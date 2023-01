Antonio Calleja nos invita a descubrir en su obra la ‘Vida en el Universo Verde’ El Real Jardín Botánico-CSIC acoge la última exposición del artista hasta el 26 de febrero Redacción

jueves, 26 de enero de 2023, 13:07 h (CET)

“La vida nos rodea, nos sorprende y nos conmueve. Hoy sabemos que somos parte de ese fenómeno vital iniciado en la infancia de nuestro planeta, que existimos gracias a la interacción con los demás organismos que nos rodean: los microorganismos que viven dentro de nosotros, o las plantas, hongos y animales de los que nos alimentamos. Cada humano es un ecosistema y forma parte de una compleja red de interacciones ecológicas”.

Esa vida a la que se refiere el investigador científico del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y divulgador científico Carlos Briones es la que refleja en su obra el artista Antonio Calleja, y que desde hoy se puede visitar en la sala Invernadero de los Bonsáis del Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) bajo el título Vida en el Universo Verde. En ella, arte y ciencia se dan la mano y nos sumergen en este proyecto expositivo, pionero dentro del panorama nacional por su interdisciplinariedad y su apuesta por la “tercera cultura”.

“Sus obras son metáforas sobre el origen de la vida y su evolución. Obra a obra recorremos el árbol de la vida y vislumbramos la biodiversidad de la que formamos parte, otorgando un gran protagonismo al mundo vegetal. Porque, como afirma el botánico Stefano Mancuso: ‘Las plantas podrían perfectamente vivir sin nosotros, pero sin ellas nosotros nos extinguiríamos en un breve período de tiempo’. Tal vez las especies que habitamos la Tierra no estemos solas, sino rodeadas por un universo vivo, fascinante, verde”, señala Carlos Briones en su calidad de comisario y asesor científico de esta muestra.





La exposición se podrá visitar hasta el 26 de febrero y se complementa con la organización de distintas actividades. En su inauguración y clausura la música ofrecida por el Dúo Flautopía (formado por la flautista travesera Miriam Ridruejo y la pianista Lola Barroso) se mezclará con la poesía científica de distintos autores bajo ese universo verde que conforman las 21 obras que muestra Calleja.

Más sobre el artista

Antonio Calleja, artista multidisciplinar, economista y ajedrecista, es Teacher for the ECU School European Chess Union y MBA en gestión de Entidades Culturales por la Universidad de Salamanca. Desde el punto de vista artístico se ha formado a través de masters y talleres en la Universidad de Alcalá de Henares, Círculo de Bellas Artes y Museo Reina Sofía.

Ha sido CEO y fundador de proyectos de tecnología como Entradas.com, fundó la “Galería AC – Arte y Ciencia” para acoger exposiciones temporales y actividades culturales de creadores que, como él, combinan la visión artística y científica. Como artista se inspira con la lectura de libros científicos -algunos de ellos de Carlos Briones-, y sus obras se han expuesto en Nueva York, Chicago, San Diego, París, Berlín, Salzburgo, o Estocolmo, así como en las principales ciudades de España.

Información práctica

Actividad: Exposición Antonio Calleja, Vida en el Universo Verde Lugar: Real Jardín Botánico Sala Invernadero de los Bonsáis. Plaza de Murillo, 2 Fechas: 26.01-26.02.2023 Horario: 10:00 a 17:30 horas Precio: acceso gratuito previo abono de la correspondiente entrada de acceso al Real Jardín Botánico

