor. Demostrar algo tan necesario para la sociedad en estos tiempos tan difíciles que vivimos y es que con empeño y sabiduría “ juntos podemos, somos un equipo” y juntos se puede lograr lo inimaginable; una vez que dejamos nuestros egos atrás y enfocamos nuestras miradas y sentimientos hacia un futuro comprendiendo lo que realmente importa y es necesario, completamente comprometidos con él y con los demás, con respeto y admiración, los unos con los otros, y entregando siempre lo mejor de nosotros mismos. Realmente esta antología lleva mucho implícito. Gracias Carlos, por hacernos entrega de ella.

Carlos Javier Jarquín nos habla del poemario de Teresa:







Gracias, Teresa, por concederme esta entrevista, ha sido un placer poder conocer más sobre ti.