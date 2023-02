Los artistas Arroyo Ceballos y Jorge Regueira presentan «ALMA» Exposición en Espacio O_Lumen de Madrid, del 10 de febrero al 12 de marzo de 2023 María Piña

jueves, 2 de febrero de 2023, 10:07 h (CET)

Los artistas Arroyo Ceballos y Jorge Regueira presentan en Espacio O_Lumen de Madrid sus nuevos trabajos en la exposición «ALMA», del 10 de febrero al 12 de marzo de 2023.

Francis Arroyo Ceballos y Jorge Regueira. Dos artistas, dos almas, dos sensibilidades. Y una forma de entender la creación artística: la abstracción. Porque para ambos esa capacidad de sentir y expresar a través de conceptos abstractos emociones y sentimientos es precisamente la que nos define como seres humanos.

Arroyo Ceballos ha participado en exposiciones colectivas e individuales en Colombia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, España, Francia y Portugal entre otros y cuenta con obra en más de treinta museos e instituciones de 11 países.

Jorge Regueira participa en Ferias nacionales e internacionales en Nueva York, Moscú…y es el único artista español en The World Calligraphy Museum en Moscú. Su obra se encuentra en colecciones privadas en Europa, Estados Unidos y Australia.

En su obra, Arroyo Ceballos desarrolla la idea de que sobrevivimos en un caos armónico en el cual los diferentes esquemas sociales nos destacan o nos engullen en diferentes microcosmos provocados por nuestro posicionamiento dentro de los mismos y en la creencia de que todo ser es susceptible de variar su posición, aunque si bien ello no depende en su totalidad del esfuerzo personal, sino que intervienen otros factores como pueden ser la suerte o el estatus inicial. Pero siempre, en la esencia del ser está la respuesta, en lo que de inconformista o soñador tiene.

Jorge Regueira explora las posibilidades del trazo escrito, que incorpora a su universo pictórico como elemento meramente expresivo y gestual. La letra y la palabra, logro máximo y definitorio del alma humana, se desdibujan y descomponen, y las lleva a su más íntima y espontánea expresión, para ser descodificadas mediante una semántica visual de múltiples interpretaciones.

ALMA es ese sentido por el que todos y cada uno de nosotros nos guiamos. Es conciencia, y es consciencia. De ser humanos, de ser lo que somos. ALMA es empatía, es sentimiento, es sensibilidad. Es lo que pone el artista en cada obra.

O_LUMEN es una iglesia convertida en espacio artístico-cultural. Un proyecto de los dominicos que pretende ser un espacio para las artes y la palabra, para el diálogo entre la cultura y la espiritualidad. Además de exposiciones de arte, en O_LUMEN hay presentaciones de libros, coloquios, conferencias, recitales poéticos y literarios, obras de teatro, danza, conciertos, cine y vídeo, performance…

Comisariada por Marga Llansó. O_LUMEN- Claudio Coello 141- 28006 Madrid.

Horario: de miércoles a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 21. Domingo de 11 a 15 h.

