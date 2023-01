​“Yo no soy una alimaña”, campaña contra la caza del zorro "El humano solo interviene en la naturaleza para desequilibrarla y lo hace, principalmente, a través de la caza y la expansión desmedida" Diego Nevado Martínez

viernes, 27 de enero de 2023, 09:07 h (CET)

El Partido Animalista PACMA estrenó ayer la campaña “Yo no soy una alimaña” contra la caza del zorro. Comparan la imagen de un zorro y la del cazador que le quita la vida: “el ser más dañino para el resto de animales es el propio cazador”.



En batidas, al salto, con lazo, con arma de fuego, con perro... Las formas en las que se permite matar al zorro en España son múltiples, y cada vez bajo más pretextos (daños a los cultivos, por ejemplo). Así lo afirma el Partido Animalista que, como cada año, se ha pronunciado en contra de la caza en términos generales y, particularmente, contra la persecución de este cánido, cuyo registro de mortalidad ascendió en 2020 a casi 180.000 ejemplares en todo el país.

"No es necesario indagar demasiado para encontrar historias que revuelven las tripas a cualquiera", relatan. Sin ir más lejos, en una conocida revista de caza cuentan, de forma anecdótica, cómo una perra de nombre "Aspirina" quedó atrapada en una madriguera durante 9 horas y tuvieron que excavar para sacarla. El zorro que estaba dentro fue rematado por los cazadores al día siguiente: fue incapaz de huir porque la perra le había roto las patas.

En el mes de febrero se da por finalizada la temporada de caza en España, poniendo como colofón los campeonatos de caza de raposos, famosos especialmente en Galicia, donde grupos de activistas por los derechos de los animales organizan caminatas con cacerolada para prevenirles de la presencia humana y evitarles la muerte entre fauces o a plomo. Muchos zorreznos perecen de hambre en las madrigueras tras perder a sus progenitores.

PACMA asegura que la caza del zorro no tiene justificación más allá de la propia afición de matar por deporte. Javier Luna, presidente de la formación política, apunta que este animal sufre una campaña de desprestigio crónica porque se alimenta de otras piezas de caza: "el zorro, naturalmente contribuye al equilibrio del ecosistema en el que habita depredando sobre otras especies, nutriéndose de carroña y esparciendo semillas, algo que los cazadores interpretan como una ofensa a su autoimpuesta labor de control poblacional".

Los zorros también son utilizados para las pieles cuya campaña, puedes buscar en Internet para firmar la iniciativa europea y cerrar las granjas peleteras de una vez para que avancemos mínimamente como sociedad al igual que hay alternativas sintéticas y más baratas.

LA NATURALEZA SE REGULA SOLA: LA GRAN MENTIRA DE LA CAZA



El humano solo interviene en la naturaleza para desequilibrarla y lo hace, principalmente, a través de la caza y la expansión desmedida, argumentan desde PACMA. "No se precisa ningún control poblacional en tanto que se permita al ecosistema funcionar como lo haría en nuestra ausencia", aseguran.

El número de licencias de caza en España ha disminuido en cerca de 400.000 en los últimos 20 años a pesar de las constantes bonificaciones y campañas para fomentarla.

"La caza es una excusa para matar animales por diversión", explica PACMA. "La imagen del cazador está muy deteriorada en nuestra sociedad, aunque esta es la percepción externa que se tiene del sector y no la que ellos conciben en la burbuja que se han creado", continúan. "La caza no sostiene económicamente a los pueblos; el dinero que pagan los cazadores por participar en monterías y jornadas de caza se destina a los dueños de los cotos y las empresas organizadoras de estas y, fuera de la época, quedan igual de despoblados o cada vez peor".

LAS MONTERÍAS Y TODO EL MUNDO DE LA CAZA, EN UNA PALABRA: SADISMO

78 venados, 35 muflones, 10 gamos y 33 jabalís. Un total de 156 animales murieron abatidos el pasado 2 de enero en la mancha Jabardillo, en la finca Las Monteras (Villanueva del Rey, Córdoba), de titularidad pública y responsabilidad de la Junta de Andalucía bajo la organización de la empresa “Cinegética Cordobesa”. PACMA recrimina al gobierno andaluz la disposición de espacios públicos naturales para la práctica de la caza y el deterioro de la biodiversidad denunciaban en otro comunicado contra la oscura caza que, además, inculca a la infancia valores relacionados con la violencia, destroza el medio ambiente y es responsable del maltrato, miseria y abandono de miles de perros cada año. Ni PSOE ni Podemos ni ningún partido quiere acabar con el oscuro mundo de la caza que mueve un montón de pasta y excluyen a millones de animales de una ley que, de aprobarse, sería un retroceso histórico como ya hemos contado en otros artículos.

PACMA se suma un año más a la manifestación internacional de Plataforma NAC (No a la caza) que se hace el día 5 por la mañana como aparece en el cartel que he publicado en el artículo y no puedes faltar a esa manifestación si sientes compasión al igual que he dicho muchas veces que el veganismo beneficia a los animales y las propias personas sin privarse de nada cumpliendo con nuestra responsabilidad individual como supuestos humanos con inteligencia para saber lo que está bien y lo que está mal.

ZORRO VIVO, ZORRO PROTEGIDO.

