Jim Pérsal, la voz de los poetas Es considerado uno de los grandes declamadores de Colombia Harley Ezel

martes, 31 de enero de 2023, 09:56 h (CET) Que detrás de mi mirada no hay dulzura, hay veneno, que eres premio a mi lujuria, que mi objetivo es tu cuerpo, pero en querencias de hombre, tú no eres mi proyecto. (De poema No te quiero)



El escenario está listo, el poema lo tiene en su mente, los espectadores esperan, y así sale un hombre con una maravillosa voz que hace enaltecer el escrito, ya sea de su autoría o de otro autor, es Jim Pérsal, poeta y declamador colombiano, conozcamos un poco de su historia.

Jaime Pérez Salazar nació el 20 de enero de 1971 en Virginia, Risaralda, Colombia, una región conocida como El eje de Cafetero. Desde niño le encantó la poesía, empezando a declamar en los eventos familiares, tenía una gran voz que deslumbraba al oyente, teniendode influencia a su padre, quien también era declamador.

Jim estudió Ciencias Religiosas en el American Business School, donde también demostró sus dotes de declamador.

En junio de 2006, gana el “Primer concurso cuentos sobre Fútbol” con el cuento mundialista“Gracias al Fútbol hoy creo en Dios”, organizadopor RCN Radio, CMI Noticias y Revista Diners y en ese mismo año gana también el concurso de cuento “Semillas de libertad”,con el cuento “El día soñado”, organizado por el INPEC Seccional Atlántico.

En 2019, ingresó al Colectivo de Artistas Atenea y del taller literario La Magia del Verso, dirigidos por Alba Luz Cano y María Cecilia Estrada, respectivamente, ese año gana el primer lugaren el Concurso Nacional de Declamación “POESÍA ISMAELIANA” en Curití Santander y en 2020 en el Encuentro Nacional de Declamadores y Poetas "Oro de Guaca", de Chinú-Córdoba, con el poema de su autoría No te quiero.

En 2020 participa en el Concurso Nacional de Declamadores Verso de Oro, con los poemas El carpintero de Nazaret, Mi Luna, Hacia las nubes y Metagramosis, logrando tercer lugar. 2021 participa en el XXVII Festival Nacional del Requinto y la Poesía Costumbrista,con sus poemas El Gavilán y ¡Que todos vuelvan!

Este poeta y declamador, ha publicado tres libros: "Leyendo vidas", "Progresar está en tus manos” y "Pensar y analizar, un camino hacia la inteligencia”. En este 2023, inició el proyecto cultural de declamar poemas de otros autores, el cual ha sido todo un éxito.

Sus próximas obras a publicar son: El entrenador de ángeles (novela), Quitando el velo (ensayo), +Cristo -Religión (novela) y Poemas Teontológicos (poesía).

Leer o escuchar los poemas y escritos de Jim Pérsal, llamados por el autor “Poesía y literatura teontológica”, es adentrarse en un juego de palabras que ejercitan la mente para que piense y vea por sí misma, en las cosas más sencillas de la vida, la infinidad de aquello intangible que hemos denominado “DIOS”. “Mi próximo proyecto es perfeccionar la oralidad poética a fin de seguir innovando en la expresión de la poesía que propongo, Poesía Teontológica”, detalla Pérsal.

Jim Pérsal es considerado uno de los grandes declamadores de Colombia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

