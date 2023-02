¿Cómo se clasifica la ropa laboral? ¿Qué prendas son las más comunes? La ropa de trabajo industrial ha de ser cómoda, funcional y sobre todo duradera, resistente y efectiva Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de febrero de 2023, 09:14 h (CET)

Muchos sectores laborales obligan al uso de un vestuario específico para desempeñar esa labor profesional. No hablamos en este caso de uniformes o códigos de vestuario, sino prendas diseñadas para ganar en visibilidad o para ofrecer protección ante posibles accidentes.

La ropa de trabajo industrial, pues en este sector donde más abunda este fenómeno, ha de ser cómoda, funcional y sobre todo duradera, resistente y efectiva. En este sentido, la elección está muy determinada por el nivel de resistencia.

Otro aspecto importante es ajustarse a las condiciones anatómicas y fisiológicas de los trabajadores, para aumentar el grado de comodidad. No obstante, el confort a veces está reñido con la protección, y en caso de optar por un solo punto, es más importante que el trabajador esté seguro a que se sienta cómodo.

Si trabajas con unas bermudas y una camiseta, posiblemente te sientas mejor, más liberado, pero estarás perdiendo visibilidad y estarás más expuesto ante posibles riesgos ambientales. La ropa de trabajo está adaptada a normas que la clasifican según su uso. Seguir las indicaciones del fabricante es imprescindible para utilizarla de manera adecuada y para promover su correcta conservación.

¿Qué tipos de vestuario laboral existes?

La primera gran distinción dentro de la ropa de trabajo es hablar de EPI o vestuario laboral al uso. Los EPI fueron grandes protagonistas en los primeros meses de pandemia, por su inaccesibilidad. No había equipamiento suficiente para miles de sanitarios. EPI son las siglas de Equipo de Protección Individual.

Como su propio nombre puede dejar entrever, son uniformes o prendas de ropa, también complementos, que protegen a los trabajadores de los riesgos que puede suponer desempeñar el trabajo.

Esta categoría forma parte del gran conjunto que es la ropa de trabajo industrial. El objetivo de estas prendas es mantener a salvo a los empleados de inclemencias climáticas como el frío y el calor, pero también las llamas, y por supuesto los riesgos biológicos.

En ese grupo se incluye también ropa que asegura la protección frente a cortes, pinchazos y productos químicos. Finalmente, los tipos de vestuario laboral pueden clasificarse atendiendo a su diseño, lo que da lugar a ropa que únicamente cubre parte del cuerpo, o bien los monos y trajes para mantener a salvo toda la silueta.

Prendas fluorescentes

Las prendas fluorescentes son las que se utilizan para que el trabajador sea visto por otros trabajadores y otras personas. Suele ser amarilla o naranja con bandas reflectantes y de este top podemos encontrar camisetas, jerséis, sudaderas, prendas de abrigo, pantalones, gorros.

Son ideales para situaciones en las que hay baja visibilidad, y además, no solo se usan en el ámbito laboral, sino que sirve cualquier escenario donde haya poca iluminación. Los ciclistas, por ejemplo, suelen llevar elementos reflectantes tanto en su bicicleta como en el propio vestuario para circular más seguro. Por otra parte, la Dirección General de Tráfico obliga a todos los conductores a llevar un chaleco reflectante en su vehículo.

Buzos de trabajo

Los buzos son uniformes o prendas elaboradas a partir de algodón con algo de fibra antiestática. Los utilizan obreros que realizan trabajos de soldadura o similares. Estos buzos incluyen bolsillos para guardar herramienta y un elástico en la cintura para ganar en comodidad.

Son prendas con cremallera, cuello alto y manga que cubre todo el brazo, pues deben proteger todo el cuerpo. Son comunes en las industrias químicas, extractivas y en empleos que obligan a manipular explosivos.

Los monos son parecidos a los buzos de trabajo, pues también tapan el cuerpo completo, aunque no alcanzan un grado tan alto de protección. Los utilizan profesionales que están continuamente moviéndose de manera brusca. Los mecánicos, por ejemplo, acostumbran a llevarlo para no manchar así su ropa cotidiana.

Pantalones de alta visibilidad y pantalones de tela

Si vamos a prendas inferiores, en pantalones también hay muchas opciones disponibles. Los de alta visibilidad son los que incluyen bandas reflectantes. Tienen la misma utilidad que las prendas fluorescentes, pero además pueden ir acompañados de materiales textiles que aseguren resistencia ante posibles golpes. Igualmente pueden ir reforzados en la zona de las rodillas o los bajos.

Un segundo grupo son los pantalones de tela, que varían según su rigidez, pues esta es la que ayuda a mantener intacto el cuerpo frente a posibles cortes o heridas. No va a tener las mismas necesidades de equipamiento un carnicero o un carpintero que alguien que trabaje a bajas temperaturas.



El ejemplo del carpintero resulta muy útil pues al igual que existe vestuario laboral para proteger ante riesgos propios de la profesión, también hay complementos y hasta calzado. Los carniceros acostumbran a usar guantes de rejilla, o delantales con cierto grado de rigidez. Y las personas que trabajan en procesos fabriles, o en carreteras, calzan botas de protección, con la puntera rígida y la suela muy dura y firme. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo se clasifica la ropa laboral? ¿Qué prendas son las más comunes? La ropa de trabajo industrial ha de ser cómoda, funcional y sobre todo duradera, resistente y efectiva La hoja de ruta del autónomo hasta 2025 Las nuevas cuotas, la implementación de la factura digital y el Kit Digital serán las principales novedades a las que se tendrán que adaptar Generador solar: información y consejos para comprar un generador solar Fácil de poner en marcha ✓ Independiente de los proveedores de electricidad ✓ Electricidad ecológica ¿Has heredado un piso y quieres venderlo? Te explicamos cómo hacerlo Hay que seguir una serie de pasos para poder hacer las cosas adecuadamente y no tener problemas con Hacienda La importancia de la limpieza en oficinas y despachos Son lugares donde solemos pasar 8 horas diarias. Por lo tanto, hay que mantener estos sitios en las mejores condiciones posibles