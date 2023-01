En 2023 la vivienda no perderá valor en las grandes ciudades y los alquileres crecerán en demanda y precios, según La Casa Agency Comunicae

jueves, 26 de enero de 2023, 10:58 h (CET) Las subidas de los tipos de interés para contener el precio de la vivienda se están amortiguando con las subidas del precio del sector durante 2022. Precisamente estas medidas y la falta de acceso a la compra inmobiliaria están haciendo que los españoles se decanten por el mercado del alquiler, generando un aumento de la demanda y por lo tanto de los precios Según datos recopilados en las más de 7 Comunidades Autónomas en las que trabaja la red de inmobiliarias La Casa Agency (www.lacasa.net) revelan que el precio de la vivienda no sufrirá una caída durante 2023 en las grandes ciudades mientras que las medidas tomadas sobre los tipos de interés harán que los alquileres aumenten en demanda y precio.

La Casa Agency prevé un buen año 2023 para los propietario que quieran vender o gestionar sus inmuebles como viviendas de alquiler.

De hecho este año estará marcado por el incremento de los tipos de interés desde el Banco Central Europeo. Un aumento que encarecerá las hipotecas y por lo tanto dificultará el acceso al crédito para comprar y vender inmuebles. Aún así las estimaciones de los expertos inmobiliarios de La Casa prevén que a lo largo del año, y siempre dependiendo de factores externos, los tipos de interés puedan bajar y volver a las cifras del pasado situándose en el 2,4% para el próximo año.

Se prevé que a corto plazo este aumento de los tipos de interés actuales, con la consiguiente subida de los precios de las hipotecas, ralenticen la demanda de compra de inmuebles.

Ya en 2022 se produjo una subida importante en los precios lo que ha favorecido de cara a la situación actual que el impacto sea menor. Lo que se está observando actualmente es que en ciudades con una gran demanda, estos precios se están estabilizando, no bajando. Si bien es cierto que en zonas con menor demanda sí están sufriendo una ligera caída del valor, aunque según advierten los expertos inmobiliarios es muy pequeña.

Mercado del alquiler al alza

Respecto al alquiler, cada vez hay más españoles, especialmente entre los jóvenes, que escogen esta modalidad de vivienda, precisamente ante la dificultad de acceder a la compra de una.

Se trata de una tendencia que seguirá creciendo a lo largo de 2023. Este incremento en la demanda genera automáticamente un efecto en el precio. Y es que en los últimos 12 meses, el precio medio del alquiler ha subido en las grandes ciudades de media un 5,7%, una cifra que seguirá incrementándose debido a la alta demanda.

Desde La Casa advierte que, las medidas tomadas respecto al aumento de los tipos de interés dificultando el acceso a las hipotecas, harán precisamente que la demanda de alquileres siga subiendo en los próximos meses.

Resurge la Hipoteca Mixta

Por último, respecto al formato de hipotecas, durante este año están ganando importancia las denominadas hipotecas mixtas. Consiste en el pago de un interés fijo durante los primeros años del préstamo pasando después a uno variable. Debido a que los tipos de interés han estado en negativo durante los últimos tiempos, esta alternativa era muy poco atractiva, sin embargo ante la situación actual han cobrado protagonismo.

Debido a que no se sabe hasta dónde subirán los tipos o cuánto tiempo permanecerán altos, la popularidad de la hipoteca mixta ha ido incrementando. Ya que ofrece la posibilidad de optar ahora por un tipo fijo y garantizando que las próximas subidas no afecten a la cuota del cliente, sino que lo beneficiará en el futuro si hay bajadas, pasando a un tipo variable.

Con todos estos datos, desde La Casa Agency, prevén un buen año 2023 para el sector inmobiliario, siempre sujetos a esos factores externos que afecta a la crisis mundial como es la guerra de Rusia. A pesar de ello, de la crisis del IPC y de las subidas de los tipos de interés, el mercado inmobiliario español no sufrirá en exceso y el volumen de ventas y alquileres se mantendrán estables e incluso crecerán durante los próximos 12 meses.

