La Defensora del Paciente participa en el VIII Simposio SAME Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 09:48 h (CET) La Defensora del Paciente solicita "el cumplimento de la normativa en acupuntura para la seguridad del paciente, y que existan médicos acupuntores en todas las unidades del dolor" La Presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Dña. Carmen Flores, participó en el VIII Simposio de la Sociedad de Acupuntura Médica de España (SAME) celebrado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) el día 28 de enero de 2023. Dña. Carmen intervino en la mesa sobre la seguridad del paciente cuando es tratado con acupuntura, junto con la Dra. María Cordón, vocal de médicos de ejercicio libre del ICOMEM, el letrado D. Juan Gillard, del despacho Sánchez de León y el Dr. Beltrán Carrillo, presidente de la SAME.

La Defensora del Paciente resaltó que "para la seguridad y bienestar del paciente en todas las intervenciones terapéuticas se deben cumplir las premisas fundamentales de ser intervenciones avaladas con la mejor evidencia disponible y en el cumplimiento de la normativa vigente".

En este sentido se presentó el documento [1] elaborado por la SAME donde se expone los informes realizados por distintas agencias y organismos oficiales nacionales e internacionales analizando las condiciones en las cuales existe consenso sobre la evidencia científica sobre la efectividad de la acupuntura. En total 13 agencias a lo largo de 20 años han informado de la efectividad de la acupuntura para distintas condiciones, siendo el dolor de diferentes etiologías el grupo de patologías más frecuentemente estudiado.

Dicho documento ha sido incluido como referencia por parte de la Dirección General de Inspección de la Consejería de Sanidad de Andalucía [2] a la hora de autorizar e inspeccionar centros sanitarios que ofrezcan acupuntura.

Dña. Carmen Flores resaltó "la importancia de que las autoridades vigilen el cumplimiento la normativa vigente, que en el caso de la acupuntura viene recogida en el RD 1277/2003 y su U.101 [3]" donde se especifica que un médico es el responsable de realizar tratamientos de las enfermedades mediante técnicas de estimulación periférica con agujas (acupuntura y punción seca). Se presentaron los datos de la respuesta, a la denuncia de la existencia de establecimientos que incumplen la normativa vigente, que han presentado tanto las DG de inspección de las Consejerías de Sanidad de las diferentes CC.AA. y de los Ilustres Colegios de Médicos (ICOM) provinciales, donde se observa una falta de interés por parte de muchas de estas autoridades de cumplir su función in vigilando, a pesar de recibir notificación de ello.

En este sentido la Dra. Cordón resaltó "la importancia de que los ICOM sean punto de encuentro para médicos y pacientes para lograr el objetivo más importante que es la atención adecuada de los pacientes con la mayor seguridad y evidencia posible". Actualmente en España existen más de 2000 establecimientos ofreciendo acupuntura sin la autorización pertinente, siendo para la Defensora del Paciente "un dato muy preocupante".

Desde el año 2011 el Ministerio de Sanidad reconoce la utilidad de la acupuntura en las Unidades de Tratamiento de Dolor, donde recoge los estándares y recomendaciones de calidad y seguridad [4]. La única CC.AA que incluye en su cartera de servicios a la acupuntura es la de Andalucía [5]. La Defensora del Paciente puntualiza que esta "discriminación según el lugar de residencia para acceder a una terapia efectiva que puede mejorar los síntomas y calidad de vida de los pacientes con dolor, así como limitar el empleo de fármacos, no se puede aceptar". Dña. Carmen Flores ha solicitado al Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez y al Ministerio de Sanidad que "en todas las unidades de dolor se ofrezca la acupuntura como modalidad terapéutica, cumpliendo con la normativa, es decir que se obtenga la autorización pertinente U.101, y que para la seguridad y bienestar del paciente, sea un facultativo cualificado en acupuntura el que la practique".

[1] https://same-acupuntura.org/wp-content/uploads/2022/08/EVIDENCIA-ACUPUNTURA-julio-2022-V4.pdf

[2] https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/10/AcupunturaU101Autorizacion20220925.pdf

[3] https://www.boe.es/boe/dias/2003/10/23/pdfs/A37893-37902.pdf

[4] https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tratamiento_del_dolor.pdf

[5] https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/publicaciones/cartera-de-procedimientos-en-el-sistema-sanitario-publico-de-andalucia-sspa-cirugia-ortopedica-y

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.