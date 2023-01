Investigadores de la UPCT estudian cómo las cubiertas vegetales mejoran la sostenibilidad de los cultivos en seto Las fincas de ensayo están en la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla - La Mancha Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de enero de 2023, 12:13 h (CET)

Prácticas tradicionales como dejar crecer las plantas herbáceas forrajeras entre calles de árboles, típicas de muchas zonas agrícolas como la huerta de Murcia, son ahora estudiadas por investigadores de la UPCT como complemento de sostenibilidad, biodiversidad y control de plagas en fincas de modernos cultivos en seto que optimizan agua, abono y fitosanitarios, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.



Dos proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación concedidos a los investigadores de la Escuela de Agrónomos de la Politécnica de Cartagena Raúl Zornoza y Lola Gómez estudian la eficiencia de los diferentes tipos de cubiertas, según crezcan espontáneas o sean sembradas y en función de su manejo agrícola, ya sean segadas, aportadas como abono verde, o dobladas, para conseguir beneficios como la reducción del uso de maquinaria, la mejora de la salud del suelo y de la retención hídrica.

"Estas mejoras ambientales, productivas y de calidad están alineadas con los objetivos europeos", subraya Lola Gómez, remarcando que al aumentar la cantidad de microorganismos en los suelos se incrementa la fertilidad y el secuestro de carbono para mitigar el cambio climático.

"De esta manera aunamos las prácticas tradicionales a la agricultura más moderna y eficiente, como son los cultivos en seto, en los que paredes productivas de árboles de no más de dos metros obtienen elevadas cosechas en menos superficie, con menos costes de producción y mayor optimización de abono, agua y fitosanitarios", resalta la investigadora de la UPCT.

Los investigadores estudiarán durante cuatro años el impacto en las explotaciones en comparación con aquellas en las que no hay cubiertas vegetales. Las fincas de ensayo están en la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla - La Mancha y en ellas se cultivan olivos, almendros, manzanos, perales y albaricoqueros.

El proyecto 'Factores que condicionan el secuestro de C, las emisiones de gases de efecto invernadero, la funcionalidad del suelo y la biodiversidad en olivar en seto con cubierta vegetal' (PID2021-122998OB-I00) está financiado el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos FEDER. El proyecto 'Sostenibilidad de cultivos leñosos mediante el uso de cubiertas vegetales: secuestro de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero y funcionalidad de suelos' (TED2021-129527B-I00) es también de una convocatoria estatal pero con fondos Next Generation.

