Los beneficios de caminar para la vida sexual 30 minutos de ejercicio diario es suficiente Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 25 de enero de 2023, 11:02 h (CET)

La práctica regular de actividad física es esencial en nuestro día a día pero, también lo es para quienes buscan un momento de relajación. La práctica de deporte de resistencia y en concreto, andar, libera endorfinas, las hormonas del placer, que ayudan a combatir el estrés, reducen en un 27% el riesgo de enfermedades, aumentan la líbido y la esperanza de vida. Además, muchos estudios confirman que caminar también tiene efectos positivos para la vida sexual.

Más posibilidades de llegar al clímax

Los investigadores de la Universidad de California descubrieron que las relaciones sexuales aumentaban en un 30% en personas que realizaban una actividad de cardio moderada, como puede ser caminar rápido o un footing lento. No solo eso, sino que, las mismas personas, en un período de seis meses habían aumentado en un 26% el número de veces que llegaban al clímax.

Esto es así porque caminar fortalece los músculos del torso, el suelo pélvico, especialmente, y las piernas haciendo que aumenten las posibilidades de tener un orgasmo.

Caminar más aumenta la resistencia en las relaciones sexuales

Si andamos más, duraremos más. Suena sencillo, ¡y lo es! Caminar o correr aumenta el rendimiento, la resistencia y el placer durante las relaciones sexuales. La razón: el ejercicio mejora la circulación sanguínea, incluso en la zona genital. Para aumentar la actividad física, WeWard es el complemento perfecto para que además de andar, puedas descubrir las ciudades y consigas recompensas por todos los pasos realizados.

30 minutos de ejercicio diario es suficiente

Encontrar tiempo para realizar ejercicio no debe ser una excusa ya que, sólo son necesarios 30 minutos diarios para poder notar una mejoría en nuestra resistencia y percibir cambios físicos. Optar por realizar los recados diarios a pie puede ser un buen comienzo que no sólo te hará recibir más Wards, sino que, con ello estarás contribuyendo a mejorar el impacto de Co2 del planeta. Apunta este dato: 10.000 pasos diarios son los necesarios, según la OMS, para poder estar en forma, lo que en la App equivalen a 10 Wards.

Tal y como señala Gabriel Mulko, Responsable de Expansión en Europa, “Lo ideal es en un principio fijarse objetivos pequeños en cuanto a número de pasos para ir aumentándolos semana tras semana”.

Caminar ayuda a prevenir disfunciones sexuales

Según numerosos estudios, uno de cada cinco hombres tiene problemas de impotencia intermitente. Es decir, son incapaces de alcanzar y mantener una erección lo suficientemente firme para mantener una relación sexual. En muchos casos, puede remediarse simplemente con ejercicio y deporte moderado ya que, el suelo pélvico tampoco debe olvidarse en el caso de los hombres. Esto, en combinación con sesiones de caminatas pueden ser el remedio perfecto para prevenir y curar este tipo de disfunciones. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los beneficios de caminar para la vida sexual 30 minutos de ejercicio diario es suficiente Los trastornos mentales y el bullying están entre las principales causas del fracaso escolar Pérdida de peso o desmotivación son algunas de las señales que indican que un menor puede tener un trastorno mental que influye en su rendimiento escolar ​Cuatro claves para afrontar el consumo compulsivo Expertos en psicología nos explican las causas y nos dan algunas claves para poder evitarlo ​Cinco consejos de los expertos para proteger la salud mental de los empleados El 15% de los adultos en edad laboral padecen algún trastorno mental y, cada día, se pierden doce mil millones de días de trabajo debido a depresión y ansiedad ​Depresión: principal causa mundial de discapacidad, según la OMS Más de dos millones de personas la padecen en España