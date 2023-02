Estoy leyendo un artículo de Fernando del Pino. “Davos, el Gran Enemigo de la Libertad”. Un artículo complejo. Acepto que el grupo que se reúne anualmente en esta ciudad suiza es criticable. Acepto que la redacción es buena, tiene sentido y contiene muchas verdades. Acepto eso. Pero hay negaciones que me sorprenden, y críticas que yo no haría. Parece que niega el cambio climático, parece que no acepta, que la ciencia nos guie, parece que no acepta que se limite la libertad de expresión , controlando la desinformación.

Me sorprende que no acepte, que el planeta tiene problemas globales, y que estos problemas solo pueden abordarse globalmente. Me refiero a la contaminación y a la salud de la gente. A los virus y su propagación.. Me sorprende que diga que el grupo de Davos conspira, contra la humanidad. Los objetivos de la Agenda 2030, puede que sean exagerados, y pueda que haya faltado un debate previo. !Puede!. Pero, hablar de conspiración, … !Eso es Trumpismo!